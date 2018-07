Von Paul Heß

Der Wettlauf der Weltmächte, mit Erdsatelliten in die bisher unbekannten Höhen der Atmosphäre vorzudringen und damit die Grundlagen einer Eroberung des Weltenraumes zu schaffen, hat gerade heute den Blick der Menschen auf unsere Lufthülle gerichtet. Das Wissen von dieser Luft, an die wir allgemein so wenig denken und die doch so lebensnotwendig ist, hat ein Journalist in inschaulicher und weiten Kreisen verständlicher Form zusammengetragen.

Theo Löbsack: „Der Atem der Erde.“ Biederstein Verlag, München. 304 S., 18,50 DM.

Im ersten Teil des Buches wird das „Meer der Luft“ ganz allgemein behandelt, wobei die Kapitel über die Entstehung unserer Atmosphäre, über die neuesten experimentellen Untersuchungen, der Entstehung erster Eiweißbausteine aus lebloser, anorganischer Substanz und über die Möglichkeit ähnlicher Lufthüllen auf anderen Planeten-am meisten interessieren. Die „ruhelose Luft“, die im zweiten Teil Gegenstand der Betrachtungen ist, bedingt alle Wettererscheinungen, wobei den verschiedenen großen Wind- und Sturmsystemen (Tornados, Hurrikane) sowie den neuentdeckten Streuströmen in acht bis fünfzehn Kilometer Höhe an besonderer Platz eingeräumt wird. Auch die Versuche einer künstlichen Wetterbeeinflussung bleiben nicht unerwähnt.

Dem größeren Teil der Leser wird wohl der dritte Teil, „Der Mensch und die Luft“, am interessantesten sein. Die Betrachtung der Atmungsvorgänge leitet über zu der so wichtigen Frage der Verpestung der Luft durch Industrie und andere Begleiterscheinungen der Zivilisation. Das Thema „Wetter und Krankheit“ gewinnt an Bedeutung; bereits heute lassen sich Ärzte, besonders in chirurgischen Kliniken, von Meteorologen beraten, cb eine biologisch wirksame Wetterfront sich nähert und dadurch gewisse Patienten in erhöhtem Grace gefährdet.

Auch die Frage, ob unser Klima sich ändert, wird angeschnitten. Große Klimaänderungen hat unsere Erde schon erlebt. Gehen wir einer neuen Eiszeit entgegen, obwohl sich das Polargebiet in den letzten dreißig Jahren dauernd erwärmte?

Den Abschluß bilden Betrachtungen über die neueste Geißel der Menschheit, die radioaktive Verseuchung der Luft. Sachlich und nüchtern werden die Vorgänge bei Atombombenexplosionen, die Art und Entstehung der radioaktiven Teilchen, ihre Verfrachtung mit den großen Luftströmungen, das Absinken im Niederschlag und schließlich die Speicherung im Erdboden behandelt. Mahnend und warnend weist der Verfasser auf die möglichen Folgen hin: Körper- und Erbschäden, Störung des genetischen Gleichgewichts und dergleichen mehr.

Es ist zu wünschen, daß dieses Buch, das fern aller Phantasie sachlich und trotzdem so lebendig über den neuesten Stand des Wissens um unsere Atmosphäre berichtet, eine weite Verbreitung finden wird.