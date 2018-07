Seitdem am Anfang der Französischen Revolution 1789 die "Menschenrechte" proklamiert wurden, hat der Mensch keine Rechte mehr, wenn das Interesse der Majorität sie ihm vorenthält. Zuhi Beispiel: wje ist das eigentlich mit dem vieldiskutierten Lärm? Man sollte meinen, der Anspruch auf Ruhe sei eines der elementarsten Menschenrechte; sozusagen ein Naturrecht, dessen Verletzung an die physischen Lebensbedingurigen des Menschen schlechthin rührt. Denn neuerdings hat sich ja die Wissenschaft wiederholt verpflichtet gefühlt, darauf hinzuweisen, daß Lärm über ein gewisses Maß hinaus (ein Maß übrigens, das weit unter dem uns täglich zugemuteten liegt) den schädlichsten Einfluß auf die körperliche Gesundheit ausübt, auch wenn das Ohr sich bereits bis zum Nichtmehrhören daran gewöhnt hat.

Schon hier ist zu bemerken, daß lediglich vom Anspruch einer Majorität geredet wird. Die Minor rität, die schon bei geringerem Lärm auch seelisch oder geistig leidet (etwa Leute, zu deren Beruf oder auch nur Lebensbedürfnis konzentriertes Denken gehört), scheint nicht der Erwähnung wert. Es wird überdies wiederum in der Praxis nur eine Minderheit sein, die sich von den wissenschaftlichen Warnungen beeindrucken läßt. Die weit überwiegende Mehrheit ist ja selbst auf Lärmertragung und Lärmausübung viel zu sehr angewiesen, um sich dem Eindruck derartiger Alarmrufe nicht absichtlich zu entziehen. Ist es doch geradezu das Kennzeichen des technischen Zeitalters, daß nahezu alles, was dem "gemeinschaftlichen Nutzen" dient, erheblichen Lärm macht. Wenn sich einige einzelne darüber beschweren, daß der Lärm vom Neubau nebenan sie verrückt mache, so wird man ihnen antworten, daß sie unsozial eingestellt sind. Denn Wohnungsbau muß sein — für den gemeinschaftlichen Nutzen —, und die Motorisierung des Bauens dient nicht nur der schnelleren Fertigstellung, sondern auch der Arbeitserleichterung. Wer sagt aber, ob die größere Muskelanstrengung früher den Arbeitern nicht bekömmlicher war, als heute der satanische Lärm der Preßlüftbohrer und ähnlicher Folterungswerkzeuge? Selbst wenn das nachgewiesen werden könnte, würde sich jedoch daraus kein Menschenrechtsanspruch für die Arbeiter ergeben. Denn auch sie sind eine Minorität gegenüber dem "gemeinschaftlichen Nutzen" derer, die an der Schnelligkeit interessiert sind .

Und da hofft so ein "Deutscher Arbeitsring für Lärmbekämpfung", der selbst Angst davor hat, "durch eine laute Antilärmkampagne die Bevölkerung noch mehr zu neurotisieren" (!), etwas Wesentliches ausrichten zu können? Wohl ihm, wenn es ihm gelingt, wenigstens allmählich gesetzlich garantierte "mildernde Umstände" in puncto Wohnungshellhörigkeit, Straßenlärm oder Nachtruhe durchzusetzen! Auch der Anspruch auf frische Luft zum Atmen wird von einigen Idealisten für ein allgemeines Menschenrecht gehalten. Indessen steht es damit genauso faul wie mit dem Ruheanspruch. Die Majorität — darunter braucht man nicht immer die zahlreichere Partei zu verstehen, es kann auch die stärkere sein — bedarf zu ihrem Nutzen luftvergiftender Betätigungen. Schweigen wir von den überstrapazierten Fabrikabgasen, den Auspuffgiften in den Städten. Auch in den meisten Luftkurorten gibt es heute mehr Benzindämpfe als Ozon. Aber die darunter Leidenden sind in der Minderzahl, und der "gemeinschaftliche Nutzen" aus dem motorisierten Fremdenverkehr hat Vorrang vor dem privaten Recht auf Durchlüftung der Lungen.

Da gibt es nun in England eine "Nationale Gesellschaft der Nichtraucher", und die hat das Gesundheitsministerium feierlich aufgefordert, das allgemeine "Menschenrecht auf saubere Luft wiederherzustellen". Sie protestiert gegen das Rauchen in Omnibussen, Kinos und Lokalen ("wo einem die Zigarrenasche des Nachbarn in die Suppe fliegt"). Die Raucher sind eine gewaltige Majorität, und an dem Begriff des "gemeinschaftliehen Nutzens" hängt hier eine ganze, weltweite Industrie. Ob diese verzweifelten Luftkämpfer mehr Erfolg haben werden, als ihre Kameraden von der Lärmiabwehr? Giftus