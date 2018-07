Inhalt Seite 1 — Na, wenn schon ... Seite 2 Auf einer Seite lesen

Ein Grimmelshausen-Zitat ist ein verpflichtendes Motto, noch dazu, wenn der große Erzähler vom Autor in verschmitzter Kollegialität bemüht wird, um den Leser darauf vorzubereiten, daß das Buch bei ihm ein kleines Lächeln „herauspresset“:

Otto Philipp Zwetsch: „Schall und Rauch.“ Bericht eines nicht allzu erfolgreichen Erdenbummlers. G. Grote Verlag, Hamm. 264 S., 12,80 DM.

Schallundrauch ist hier nicht schlechthin Name, sondern ein Name – das Pseudonym des Autors und seiner Frau in diesem autobiographisch abgefaßten Erstlingsbuch. Es ist zugleich das Kennwort für die Vergeblichkeit ihres mühseligen und beladenen Lebens, ein Sinnbild der Vanitas ihres abenteuerlichen Erdenwandels.

„Der Mann“ und „die Frau“, wie das Ehepaar in folgerichtiger Rückführung seines Pseudonyms in die Namenlosigkeit auch genannt wird, haben einen sonderbaren Begleiter, einen unsichtbaren Zeugen, der wie ein Regisseur hinter der Szene die Anweisungen für den Kulissenwechsel gibt und die Geschehnisse maliziös und ironisch oder verständnisvoll und beifällig kommentiert. Er greift vor und blendet zurück und besorgt die Schnitte im Aufbau der Handlung. Soweit man von Handlung reden kann, denn im Grunde geht es hier um Episoden, die wie die Bilder eines Films aneinandergesetzt sind: Schallundrauch in der tropischen Glut des südamerikanischen Urwalds und in der klirrenden Kälte eines sibirischen Lagers; Schallundrauch als Kriegsgefangener Nummer 293, als Lacklederfabrikant, Edelsteinhändler, Holzkaufmann und Reisender in Hüten. Die Begebenheiten, die Rollen und Schauplätze sind auswechselbar – das Fazit ist stets das gleiche: es ist doch alles Sch ... all und Rauch!

Das unverwüstliche Ehepaar beginnt nach jeder Misere von neuem und wird immer wieder vom Schicksal geprellt. Die Eitelkeit seines Mühens wird freilich nicht überschattet von dem großen Gedanken der Vergänglichkeit alles Irdischen, der der Schaubühne der Abenteuer den metaphysischen Hintergrund gab. Das Steh-auf-Pärchen Schallundrauch reduziert dieses düstere Weltbild auf einige saloppe Redensarten wie „Na, wenn schon ..“ und „Hol’s dieser und jener“, mit denen es sich immer wieder auf die strapazierten Beine hilft.

Kein Zweifel: hier wurde viel Schweres und Interessantes erlebt, und es ist gewiß lobenswert, nach so mannigfachen bitteren Erfahrungen die Hände nicht in den Schoß zu legen, sondern das Beste daraus zu machen. Aber das Beste ist nicht immer ein Buch ... Trotz der Fülle der Erlebnisse bleibt der Eindruck einer gewissen inneren Dürftigkeit. Das mag zum Teil daran liegen, daß alle Episoden einander zum Verwechseln ähneln, weil sie alle auf den gleichen banal-philosophischen Nenner gebracht werden.

Schlimm ist es, daß hier ein Stil zu Tode gehetzt wird, der dieser Haltung völlig unangemessen ist. Die lässige, zuweilen naßforsche Sprechweise des Autors ist höchst pretentiös in abgerissene, atemlose Sätze verpackt, die einen erregten Rhythmus nur vortäuschen. Eine so verkürzte Syntax verlangt eine geballte Ladung Leidenschaft. Wenn diese Intensität fehlt – wie es hier der Fall, ist –, dann wird dieser Stil zur Manier.