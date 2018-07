Droht in Frankreich der Radikalismus?

A. M., Paris, im Dezember

Dem neuen französischen Finanzminister Pflimlin kann man zum mindesten dieses eine Kompliment machen: es fehlt ihm nicht an brutaler Offenheit. Seine „Operation Wahrheit“, die der illusionären Politik der letzten Jahre entgegenwirken soll, hatte nicht bloß zum Zweck, dem französischen Bürger vorzuführen, daß die Preise bisher nur durch ganz massive Staatssubventionen unten gehalten werden konnten. Die Ankündigung, daß ein Großteil dieser Subventionen gekappt und damit die Lebensmittelpreise bis zu 10 v. H. (Zucker) und 15 v. H. (Schokolade) in die Höhe schnellen würden, verfolgte noch andere Ziele. Pflimlin versucht anscheinend, durch praktische Demonstration am Objekt der Öffentlichkeit zum Bewußtsein zu bringen, was sie theoretisch von einem Mendès-France nicht hören will: daß nämlich ein Staat, der kein Geld mehr hat, nicht zugleich einen Kolonialkrieg führen, einen kostspieligen Sozialstaat aufrechterhalten und auch noch Atomwaffen fabrizieren kann.

Die ersten Reaktionen auf diese „Operation Wahrheit“ sind allerdings nicht recht ermutigend. Die Sozialisten, die vor allen anderen für die leere Staatskasse verantwortlich sind, haben gedroht, die eben erst gebildete Regierung durch den Rückzug ihrer Minister zu sprengen. Und Ministerpräsident Gaillard hat daraufhin seinen Finanzminister genötigt, einen Teil der gekündigten Subventionen aufrechtzuerhalten. Womit es also wie bisher bei halben Maßnahmen bleibt. Gewiß haben die Sozialisten recht, wenn sie sagen, daß die Inflation vor allem die „kleinen Leute“ treffen würde. Und sie müssen sich für die Lohnerhöhungen der Beamten einsetzen, wenn sie ihre Wählerschaft nicht an die Kommunisten oder andere Extremisten verlieren wollen. Aber das enthebt die Sozialisten nicht der Sorge, woher das fehlende Geld kommen soll. Sie weigern sich jedoch immer noch, den Zusammenhang der (von ihnen monopolisierten) Algerienpolitik mit den Finanz- und Wirtschaftsnöten zuzugeben.

Solange dieser Abszeß aber nicht aufgestochen ist, droht die Gefahr, daß Frankreich zu einem revolutionären Herd inmitten der westlichen Welt wird. In einem Lande, in dem ein überalterter Wirtschaftsapparat nicht evolutionär den neuen Notwendigkeiten angepaßt wird und die so ungleiche Verteilung der Lasten nicht von den Privilegierten selbst ausgeglichen wird, liegt in Notsituationen der Ausweg zur Gewalt nahe. Das revolutionäre Temperament ist ja in diesem von Grund auf staatsfeindlichen Volk nicht erloschen – das zeigt schon das so oft zu beobachtende jähe Umschlagen der Stimmung bei politischen Demonstrationen.

Eine gewisse Garantie für die Republik ist allerdings, daß ihre Feinde auch in Zukunft getrennt zu marschieren scheinen. Der vorsichtige und keinerlei Sensationshascherei verdächtige innenpolitische Redakteur des Monde, Jacques Fauvet, stellte vor wenigen Tagen zwei gegensätzliche Strömungen einer Radikalisierung fest. In den „unterentwickelten“ Departementen südlich der Loire, vor allem im Zentralmassiv, sei der Trend auf eine Volksfront der linksbürgerlichen und sozialistischen Wählerschaft mit der Kommunistischen Partei vorherrschend. Nördlich der Loire jedoch bestehe die Gefahr einer faschistischen Radikalisierung der Massen. Als ausländischer Beobachter scheute man bisher vor so pessimistischen Prognosen zurück. Daß sie nun im zuverlässigsten französischen Blatt aus redaktioneller Feder geäußert werden, stimmt nachdenklich.