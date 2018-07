EAG, Den Haag, im Dezember

Mit der Ratifizierung der Europaverträge über den Gemeinsamen Markt und die Atomgemeinschaft durch den holländischen Senat am 4. Dezember ist die parlamentarische Behandlung des Vertragswerks durch alle Mitgliedsstaaten abgeschlossen worden. Dem Vertrag über die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft stimmte der holländische Senat mit 46 gegen 5 Stimmen (Kommunisten und einige Liberale) zu; der Euratom-Vertrag wurde mit allen Stimmen (die Kommunisten ausgenommen) gebilligt. Das holländische Unterhaus hatte bereits am 4. Oktober das Vertragswerk angenommen. Damit können die beiden Verträge fristgerecht am 1. Januar in Kraft treten.

Holland leistete seine Unterschrift gewissermaßen kurz vor Toresschluß. Daß es die Verträge letzten Endes unterzeichnen würde, stand außer Zweifel; doch ist es immerhin bemerkenswert, daß ein Land, das maßgebend am Zustandekommen der Verträge beteiligt war, so lange zögerte. Gewiß sprachen sich Parlament und Senat mit eindrucksvoller Stimmenmehrheit für die neuen Gemeinschaften aus; doch es wäre falsch, darin den Beweis begeisterter Gefolgschaft sehen zu wollen. Diese Zustimmung ist ein Zeichen kühler Vernunft. Man sieht in Holland recht wohl ein, daß man sich der Entwicklung der Dinge nicht entgegenstemmen kann; man hat aber ein offenes Auge für die Schwächen und Nachteile vor allem des EWG-Vertrages, der bei weitem nicht dem entspricht, was man sich in Holland unter einem „Europäischen Markt“ vorgestellt hat. Schon die Denkschrift der holländischen Regierung, die die Erläuterungen zu den Gesetzentwürfen enthielt, ließ klar erkennen, daß Holland das Wagnis des Gemeinsamen Marktes mit reichlich gemischten Gefühlen unternimmt. Die Regierung gestand sich zwar ein, daß es sich bei der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft in erster Linie darum handelt, jahrhundertealte nationale Interessengruppen zu durchbrechen und einen einzigen großen Markt zu schaffen, dem zuliebe die einzelnen Partnerländer schon gewisse Opfer bringen müssen; doch ist Holland keineswegs davon überzeugt, daß dieses Ziel auch wirklich erreicht werden wird.

Die Regierung wägte das Für und Wider sorgfältig ab, überließ aber offensichtlich die letzte Verantwortung dem Parlament, das über Annahme und Ablehnung des Vertrages zu entscheiden hatte. Die Regierung unterzeichnete die Verträge lediglich aus politischen Erwägungen. Übrigens erklärte Außenminister Luns, daß er seine Unterschrift geleistet habe, ohne alle 248 Artikel des Vertragswerkes zu kennen. Die Regierung begründete die Eile, in der das Vertragswerk zustande gebracht wurde, mit dem „günstigen Klima“, das in einer Reihe von Partnerländern in politischer Hinsicht geherrscht habe und genutzt werden mußte, sollte überhaupt etwas erreicht werden.

Die tatsächliche Einmütigkeit in konkreten und materiellen Fragen wurde aber in den Erläuterungen der holländischen Regierung kaum spürbar, eher die Skepsis, die in weiten Wirtschaftskreisen Hollands laut wurde und eigentlich auch heute noch nicht ganz verstummt ist. Diese Skepsis mit den bequemen Ausweichklauseln zusammen, mit denen die Verträge allzu reichlich ausgestattet sind. Für Holland ist der Nutzen dieser Klauseln äußerst gering. Dagegen ist es an den Europa-Tarif gebunden, der höher ist als der Benelux-Tarif. Zudem enthält der EWG-Vertrag keine bindenden Bestimmungen, wonach der Europa-Tarif nach einer Frist von zwölf bis fünfzehn Jahren, innerhalb der er völlig in Kraft zu treten hat, allmählich wieder abgebaut werden kann, so daß die Freihandelszone besser zur Entfaltung gelangen könnte, wodurch wiederum der stark protektionistische Charakter der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft gemildert werden würde.

Daß sich Holland von einem „Gemeinsamen Markt“ völlig andere Vorstellungen macht und sich gewissermaßen erst einen Ruck geben mußte, um sich der EWG in ihrer jetzigen Form anzuschließen, wird verständlich, wenn man sich überlegt, daß es nur bedingt ein kontinentales Land ist. Es fühlt sich daher im Kreise des „Kontinentalvereins“ nicht so ganz wohl. Lediglich in Erwartung der Freihandelszone, die ja vielleicht schon im 1. Januar 1959 Wirklichkeit werden wird, tritt es diesem Verein bei. Und noch eines bewog Holland dazu: die Überzeugung, daß durch die EWG die alte Rivalität zwischen Frankreich und Deutschland beseitigt werde. Allerdings wollte es die Laune des Schicksals, daß gerade an dem Tage, da sich der holländische Senat zu der Billigung der Verträge durchgerungen hatte, in Frankreich die Regierung wieder einmal an wirtschaftlichen Klippen Schiffbruch zu erleiden drohte, obwohl es für den Erfolg des Gemeinsamen Marktes wichtig ist, daß Frankreich seine Geschäfte in Ordnung bringt.