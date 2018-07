Großbritannien und die Vereinigten Staaten haben die Errichtung von vier Raketenabschußbasen auf der britischen Insel vereinbart. Drei dieser Anlagen sollen von amerikanischen Soldaten bedient werden. Die vierte wird von den britischen Streitkräften übernommen. Die Kosten für den Bau der Anlagen übernimmt Großbritannien. Raketen vom Typ Jupiter und Thor mit einer Reichweite bis zu 2500 Kilometern sollen noch im Laufe des nächsten Jahres von den USA geliefert werden. Wie der amerikanische Verteidigungsminister McElroy erklärte, sind die britisch-amerikanischen Vereinbarungen als Modell für etwaige spätere Abkommen mit anderen NATO-Staaten über die Stationierung von Fernraketen gedacht. Es gilt als wahrscheinlich, daß auf der NATO-Konferenz in Paris über diese Frage verhandelt wird.

Die amerikanische Militärhilfe an Jugoslawien ist eingestellt worden. Jugoslawien hatte Washington um eine Unterbrechung der Lieferungen ersucht. Allerdings, soll die Versorgung mit Ersatzteilen für schon gelieferte Waffen in beschränktem Umfang fortgesetzt werden Tito hat dem amerikanischen Botschafter in Belgrad gegenüber erklärt, Jugoslawien empfinde die wiederholte „Überprüfung“ der Hilfe durch die Vereinigten Staaten als „demütigend“. Die halbamtliche Nachrichtenagentur Jugo-Press bezeichnete den Verzicht als eine logische Konsequenz der unabhängigen Außenpolitik Jugoslawiens. Die Wirtschaftshilfe der Vereinigten Staaten an Jugoslawien, die jährlich Lieferungen im Werte von hundert Millionen Dollar umfaßt, soll zunächst fortgesetzt werden. Im Augenblick geht, scheint es, der politische Pendelschlag in Jugoslawien nach Osten – wie lange?

Pankow will Flucht eindämmen. Maßnahmen der Zonenbehörden gegen die Flucht von Jugendlichen und die „Abwertung“ von Fachleuten werden in Ostberlin vorbereitet. Eine Volkskammersitzung soll einberufen werden, um eine Änderung des Strafgesetzbuches zu beraten und neue Bestimmungen über die „Republikflucht“ einzuführen. Volkskammerpräsident Dieckmann erklärte am Montag vor der Presse, daß man jetzt endlich „klare Konsequenzen“ ziehen wolle. Es sei keine Zeit mehr zu verlieren.

Fehlstart in Florida. Der erste amerikanische Versuch zum Abschuß eines künstlichen Erdsatelliten ist gescheitert. Nachdem der Start wegen schlechter Witterung bereits mehrmals verschoben worden war, explodierte die erste Stufe der Vanguard-Rakete unmittelbar nach der Zündung. Der nächste Versuch kann erst in einigen Wochen stattfinden, da zunächst die Abschußvorrichtungen, die bei der Explosion beschädigt wurden, wiederhergerichtet werden müssen. Das Satellitenprojekt der amerikanischen Armee, die mit Hilfe der Jupiter-C-Rakete einen Trabanten in den Weltraum schießen will, geht neben dem Vanguard-Projekt der Marine weiter. Militärisch hat das Versagen der Vanguard keine Bedeutung, da diese Rakete nur für wissenschaftliche Versuche gebaut wurde. Dagegen ist der Prestigeverlust der USA durch den Mißerfolg besonders groß, denn der Versuch wurde unter reger Teilnahme der Öffentlichkeit vorbereitet. Der nächste Start soll nun in aller Heimlichkeit erfolgen. Sirius, 12.12.1957