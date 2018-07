Die uralten legendären Stoffe sind in doppeltem Sinne unerschöpflich: nach innen enthalten sie das Menschliche, Gleichbleibende in einer Verdichtung, die den Jahrtausenden widersteht und jedem neuen Geschlecht durch frische, unberührte Bruchflächen ergiebig wird, nach außen hin setzen sie die Phantasie der Welt unabhängig in Bewegung.

Hugo v. Hofmannsthal

Christmas 1957

Englische Kinder – so schreibt Rose Macaulay in der Wochenzeitung Spectator – wissen nicht immer recht, was sie antworten sollen, wenn man sie fragt, was eigentlich zu Weihnachten gefeiert wird. Aus ihren Weihnachts-Comics erfahren sie davon nichts. Hauptfigur ist für sie der Weihnachtsmann im schneebedeckten roten Mantel. – Es wäre sicher interessant und aufschlußreich, einmal zusammenzustellen, was deutsche Kinder antworten auf die Frage: Was wird eigentlich zu Weihnachten gefeiert?

„Die Weber“ mit Einlagen

Über eine Ostberliner Neuinszenierung von Hauptmanns Schauspiel „Die Weber“ schreibt die SED-Zeitung Neues Deutschland: „Es ist weder Verspieltheit noch Effekthascherei, wenn der Regisseur der Volksbühnenaufführung, Ernst Kahler, vor Beginn jedes Aktes eine mit Bedacht gewählte Textstelle aus dem Kommunistischen Manifest auf den Vorhang projizieren läßt.“ Die Zeitung braucht ihren Lesern nicht zu sagen, was es denn nun eigentlich ist. –

Geregelte Prügelstrafe