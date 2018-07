In der Aufsichtsratsitzung der NSU Werke AG, Neckarsulm, wurde mitgeteilt, daß die Umsatzentwicklung im zweiten Halbjahr 1957 zufriedenstellend war, so daß – wie bereits früher angekündigt – für 1957 mit einer angemessenen Dividende gerechnet werden kann (zuletzt acht v. H. für 1956). Die Vorbereitungen für die Serienproduktion des NSU-Prinz für Anfang 1958 verlaufen planmäßig. Die Nachfrage nach den Zweiradfahrzeugen, insbesondere nach der NSU-Quickly und den NSU-Prima-Rollermodellen, hält weiterhin an.

1. Tranche Salzgitter-Anleihe: 50 Mill. DM. – Zur Konsolidierung kurz- und mittelfristiger Verbindlichkeiten begibt die Hüttenwerk Salzgitter AG durch ein Bankenkonsortium unter Federführung der Dresdner Bank AG eine 7 1/2prozentige Anleihe, besichert durch erststellige Gesamtgrundschuld von 100 Mill. DM in zwei Tranchen, deren erste bei 12 1/2 Jahren mittlerer Laufzeit zu 7 1/2 v. H. bei 97 v. H. Ausgabekurs 50 Millionen DM beträgt.

Die Bank für Brauindustrie, Frankfurt/M., schlägt der zum 30. Dezember einberufenen HV unverändert 4 v. H. Dividende für das am 30. Juni zu Ende gegangene Geschäftsjahr 1956/57 vor. Das 7,5 Mill. DM betragende AK befindet sich zu einem großen Teil im Besitz der Oetker-Gruppe, Bielefeld, sowie der Dresdner Bank. Die günstige Umsatzentwicklung bei den nahestehenden Brauereien hält an. Sorge bereitet den Brauereien allerdings die durch die starke Erhöhung der Hopfenpreise und den Übergang zur Fünftagewoche bedingten Kostenerhöhungen.