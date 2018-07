In Ihrem „Gespräch am Bankschalter“ (ZEIT vom 5. Dezember 1957), das Sie unter der Überschrift „Weinachtsgeschenke für den Notfall veröffentlicht haben, vermisse ich die Erwähnung des österreichischen 20-Kronen-Stücks (Gold). Ich habe kürzlich einige Stücke zu je 33 DM gekauft und halte diesen Preis für annehmbar. Können Sie mir den Grund nennen, warum die 20-Kronen-Stücke so billig sind?

H. J., Frankfurt/Main

Antwort: Wenn Sie in der zu dem Artikel gehörenden Tabelle über Gewichte und Preise der Goldmünzen das 20-Kronen-Stück aus Österreich nicht gefunden haben, dann lag es lediglich an dem zur Verfügung stehenden knappen Raum, der es nicht zuließ, sämtliche gängigen Goldmünzen aufzuführen. Da jedoch mehrere Leseranfragen vorliegen, die sich mit dem 20-Kronen-Stück befassen, soll es hier gesondert unter die Lupe genommen werden: Der Feingoldgehalt beträgt 6,1 Gramm, der Goldparitätswert 28,83 DM. Bei einem Verkaufspreis von 33 DM ergibt sich ein Aufschlag zur Goldparität von rund 14,5 v. H. Er ist beispielsweise geringer als derjenige, der beim Erwerb eines 20-Gramm-Baby-Barrens zu zahlen ist.

Wie erklärt sich der relativ niedrige Preis des 20-Kronen-Stücks? Bis vor einiger Zeit war der Handel in österreichischen Goldmünzen (20 Kronen 100 Kronen, 4 Dukaten, 1 Dukaten und 25 Schillinge) wegen des geringen Umlaufs dieser Münzen ziemlich unbedeutend. Aus dieser Knappheit hat die österreichische Münzanstalt nun Kapital geschlagen, indem sie reguläre Nachprägungen vornimmt, und zwar in einer Menge, die der Markt gerade noch aufzunehmen in der Lage ist. Da sich auch der Goldmünzenpreis nach Angebot und Nachfrage richtet, wird der Wert der Stücke niedrig gehalten. Die österreichische Münzanstalt erwirbt mit harter Währung Barrengold und gibt die Nachprägungen auch nur gegen harte Währungen ab. An dem geringen Aufschlag zur Goldparität können Sie erkennen, daß der Nutzen nicht sonderlich groß sein kann. Das 20-Kronen-Stück ist zu einer der gängigsten Münzen geworden. Bei den österreichischen Dukaten ist zu beachten, daß ihre „Feinheit“ 986 ausmacht, während sie bei den meisten anderen Goldmünzen nur 900 beträgt, Dukaten sind deshalb weicher (und lassen sich leicht verbiegen).

Für die Goldanlage sind die 20-Kronen-Stücke im Augenblick durchaus empfehlenswert. Man darf jedoch nicht auf einen größeren „Sammleraufschlag“ hoffen; auch Spekulationsgewinne dürften kaum eintreten. Dazu wird der Markt zu breit gehalten.