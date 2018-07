Im Augenblick befinden wir uns zweifellos in einer Periode der Dividendenstagnation. Es ist deutlich zu erkennen, daß es mit der Zeit des stetigen Anstiegs nunmehr vorüber ist. Jetzt wird sich zeigen, ob die Unternehmen auch von der Dividende her miteinander in Wettbewerb treten wollen oder ob es – wie in einigen Branchen – erneut zu Standarddividenden kommt. Für alle Gesellschaften, deren Geschäftsjahr am 30. Juni oder 30. September 1957 zu Ende gegangen ist, sind die Dividendenentscheidungen nicht leicht zu treffen. Natürlich müssen die Verwaltungen beim Festsetzen der Ausschüttung (oder besser: beim Aufstellen der Bilanz) die eigene Ertragslage und die künftige Betriebsentwicklung im Auge haben, aber zum anderen hat die Dividendenhöhe auch „kapitalmarktgerecht“ zu sein, namentlich dann, wenn eine Kapitalerhöhung vorgenommen werden soll. Die Verwaltungen müssen deshalb zu einer Kapitalmarktprognose kommen: angesichts der in Aussicht gestellten Kapitalmarktreform kein leichtes Beginnen! Es wäre darum bedauerlich, wenn die Dividendenentscheidungen für 1957 noch in Unkenntnis der neuen Entschlüsse getroffen werden müßten. Kommt es zu einem Abbau (oder zu einer Milderung) der Doppelbesteuerung in der Weise, daß der Körperschaftssteuersatz für ausgeschüttete Gewinne in Fortfall gelangt, (oder verringert wird), dann dürfte sich die neue Situation mit Sicherheit schon auf die Dividenden für 1957 auswirken, obwohl rückwirkend noch keine Steuererleichterung zu erwarten ist. Aber die eine oder andere Gesellschaft wird sich zu einer Dividendenerhöhung entschließen können, weil sie im Falle einer Senkung des Körperschaftsteuersatzes mit Sicherheit weiß, die aufgestockte Ausschüttung auch in den künftigen Jahren durchhalten zu können. Denn später trägt ja das Finanzamt die Dividendenmehrkosten.

Die jetzt herrschende Ungewißheit dürfte also ehe der Ursachen für die Stagnation auf dem Dividendengebiet sein. Insgesamt gesehen war das Dividendenergebnis für das Geschäftsjahr 1956 noch erfreulich günstig. Darüber können auch einige verspätet veröffentlichte Abschlüsse nicht hinwegtäuschen, die mit ihren Ergebnissen vielfach von denen anderer Gesellschaften des gleichen Industriezweiges abweichen. Eine Erfahrung lehrt nämlich, daß „schwache“ Unternehmen die Veröffentlichung ihrer Abschlüsse möglichst weit hinausschieben, um die bei ihnen wenig günstige Entwicklung der Öffentlichkeit solange es geht zu verheimlichen. Unsere Registerrichter sollten die säumigen Gesellschaften mit allem Nachdruck mahnen, ihre Bilanzen fristgerecht vorzulegen.

Eine ausreichende und aktuelle Publizität der Gesellschaften ist eine der Voraussetzungen zur Belebung des Kapitalmarktes. Es ist nicht mehr so, daß der Anlagesuchende aus den Bilanzen eiriger großer Gesellschaften zuverlässige Rückschlüsse auf die gesamte Branche ziehen kann. Bedachten wir die einzelnen Branchen durch die Brille der Dividenden, dann ergeben sich erhebliche Differenzen in den Ausschüttungssätzen. Wer Aktien erwirbt, kann nicht nur nach Branchen kaufen, sondern muß sich daneben auch für die Marktposition der einzelnen Gesellschaften interessieren.

Wenn wir den Rundblick durch die einzelnen Branchen bei der Schwerindustrie beginnen, dem ergibt sich hier ein besonders kräftiges Aufstocken der Dividendensätze für 1956. Dabei ist allerdings der Umstand zu berücksichtigen, daß den Aktionären hier ein jahrelanger Dividendenverzicht auferlegt worden war, um den Wiederaufbau der Betriebe zu ermöglichen. Mit von acht bis neun v. H. in der Eisenerzeugung und von fünf bis acht v. H. im Steinkohlenbergbau bzw. von sieben bis zehn v. H. im Braunkohlenbergbau und von acht bis zehn v. H. im Kalibergbau liegen die Sätze unter denjenigen der verarbeitenden Industrien; Der Erzbergbau ist überwiegend noch dividendenlos. Die NE-Metallhalbzeug-Industrie konnte wieder kräftig aufholen und erreicht überwiegend Sätze von acht bis zehn v. H. Recht gute Verbesserungen sind auch in der Feinmetallwaren-Industrie zu verzeichnen, während die Anhebungen in der sonstigen Metallwaren-Industrie sowie in der Feinmechanik und Optik beachtlich hinter der Durchschnittsentwicklung zurückblieben. Das gleiche trifft für die elektrotechnische Industrie zu, wo bei der Kabelindustrie die rückläufigen Dividenden sogar überwiegen. Die weite Spanne der Dividendensätze zwischen vier bis zwölf v. H. kennzeichnet die unterschiedliche Lage in diesem Industriebereich.

Recht kräftig sind auch die Verbesserungen im Maschinenbau gewesen, woran die einzelnen Fachzweige aber ebenfalls unterschiedlich beteiligt sind. Im Werkzeugmaschinenbau werden z. B. überwiegend acht bis zwölf v. H. bezahlt, während sich der Landmaschinenbau mit sieben bis neun v. H. und der Baumaschinenbau mit fünf bis sieben v. H. begnügen müssen. Einige Dividenden Verschlechterungen im Maschinenbau sind überwiegend betriebsbedingt und entspringen teilweise wohl auch einer besonderen Vorsicht. Demgegenüber ist die Entwicklung im Fahrzeugbau weniger einheitlich nach oben gerichtet. Zwar überwiegen auch hier die Dividendenanhebungen im Kraftwagenbau und bei den Werften mit Sätzen zwischen acht bis zwölf v. H., sowie etwas weniger im Waggonbau, andererseits zeigt der Zweiradbau eine kräftige Rückläufigkeit, deren Ausmaß noch nicht ganz feststeht, weil noch einige Abschlüsse fehlen.

In der Bauindustrie hat die Mehrzahl der Gesellschaften ihre Dividensätze erhöhen können, so daß fünf bis zwölf v. H. gezahlt werden, aber es besteht hier noch eine verbreitete Dividendenlosigkeit. Die Zementindustrie ist überwiegend bei ihren vorjährigen Sätzen geblieben. Hier werden hauptsächlich neun bis zwölf v. H. gezahlt. Immerhin ist auch eine Dividendeneinstellung und eine Senkung vorgenommen worden. Die sonstige Baustoffindustrie hat recht umfangreiche Verbesserungen zu verzeichnen, wenngleich die Dividendenlosigkeit noch recht groß ist. Die Natursteinindustrie zahlt zwischen vier bis zwölf v. H., dagegen die sonstige Baustoffindustrie, sieben bis elf v. H. Pl./dt