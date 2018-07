In den Kirchen und Museen von Köln gibt es viele kunstvolle und reich ausgeschmückte Darstellungen der Weihnachtsgeschichte, aber keine der lieblichen Kölner Madonnen steht den heute Lebenden so nahe wie die Statue der Muttergottes in der Kapelle zu St. Kolumba‚ die vom Volksmund „Zur Madonna in den Trümmern“ genannt wird und unter diesem Namen weithin bekanntgeworden ist. Die Kapelle liegt im Herzen der City, umringt von geschäftigen Basarstraßen, die in der Adventszeit „weihnachtlich dekoriert“ sind, aber mit all ihrem Flitter nicht jenes Wunder überstrahlen können, das sich dort lange vor dem Wirtschaftswunder ereignet hat,

Wer erinnert sich noch an das Bild, das der Kapelle ihren Namen gab, der sich jetzt so attraktiv anhört? Man muß schon in den Geschichtsbüchern nachschlagen, um sich die Situation von 1945 wieder gegenwärtig zu machen. Am eindrucksvollsten erlebt man sie in dem Bildband „Gesang im Feuerofen“, den der Photograph Hermann Claasen 1947 veröffentlichte. Da sieht man inmitten gestürzter Säulen und zersplitterter Steinquader unter freiem Himmel die Statue der Madonna, die fromme Bürger bei der Erweiterung der uralten Pfarrkirche in den sechziger Jahren des 15. Jahrhunderts gestiftet hatten. Der aus Ziegeln gemauerte Schutzmantel ist geborsten und gibt den Blick auf das Bildwerk frei. Die hohe Krone Mariens ist abgeschlagen, der Oberkörper des Christkindes weggerissen, aber sonst ist das Standbild unversehrt.

Damals entflammte die Liebe zur Trümmermadonna, die den gepeinigten Menschen als Symbol der Überwindung des Unmenschlichen erschien. Sie verkörperte nicht nur das alte, heilige und heile Köln, sie war auch Verheißung für die Zukunft. So wuchs aus der Verehrung des Kultbildes eine neue Legende von der wundersamen Rettung der Madonna, die den Kranz kölnischer Wunder um eine frische Blüte vermehrte. Daß dies keine sentimentale Selbstbemitleidung, keine Flucht in das Mirakel war, bezeugt die Ausstrahlung des Bildwerkes, das – kunstgeschichtlich betrachtet – keineswegs zu den höchsten Leistungen der gotischen Plastik in Köln gehört, aber eine Reserve an geistiger Kraft besitzt, die sich mitteilt.

Wind und Wetter ausgesetzt, forderte sie die Tatkraft heraus, ihr ein neues Haus zu bauen – ein leichtes, leuchtendes Zelt, das ihrer wiedererkannten Schönheit würdig war. Diese Ausdeutung, daß sich die Madonna ihre Kapelle gleichsam selbst geschaffen habe, spürt man, wenngleich unausgesprochen, in der volkstümlichen Verehrung der Madonna in den Trümmern. Sicherlich tut sie dem Verdienst les Bauherrn, des heute über achtzig Jahre alten Prälaten Geller, keinen Abbruch. Geller war nicht nur jahrzehntelang der Pfarrer von St. Kolumba, sondern auch einer der ersten geistlichen Förderer der modernen Kunst. Seit Beginn unseres Jahrhunderts ist sein Name mit der Erneuerung religiöser Kunst untrennbar verbunden. Das Wunder der geretteten und rettenden Madonna hätte also an keinem besseren Orte geschehen können.

Wenn man die heutige zentrale Aufstellung der Madonnenfigur mit der früheren Situation vergleicht, begreift man die Bedeutungswandlung, die hier vor sich gegangen ist. Ich erinnere mich noch gut des Bildwerks, da St. Kolumba unsere Schulkirche war. Damals stand die etwas unterlebensgroße Madonna am nördlichen Pfeiler neben dem Triumphbogen, wo sie in der Nähe des goldglänzenden und aufwendigen Barockaltars mit der mächtigen, von Engeln getragenen Krone kaum auffiel. Die barocke Pracht des malerischen, über unregelmäßigem Grundriß errichteten Hallenraums wurde von den Bomben zerstäubt. Nur wenige Stücke der früheren reichen Ausstattung, zu der einmal der Dreikönigsaltar von Roger van der Weyden (heute in der Alten Pinakothek) und viele andere kostbare Altäre gehörten, sind erhalten geblieben: das kupferne Taufbecken aus dem 16. Jahrhundert, eine Anna Selbdritt und eine Pietà. Für die untergegangenen Kunstwerke sind aber neue Schöpfungen in den Kapellenraum gekommen, den Gottfried Böhm, der Sohn des bekannten Kirchenbaumeisters Dominikus Böhm, 1949 bis 1950 zwischen den halbzerstörten spätgotischen Umfassungsmauern von St. Kolumba errichtet hat. Anfangs stand die Madonna in einem offenen gläsernen Achteck, das als leichte Betonkonstruktion an die stehengebliebene Vorhalle mit romanischen und gotischen Bauteilen angelehnt war. Durch die hellen hohen Fenster sah man in den Trümmergarten, der immer wieder an den Ursprung der Kapelle aus der Zerstörung erinnerte. Nur kleine Fenster mit Musikengeln von Ludwig Gies begleiteten die von einem schön gegliederten Baldachin gekrönte Madonnenstatue und ihr köstliches Postament, in dessen Gehäuse eine Verkündigung Mariens zwischen König David und dem Weihnachtspropheten Isaias zu sehen ist.

Gegenüber der Madonna befindet sich das Katharinenfenster von Georg Meistermann, das schon vor dem Kriege entstanden ist, aber erst in der Kolumbakapelle ein Refugium erhalten hat. Auf der südlichen Wand der Vorhalle wurde ein älteres Rundfenster mit der Heiliggeisttaube von Jan Thorn-Prikker eingelassen, außerdem am Jochpfeiler eine von Ewald Mataré geschnitzte Figur des den Fischen predigenden heiligen Antonius aufgestellt. Der Prälat Geller ist jedoch ein viel zu aktiver und unternehmungslustiger Mann, um sich mit dem Erreichten abzufinden. Er will, daß das improvisierte „Betzelt“ wachse und beauftragte vor einigen Jahren den Bildhauer Ludwig Gies, für die sechs Glaswände des Oktogons Bildfenster zu entwerfen. Gies wählte das Thema der anbetenden Engelchöre, die aus blauen, grauen und hellen Scheiben abstrahierend komponiert sind und mit ihren goldenen Gesichtern auf die Madonna zueilen. Als jüngste architektonische Erweiterung hat Gottfried Böhm noch eine Sakramentskapelle errichtet, die als dunkler, von massiven Basaltwänden umschlossener Raum zwischen der zierlichen Andachtskapelle und dem neuen Minoritenkloster die Verbindung herstellt.

Wer den greisen Prälaten Geller kennt, weiß, daß er sich auch damit nicht zufrieden geben wird und vermutlich schon neue Pläne ausdenkt; denn noch stehen ja die Mauern von St. Kolumba als Ruinen um die Kapelle, und der Pfarrherr ist, weiß Gott, kein Freund von Ruinenromantik. So ehrlich und schlicht wie die Kapelle mit ihren Sinnbildern, soll auch einmal das größere Bauwerk von St. Kolumba werden, das dann die Trümmermadonna in ihrem Andachtszelt umhüllen wird. Eduard Trier