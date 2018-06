Welch ein Glück, daß die Monster-Konferenz der NATO in Paris stattfindet! In einer Stadt also, die lebendige Geschichte ausstrahlt und in der man auf Schritt und Tritt erlebt, wie eine geschichtsbewußte Nation sich manifestiert in ihren Domen und Palais und auch in den Statuen ihrer Könige, Marschälle und Generäle, die hoch zu Roß die Plätze beherrschen – in einer Stadt, in der auch der graueste Himmel noch Schattierungen von Rosa bis Violet auszustrahlen scheint.