Mehr als drei Millionen Vertriebene und Sachgeschädigte haben Anspruch auf Hauptentschädigung aus dem Lastenausgleich. Sie dürfte sich einschließlich Zinsen auf eine Höhe, von rund 30 Mrd. DM stellen. Mittel stehen dem Ausgleichsfonds in den nächsten vier Jahren jedoch nur sehr beschränkt zur Verfügung, weil die jährlichen Einnahmen durch Zahlung von Renten, Hausratsentschädigung sowie durch Zuwendungen an den sozialen Wohnungsbau weitgehend aufgebraucht werden. Zunächst sollen deshalb Geschädigte im Alter von über 75 Jahren Vorauszahlungen bis zu 5000 DM erhalten. Das kostet etwa eine Mrd. DM und verschlingt in den nächsten drei Jahren die für die Hauptentschädigung zur Verfügung stehenden Mittel. Die Masse derjenigen, die Anspruch auf eine Hauptentschädigung haben, wird also noch viele Jahre warten müssen. Das ist für die Betroffenen schmerzlich, und deshalb ist es auch verständlich, wenn immer wieder die Frage aufgeworfen wird: wie sind zusätzliche Mittel zur Vorfinanzierung späterer Jahresleistungen zu beschaffen, um den Geschädigten wenigstens Teilbeträge möglichst schnell anbieten zu können?

Dazu hat jetzt Dr. Gerhard Ziemer, Vorstandsmitglied der Lastenausgleichsbank (Bank für Vertriebene und Geschädigte) – früherer Direktor der Pommerschen Genossenschaftsbank – einen bemerkenswerten Vorschlag gemacht. Er geht davon aus, daß von der im Gesetz vorgesehenen vorzeitigen. Ablösung der Lastenausgleichsabgaben in bar unter Gewährung eines Zinsbonus von zehn bzw. acht v. H. künftig nur noch in geringem Umfang Gebrauch gemacht wird. Weiter heißt es in der Ziemerschen Denkschrift, daß auch in der Sache nichts gewonnen wird, wenn man den Geschädigten, wie es das achte Änderungsgesetz zuläßt, für den Hauptentschädigungsanspruch eine auf Geld lautende Obligation des Ausgleichsfonds oder der Lastenausgleichsbank anbietet, die bis 1979 einzulösen ist, weil damit ja nur der Name der Verpflichtung geändert wird; auf dem Kapitalmarkt wären diese Obligationen – und das ist zweifellos richtig – ohne zumutbare Kursverluste gegenwärtig unverkäuflich.

Ziemer schlägt nun ein neues Verfahren vor. Er möchte einen Teil der Abgabeschuld der Aktiengesellschaften dadurch mobilisieren, daß diese veranlaßt werden, ihre Lastenausgleichsverpflichtungen durch die Hergabe von Aktien abzulösen. Um die Mehrheitsverhältnisse nicht zu stören, sollen diese Aktien ohne Stimmrecht bleiben. Sie fließen in einen Sonderfonds der Lastenausgleichsbank, aus dem dann Teilhaberzertifikate ausgegeben und den Geschädigten angeboten werden. Ziemer glaubt, unter den drei Millionen Anspruchsberechtigten genügend Interessenten finden zu können, die nicht auf einen Verzehr ihrer Hauptentschädigung angewiesen sind, die also gerne einen Sachwert, wie ihn das Zertifikat darstellen würde, annehmen. Werden von den Aktiengesellschaften 20 v. H. des kapitalisierten Ablösungsbetrages durch Hergabe junger Aktien abgelöst, dann können Hauptentschädigungsansprüche von über zwei Mrd. DM durch Aktien-Zertifikate vorzeitig befriedigt werden.

Für die Empfangsberechtigten ist dieser Vorschlag durchaus akzeptabel, wenn auch mit einigen Einschränkungen. Immerhin hat dieses Verfahren zwei wesentliche Vorteile: einmal wird eine Geldforderung in einen Anspruch auf Substanz umgewandelt. Damit übernimmt der Empfänger zwar das Risiko, das jeder Aktionär zu tragen hat, andererseits ist er weitgehend gegen die Kaufkraftverminderung geschützt. Für alle, die erst sehr spät mit einer Hauptentschädigung rechnen können (die Wartezeit geht bis 1979), ist das auch dann noch ein Plus, wenn sie die Zertifikate später nur mit Verlust veräußern können. Ein wesentlicher Vorteil liegt in der vorzeitigen Abfindung. Wenn sie auch in gewisser Weise in illiquiden Sachwerten erfolgt, so läßt sie sich jedoch auf alle Fälle für Kreditabsicherungen usw. verwenden.

Nun aber die Kehrseite der Medaille. Ziemer scheint es von vornherein klar gewesen zu sein, daß sich die Aktiengesellschaften, auf die ja diese besondere Form der Lastenausgleichszahlung beschränkt bleiben muß, nicht sonderlich für seinen Plan begeistern werden; er betont ausdrücklich, daß es nützlich wäre, "um schnell zum Zuge zu kommen, die Ablösung in Höhe eines mäßigen Prozentsatzes – etwa 20 v. H. – unter einen gewissen Zwang zu stellen". Er glaubt, diesen Zwang in einem geänderten Lastenausgleichsgeset: verankern zu können.

Wenn gesetzlicher Druck zur Verwirklichung dieses Planes notwendig ist, dann – so muß man doch folgern – scheinen die Vorteile, die Dr. Ziemer auch den Aktiengesellschaften im Rahmen seiner Aktion zuschanzen will, nicht gerade zugkräftig zu sein.

Ziemer räumt den Gesellschaften – ähnlich wie bei der Barablösung – einen Zinsbonus ein, der aber unter dem Zinsbonus für Barablösungen liegen kann. Also einmaliger Ablösungsgewinn für die Gesellschaften. Schließlich können die zur Ablösung gegebenen Aktien zu einem Kurs angerechnet werden, der erheblich über den Kursen liegt, zu denen sonst die Aktiengesellschaften ihre jungen Aktien unterbringen können. Einen weiteren Vorteil für die Aktiengesellschaften sieht Ziemer darin, daß die Ausgleichsabgaben, die eine starre Geldschuld sind und in schlechten Jahren sehr lästig werden können, mittels Hergabe von Aktien durch Dividendenzahlungen ersetzt werden, die der jeweiligen Ertragslage angepaßt werden können.