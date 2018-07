EAG, Brüssel, Ende Dezember

Am Vorabend des Inkrafttretens der Eurcpa-Verträge harrt man auch in Belgien gespannt der Dinge, die da kommen sollen. Auch die belgische Wirtschaft hat sich erst allmählich mit dem Gedanken der Zusammenarbeit innerhalb der um „Klein-Europa“ gezogenen Grenzmauern vertraut gemacht und die Angst vor den Geburtswehen überwunden, die den Gemeinsamen Markt (EWG) zweifellos begleiten werden. Es ist heute in Belgien so, daß man dieses Projekt durchaus begrüßt, daß man aber gleichzeitig auch auf größte Eile bei der Schaffung der Freihandelszone drängt. Wie zumeist, wenn es sich darum handelt, die Interessen der Wirtschaft der Regierung oder der Öffentlichkeit vorzutragen, so hat sich auch in dieser Frage der belgische Industrieverband zum Sprachrohr der Wirtschaft überhaupt gemacht.

Er teilte vor einigen Tagen der Regierung mit, daß er die Bemühungen der OEEC, auch andere Länder an der Liberalisierung des Handelsverkehrs zwischen den EWG-Partnern teilnehmen zu lassen, mit größter Aufmerksamkeit verfolge, da er selbst eine Freihandelszone wünsche, die zur notwendigen Ausweitung der Grenzen des Gemeinsamen Marktes und zur Erleichterung der unentbehrlichen internationalen Kontakte beitrage. Aber es sei Eile geboten, da allzu langes Zögern das Gelingen der Pläne in Frage stellen werde. Verzögert man die Einführung der Freihandelszone oder verzichtet man überhaupt auf sie, dann besteht die Gefahr, daß die Länder, die nicht dem Gemeinsamen Markt angeschlossen sind, untereinander versuchen werden, neue Wirtschaftsblöcke zu errichten, die sich nicht den sechs EWG-Ländern anschließen, sondern ihnen entgegenwirken werden.

Der belgische Industrieverband gesteht allerdings ein, daß die Freihandelszone nicht ohne Schwierigkeiten zu schaffen sein wird. Er wünscht daher auch keine übereilten Abmachungen, sondern eine sorgfältige Oberprüfung der verschiedenen Möglichkeiten, um jedes Risiko auszuschließen. So könnte nach Ansicht des Industrieverbandes das System der Feststellung und der Überwachung des Warenursprungs (das Kernproblem der Freihandelszone, da sie anders als der Gemeinsame Markt den an ihr beteiligten Ländern keinen gemeinsamen Zolltarif nach außen auferlegt) so umfangreich werden und so viele Komplikationen hervorrufen, daß die Vorteile, die durch die Beseitigung der Zollschranken nach innen geschaffen werden, verschwinden würden. Die belgische Industrie wünscht daher, daß für einen möglichst umfassenden Warenverkehr innerhalb der Freihandelszone Voraussetzungen geschaffen werden, die das Operieren mit Ursprungserzeugnissen unnötig machen. Darum müßten die Außentarife der Partnerländer möglichst aufeinander abgestimmt werden. Der belgische Industrieverband will sich darüber noch äußern.

Was andererseits die Ausgangsstellungen im Wettbewerb anbelangt, so meint der Verband, daß durch Annäherung der Partnerländer in der Wirtschafts- und Sozialpolitik vermieden werden müßte, daß künstliche Deviationen den freien Wettbewerb in seiner Funktion behindern. Länder mit einem völlig anders gearteten wirtschaftlichen oder politischen System sollten nicht an der Freihandelszone teilnehmen können. Schließlich vertritt der belgische Industrieverband die Meinung, daß der Ausschluß der Landwirtschaft und gewisser Erzeugnisse der Nahrungsmittelindustrie ein schweres Handicap für dieses Projekt wäre. Es sei von größter Bedeutung, daß auch diese Produkte in die Freihandelszone aufgenommen werden...