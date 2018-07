Zwei zum Oetker-Bereich gehörendeVersicherungsgesellschaften, die Condor Allgemeine Versicherungs-AG und die Condor Transport- und Rückversicherungs-AG, beide mit Sitz in Hamburg, haben ihre Abschlüsse für 1956 vorgelegt, die einen Bericht über das zweite Geschäftsjahr der Unternehmen geben. Die Ergebnisse zeigen, daß die Oetker-Gruppe auch beim Aufbau dieses Konzernzweiges eine glückliche Hand hatte. Als Beweis für diese Feststellung mag die Tatsache gelten, daß es der Condor Transport schon im zweiten Geschäftsjahr gelungen ist, einen Gewinn auszuweisen, obwohl das nach den in der internationalen Transportversicherung gemachten Erfahrungen erst nach etwa fünf Jahren möglich sein sollte. Bilanzzahlen, die Höhe der Prämieneinnahmen sowie der Versicherungsbestand besagen im Vergleich zu anderen, seit Jahrzehnten im Geschäft befindlichen Versicherungsunternehmen natürlich nur wenig. Dennoch bleibt die Verdreifachung der Prämieneinnnahme bei der Condor Allgemeinen auf 1,4 Mill. DM beachtlich. Bei der „Transport“ nahm die Prämieneinnahme um 2,4 auf 4,3 Mill. DM in 1956 zu.

Bei beiden Bilanzen fällt der hohe Grad der Liquidität auf; außerdem sind die Außenstände bei der Condor Allgemeinen als niedrig zu bezeichnen, wenn berücksichtigt wird, daß die Gesellschaft noch keine eigene Organisation hat, sondern ausschließlich mit Maklern und Mehrfachagenten arbeitet. Von den Sorgen aller Haftpflichtversicherer blieb die Gesellschaft selbstverständlich nicht verschont. Sie hat sich deshalb in der Annahme von Haftpflichtversicherungen weiterhin größte Zurückhaltung auferlegt; Für 1957 werden bei beiden Gesellschaften Ergebnisse erwartet, die denen des Vorjahres nicht nachstehen dürften.

Bei der Condor Allgemeinen besteht der AR aus: Prof. Dr. H. Möller (Vors.), W. Kebschull (stellv. Vors.) und R.-A. Oetker. Vorstand: K. Böhme und W. Pütz.

Der AR der Condor Transport: Prof. Dr. H. Möller (Vors.), W. Kebschull (stellv. Vors.) und R.-A. Oetker. Vorstand: K. Böhme und Dr. R. Kersten. -dt.

Drei Gesellschaften des Gerling-Konzerns (Gerling-Konzern Globale Versicherungs-AG, Gerling-Konzern Rückversicherungs-AG, Gerling-Konzern Versicherungs-Zentrale AG) haben ihre Abschlüsse für 1956/57 (30. 6.) vorgelegt. Die Gerling-Globale hat im Zuge der Konzentration der Konzerngesellschaften das Rückversicherungsgeschäft der Gerling-Rück übernommen und firmiert nun „Gerling-Konzern Globale Rückversicherungs-AG“. Die Gerling-Rüde ist nach HV-Beschluß mit der Gerling-Konzern Rheinische Versicherungs-Gruppe AG verschmolzen worden. Die Aktionäre der Gerling-Globale erhielten für 1956/57 eine Dividende von 10 v. H. auf fünf Mill. DM AK. – Bei der Gerling-Zentrale hat das Geschäftsjahr 1956/57 befriedigende Ergebnisse gebracht. Dennoch gab der Geschäftsverlauf in der Allgemeinen und Kraftverkehrs-Haftpflichtversicherung wegen des Schadenaufwandes bei unzureichenden Prämien zur Besorgnis Anlaß. Die Feuerversicherung und die Transport- und Einheitsversicherung verliefen ungünstiger als im Vorjahr. Die Aktionäre erhielten eine Dividende von 10 v. H.