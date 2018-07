Ein Kochtopf für siebzig bis achtzig Mark kann kein Geschäft sein, sollte man meinen. In Wahrheit bewirkt der neue Dampfdrucktopf gleich ein doppeltes: die einen kaufen ihn, weil sie sparen müssen, die anderen, weil sie sich den Luxus besseren Aussehens und Geschmacks ihres Mittagessens leisten können.

Kartoffeln in vier Minuten zu kochen, Bohnen in fünf, die Rouladen in zwölf, das ganze Essen also in einer knappen Viertelstunde auf den Tisch zu zaubern – das ist so recht etwas nach dem Herzen unserer Zeit! Kein Wunder, daß die Erfindung, unter Dampfdruck zu kochen, einen Siegeszug durch die Länder des Westens hinter sich hat, wo einerseits Zeit Geld ist, andererseits aber die Kultur des Essens zur Vollkommenheit entwickelt wurde. Denn neben seiner frappierenden Fixigkeit sind die anderen Vorzüge dieses Wundertopfes, daß in ihm nichts anbrennen oder überkochen kann, und daß die Speisen weder zerfallen noch vom Kochwasser ausgelaugt werden, noch farblos oder unansehnlich auf den Tisch kommen. Ihr Geschmack ist natürlicher; und durch die kurze Kochdauer erhalten sich selbst die hitzeempfindlichen Vitamine und A (15 v. H. Vitaminverlust gegenüber sechzig Prozent im offenen Topf!).

Das Geheimnis dieses Schnellkochersbestehtdarin, den Luftdruck in dem mit Hilfe eines Bajonettverschlusses abgedichteten Topf durch den zusammengepreßten Dampf so zu erhöhen, daß die Speisen in kürzester Zeit garen. In welchem Ausmaß der gebändigte Wasserdampf für die Hausfrau dienstbar gemacht werden kann, zeigen Versuche des Züricher Hygieneinstituts: im Topf mit schlechtsitzendem Deckel braucht das gleiche Stück Fleisch, das im Dampfdruckkochtopf in fünfundzwanzig bis dreißig Minuten weich ist und in einem Topf mit beschwertem Deckel immerhin fünfviertel Stunden benötigt, nahezu drei Stunden!

Das Innere des besonders stabil und damit explosionssicher konstruierten Kochers nimmt drei Einsätze auf, in denen die unterschiedlichsten Speisen gleichzeitig fertig werden. Keine Angst: sie nehmen weder fremden Geruch an (weil kein Sauerstoff hinzutritt), noch spielt es eine Rolle, daß die einzelnen Gerichte verschieden schnell fertig sind! In der Deckelmitte befindet sich nämlich ein Dreistufenventil, mit den! man jedem Nahrungsmittel seine Temperatur und Zeit zumißt. Natürlich muß man die angegebenen Kochzeiten einhalten. Doch ist die Handhabung erfreulich unkompliziert: ein paar Tage, und die Hausfrau hat dieses neue Handwerkszeug sicher im Griff.

Was es zu Mittag gibt, kann der heimkehrende Gatte allerdings nicht mehr im Hausflur riechen. Weil nichts nach außen dringt, gibt es weder Kochgeruch noch Wasserdampf. Auch die Finger verbrennt man sich nicht mehr, denn die schwarzen durchgehenden Griffe und der Henkel sind luftisoliert.

Bleibt das Sparen: wer einer schmalen Börse halber oder im kinderreichen Haushalt gern „Langgekochtes“, wie den preiswerten Schweinebauch, Suppenfleisch, Hülsenfrüchte, Sauerkraut u. ä. auf den Tisch bringt, braucht im Schnellkocher erheblich weniger Strom, Gas oder Kohlen, Der Sieben- bzw. Acht-Liter-Topf ist der richtige im Durchschnittshaushalt von vier bis sechs Personen. Junggesellen und Kleinfamilien begnügen sich mit der Vier-Liter-Ausgabe, während es für den ganz großen Haushalt noch den Zehn-Liter-Topf für acht und mehr Personen gibt. L. W.