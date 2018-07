Hungersnot In Indonesien. Wirtschaftliche Schwierigkeiten zwingen die indonesische Regierung, einen ruhigeren Kurs einzuschlagen. Die Nahrungsmittelverknappung nimmt bedrohliche Formen an. Die Not wächst ständig, da der Schiffsverkehr zwischen den 3000 Inseln Indonesiens seit der Beschlagnahme der holländischen Schiffe durch die Indonesier lahm liegt. Auf der anderen Seite bemühen sich die Mitglieder das Parlaments, den Präsidenten Sukarno und den Vizepräsidenten Hatta wieder miteinander zu versöhnen. Hatta hatte sich vor einem Jahr wegen innerpolitischer Meinungsverschiedenheiten von Sukarno getrennt. Die Pni-Partei des Präsidenten Sukarno fordert unterdessen die Regierung auf, in ihren Bemühungen um die Übernahme Holländisch – West – Neuguineas nicht nachzulassen. Wie dieser Streit auch ausgehen mag, der holländisch-indonesische Konflikt hat der indonesischen Wirtschaft einen großen Schaden zugefügt.

Bulganin-Briefe. Der sowjetische Ministerpräsident Bulganin verschickte eine Anzahl ähnlich laufender Briefe an westliche Staatsmänner. Einen der ersten Briefe erhielt Bundeskanzler Dr. Adenauer. Bulganin bezeichnet darin die gegenwärtige internationale Lage in Europa als keineswegs normal. Eine atomwaffenfreie Zone würde, so heißt es weiter, die internationalen Spannungen in Europa vermindern. Wenn die Großmächte in Deutschland keine Atomwaffen mehr gelagert hätten und wenn es euch in deutschen Händen diese Waffen nicht gäbe, wären die Polen und Tschechen ebenfalls bereit, auf sie zu verzichten. Auf die Wiedervereinigung kommt Bulganin nur beiläufig zu sprechen und meint, ein Atomrüstung Westdeutschlands würde den letzten Weg, nämlich „ein Obereinkommen zwischen den beiden deutschen Staaten“, dazu vorbauen. In Bonn wird besonders auf den sachlichen Ton del Bulganin-Briefes hingewiesen, und der Bundeskanzler empfahl bei der NATO-Konferenz in Paris, man solle nähere Erkundigungen über die russischen Vorstellungen auf diplomatischem Wege einziehen.

Die Regierungschefs der 15 NATO-Staaten, mit Ausnahme des portugiesischen Präsidenten Salazar, trafen sich in Paris, (im über die westlichen Verteidigungsmöglichkeiten zu beraten und um Meinungsverschiedenheiten über die künftige Gestaltung der NATO zu beseitigen. Die Amerikaner, denen in erster Linie am Abschluß von Verträgen über die Errichtung von Raketenabschußbasen auf dem europäischen Kontinent gelegen ist, stoßen bei den Europäern, besonders den kleinen Staaten, auf Widerstand. Die kontinentaleuropäischen Bündnispartner treten für eine stärkere politische Aktivierung der NATO ein und lehnen teilweise eine eigene atomare Bewaffnung ab. Besonderes Aufsehen erregte eine Rede Bundeskanzler Adenauers, der mehr Phantasie und Vitalität bei der Gestaltung der NATO forderte. Das Ende der Konferenz wird zeigen, ob es gelingt, einen Kompromiß in der Richtung zu finden, daß die Raketenentscheidung vorerst verschoben und die gegenseitige Konsultation innerhalb der Gemeinschaft in wichtigen Fragen verstärkt wird.