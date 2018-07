In der ZEIT Nr. 49 las ich die Zuschrift der Berliner Kraft- und Licht (BEWAG)-AG, Berlin, die auf dem Artikel „Versorgungswerte sind ‚sichere‘ Papiere“ Bezug nimmt. Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie mir die Ausgabe, in der dieser Artikel abgedruckt ist, zusenden würden. Mich interessieren speziell die Aktien der Thüringer Gasgesellschaft und der Elektrische Licht- und Kraftanlagen AG.

Ing. H. F., Ludwigsburg

Antwort: Selbstverständlich geht Ihnen die Ausgabe der ZEIT sofort zu, in der das „Gespräch am Bankschalter“ unter dem Titel „Versorgungswerte sind sichere Papiere“ veröffentlicht wurde. Darin sind allerdings die beiden von Ihnen angegebenen Gesellschaften (Thüringer Gasgesellschaft und Elektrische Licht- und Kraftanlagen AG, Köln) nicht erwähnt. Darum über diese Unternehmen folgende Angaben:

Die Thüringer Gasgesellschaft hat für 1956 eine Dividende von sechs v. H. ausgeschüttet und für 1957 eine Erhöhung auf sieben v. H. in Aussicht gestellt. Geht man von diesem Satz aus, dann ergibt sich bei dem Papier bei einem Kurs von 127 v. H. eine Rendite von 5,5 v. H., die höhere Dividende ist also bereits im Kurs zum Ausdruck gekommen. Wenn man allerdings außerdem berücksichtigt, daß in ihm darüber hinaus noch eine Ostquote (die Gesellschaft hat wertvollen Besitz in der sowjetischen Besatzungszone eingebüßt) enthalten sein muß, dann kann von einer Überbewertung noch keine Rede sein. Die Thüringer Gas-Aktie scheint im Gegenteil als Anlagepapier geeignet zu sein. Wissen muß man allerdings, daß über 60 v. H. des 22,7 Mill. DM betragenden Aktienkapitals in festen Händen sind. Allein etwa37 v. H. liegen bei der Preussische Elektrizitäts-AG, Hannover, die zum bundeseigenen VEBA-Konzern gehört.

Die Aktien von Elektrische Licht und Kraft werden zur Zeit mit etwa 118 v. H. bewertet. Für 1955/56 (30. 6.) wurde eine Dividende von sechs v. H. ausgeschüttet. Die Verwaltung teilt jetzt mit, daß sie diesen Satz auch für 1956/57 beibehalten wird. Dem Kurs nach scheinen die Chancen auf eine Erhöhung nicht besonders groß zu sein. Die Gesellschaft, deren Bilanz alle Merkmale eines Holding-Unternehmens hat, ist eine Tochter der Braunkohlen- und Brikett-Industrie AG – Bubiag – München, die zum Bereich der Schaffgotsch Bergwerksgesellschaft mbH, München, gehört. Elektrische Licht und Kraft hat mit dem Geschäftsjahr 1956/57 einen entscheidenden Punkt in der Nachkriegsentwicklung erreicht. Die Gesellschaft, die 1897 als Finanzierungs- und Holding-Gesellschaft für den Bereich der Elektrizitätswirtschaft im Ausland gegründet worden ist, hat in zwei Weltkriegen erhebliche Substanzverluste hinnehmen müssen. Jetzt macht sie mit einer maßgeblichen Beteiligung an der Elican Development Company Limited Montreal/Kanada einen neuen Anfang. Zweifellos werden sich im Zuge der raschen Aufwärtsentwicklung der kanadischen Wirtschaft auch für das kanadische Unternehmen, mit dem sich die deutsche Gesellschaft verbunden hat, günstige Betätigungsmöglichkeiten ergeben. Selbstverständlich wird es aber noch einige Zeit dauern, bis aus den angebahnten Auslandsgeschäften Erträge erwartet werden können. Wahrscheinlich wird der Aktionär der Elektrischen Licht- und Kraftanlagen AG auf Spitzendividenden noch einige Zeit warten müssen. Das ist beim Kauf der Aktien zu berücksichtigen.