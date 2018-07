Inhalt Seite 1 — Dornröschen ist aus ihrem Schlaf erwacht... Seite 2 Auf einer Seite lesen

Der Verbraucher ist wieder preisbewußter geworden

Von Louise de Laporte

Das große Weihnachtsgeschäft ist vorbei. Wieder hat der Verbraucher in bester Kauflaune tief in die Taschen gegriffen und nur flüchtig auf die Mark gesehen, bevor er sie auf den Tresen legte. Wer aber die Handelsumsätze über einen längeren Zeitraum verfolgt und wer es darüber hinaus versteht, zwischen den Zeilen der Statistiken zu lesen, dem dürfte folgendes kaum entgehen: der Konsument beginnt sich anders als bisher zu verhalten, seine Wünsche wandeln sich. Der alltägliche Bedarf scheint einigermaßen befriedigt! Die lebensnotwendigen Dinge, Ernährung, Kleider, Hausrat, stehen nicht mehr im Vordergrund des Interesses. Den ersten Platz auf der Rangliste der Verbrauchswünsche nehmen heute Luxusartikel (Uhren, Schmuck, Galanterie- und Lederwaren) ein.

Eine bedenkliche Entwicklung?

Ist dies eine bedenkliche Entwicklung? Die Skeptiker unter uns würden es wohl meinen. Ein optimistischer Betrachter jedoch kann nicht umhin, dieses offensichtlich letzte Stadium der Verbrauchswut als willkommenen Vorboten einer neuen, verantwortungsbewußten Haltung des Konsumenten zu begrüßen. Wenn die Maus satt ist, schmeckt ihr das Mehl bitter. Es gibt einen Punkt, an dem auch der Anspruchvollste einen gewissen Sättigungsgrad erreicht hat und einsehen dürfte, daß das Leben dauerhaftere und letztlich auch lohnendere Werte zu vergeben hat als Delikatessen, Modellkleider und chromblitzende Autos.

An diesem Punkt scheint – wir vermerken es mit Genugtuung und mit Freude – die westdeutsche Bevölkerung, zum überwiegenden Teil jedenfalls, neuerdings angelangt zu sein. Eine kürzlich im Auftrage des Bundeswirtschaftsministeriums von der „Intermarket“ (Gesellschaft für internationale Markt- und Meinungsforschung, Düsseldorf) angestellte Umfrage ergab nämlich, daß dreiviertel der Bevölkerung wieder den Pfennig einige Male umdrehen, ehe sie ihn ausgeben. Man zögert, man rechnet, man plant, man denkt nach und wird kritischer... und man vergleicht auch wieder die Preise. Gern nimmt man auch wieder einen weiteren Weg in Kauf, wenn dieser mit einem vorteilhaften Einkauf belohnt wird. Bei größeren Anschaffungen, wie beispielsweise einem Kühlschrank, bemüht man sich – sehr zum Verdruß des Einzelhandels – sogar dessen Spanne zu umgehen, sie einzusparen. Überhaupt: man spart wieder und man spart erheblich. Die genannte Erhebung ergab nämlich auch, daß neuerdings 59 v. H. aller Westdeutschen das Sparen wieder für sinnvoll halten. Bemerkenswert ist, daß keineswegs nur die Großverdiener dieser Meinung sind. Die Hälfte aller derer, die über kleine Einkommen verfügen, sind für das Sparen; im Mittelstand sind es schon 66 v. H., in den gehobenen Einkommenstufen 72 H.

Der Erfolg dieser recht positiven Haltung schlägt sich in sichtbarer Münze auf den Sparkonten nieder. So wurde in den ersten neun Monaten dieses Jahres beträchtlich mehr gespart als im ganzen vergangenen. Allein im Oktober 1957 wurde doppelt soviel bei den Sparkassen eingezahlt wie noch vor Jahresfrist. Damit dürfte unsere Bevölkerung den circulus vitiosus im Kampf um die stabile Währung durchbrochen und die erste Runde bereits gewonnen haben. Sie hat quasi vorgeleistet. Mit jeder gesparten Mark wird ihr Vertrauen in die Währung mehr gerechtfertigt und mit jeder Mark, die der Verbraucher nicht ausgibt, vergrößert sich seine Macht am Markt.