Von Wolfgang Ebert

Ich kann machen, was ich will: Ich schaff es einfach nicht. Was ich auch im Leben erreicht haben mag – ein großer Wunsch ist mir bisher unerfüllt geblieben: Ich bin noch niemals zehntausendster, hunderttausendster oder millionster Besucher, Teilnehmer oder Fahrgast gewesen. Alle öffentlichen Ehrungen, die solchen Leuten zuteil werden, blieben mir versagt. Immer wenn ich in den Zeitungen sehe, wie diese Persönlichkeiten mit einem Blumenstrauß im Arm und vor einer Wand von Geschenken postiert in die Kamera lächeln, frage ich mich: Wie haben die das bloß geschafft?

Haben sie sich, wie ich, auf den reinen Zufall verlassen, oder haben sie nach einer bestimmten Methode gearbeitet? Damit meine ich: Haben sie vom Augenblick der Eröffnung an neben dem Eingang zur größten Badeartikelmesse, zum höchsten Aussichtsturm-Fahrstuhl oder zur längsten Südpol-Fluglinie gestanden und dann nichts anderes getan, als Tag für Tag zu zählen und zu zählen – um dann, nach dem 9999., 99 999. oder 999 999, wie ein Pfeil durch die Einlaßpforte und auf die wartenden Wochenschau- und Fernsehkameras zuzustürzen?

Diese Methode habe ich natürlich auch einmal ausprobiert, und ich muß leider feststellen: mit geringem, um nicht zu sagen gar keinem Erfolg. Man verzählt sich ja in diesen Quantitäten so leicht.

Das passierte mir zum Beispiel bei der großen internationalen Fleisch- und Wurstwarenmesse in B. Stundenlang hatte ich wie verzückt auf den riesenhaften Korb mit voluminösen Schinken, saftigen Würsten und appetitlichen Speckseiten gestarrt, der hinter dem Ausstellungseingang auf den zehntausendsten Besucher wartete. Als ich mich schließlich hurtig aus meinen Startlöchern erhob und mit gleichgültiger Miene, aber hocherhobenen Hauptes, durch den Eingang spazic te, da ergriffen die Herren von der Ausstellungsleitung auch schon gleich den Korb, um ihn zu überreichen – aber leider nicht mir, sondern einer fülligen Dame im lila Kleid, die hinter mir und angeblich nichtsahnend in die Ausstellung eingedrungen war.

Immerhin: ich war als 9999. sozusagen zweiter geworden – das ist das günstigste Ergebnis, das ich je erzielt habe.

Dabei fällt mir gleich meine unglückselige Schwebebahn-Zeit ein – jene Epoche in der Geschichte unserer Stadt, da deren Bewohner anscheinend mit nichts anderem beschäftigt waren, als auf den fünfhunderttausendsten Schwebebahn-Fahrgast zu warten, der – neben anderem – mit einem lebenslänglichen Abonnement auf die Schwebebahn belohnt werden sollte.