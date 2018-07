In dem jetzt ablaufenden Jahr haben sich an den Börsen nicht alle Erwartungen erfüllt. Aber wann ist das überhaupt der Fall? Wie sich die Kurse im Durchschnitt entwickelt haben, läßt sich unserem auf dieser Seite veröffentlichten Kursbarometer unschwer entnehmen: insgesamt ist es – wenn auch nicht viel – aufwärtsgegangen. Dabei gibt der Kursvergleich eigentlich noch kein echtes Bild, denn er läßt die Kursabschläge außer acht, die durch Kapitalerhöhungen eingetreten sind. Sie stellen nur statistisch einen Verlust dar, in Wirklichkeit hat sich dadurch für den Aktionär keine Verschlechterung ergeben. Zu beachten ist jedoch, daß der höhere Index im wesentlichen nicht durch eine allgemeine Kursaufstockung gegenüber dem Vorjahr entstanden ist. Wer einen Kursvergleich der Hauptwerte des Aktienmarktes vornimmt, wird rasch erkennen, daß eine Vielzahl dieser Papiere im Kurs nur wenig verändert ist, obwohl im allgemeinen höhere Dividenden gezahlt worden sind. Kräftig gestiegen sind lediglich solche Aktien, bei denen die Börse Gratisaktien erwartet oder bei denen Majoritätskäufe vorgenommen werden. Allerdings ist die große Zeit der Mehrheitsspekulationen, durch die der Bremer Kaufmann Krages ein sehr reicher Mann wurde, jetzt vorüber.

Gegenwärtig scheint eine Periode der Stagnation zu sein, die nicht zuletzt politische Hintergründe hat. Die Börsentage vor und nach dem Weihnachtsfest waren durch eine überraschende Unsatzlosigkeit gekennzeichnet, weil begreiflicherweise mit größeren Dispositionen zurückgehalten wird, bis sich eine bessere Deutung der Pariser NATO-Beschlüsse durchführen läßt. Auch an der New Yorker Börse ergaben sich vor Weihnachten kräftige Abschläge, die jedoch auf die Tendenz an den westdeutschen Plätzen kaum Auswirkungen hatten. Der größte Teil der internationalen Spekulation hat sich offensichtlich schon vor einigen Wochen von seinen deutschen Papieren gelöst – und auch in New York war das Geschäft in deutschen Wertpapieren gering. Allerdings gab es dort auch keine wesentlichen Abgaben.

Auf den einzelnen Märkten haben sich in den vergangenen Tagen kaum peue Gesichtspunkte eingestellt. Der „Montan-Pessimismus“ konnte noch nicht überwunden werden, obwohl man sich neuerdings Hoffnungen auf eine Dividendenerhöhung von acht auf neun v. H. bei der August Thyssen-Hütte AG macht. Offensichtlich rechnet die Börse damit, daß der AR-Vorsitzende, Barkier Dr. Pferdmenges, dessen Dividendenfreudigkeit nicht unbekannt geblieben ist, eine solche Erhöhung in der in der zweiten Januar-Hälfte stattfindenden AR-Sitzung durchsetzt. Der Bochumer Verein ist bei sechs v. H. geblieben Hier ist eine Kapitalerhöhung (genehmigtes Kapital) von 69 auf 92 Mill. DM geplant (3:1 zu 100 v. H.), um die Aktienmehrheit (5.1 v. H.) der Bergbau AG Constantin der Große, Bochum, an der auch die Hütten- und Bergwerke Rheinhausen AG wesentlich beteiligt ist, zu erwerben.

Bei den Chemiewerten fiel lediglich der hohe Kurs von Schering auf, der seine Berechtigung in der bevorstehenden Kapitalerhöhung findet. Elektrowerte tendierten ruhig. Banken waren ziemlich unverändert. Die Deutsche Bank hat zu der Frage der „Restquoten“ Stellung genommen, die lange Zeit Gegenstand der Börsenspekulation waren. Die Bank betont ausdrücklich, daß auf die Restquoten keine Ausschüttung zu erwarten ist. Aussagen über den Wert des der Deutschen Bank im Reichsgebiet außerhalb der Bundesrepublik und Westberlins entzogenen Vermögens, dem naturgemäß auch Verpflichtungen gegenüberstehen, lassen sich zur Zeit nicht machen. Die bemerkenswert großen Umsätze in den Restquoten der Deutschen und Dresdner Bank in früheren Zeiten ließen darauf schließen, daß die Banken damals selbst sehr stark als Käufer aufgetreten sind, offenbar, um das Problem „Restquoten“ auf diese Art aus der Welt zu schaffen.

Auf dem Rentenmarkt stehen neue Belastungen durch zahlreiche Emissionen bevor. Die Deutsche Bundespost kündigte die zweite Tranche ihrer 7 1/2prozentigen Anleihe von 1957 im Betrag von 80 Mill. DM an. Davon werden – wie bei der ersten Tranche – wiederum 75 Mill. DM von einer Bankengruppe (dem Bundesanleihekonsortium) übernommen. Als Emissionskurs ist zunächst 96 1/2 v. H. in Aussicht genommen. Aber das kann sich noch ändern, öffentliche Unternehmen und auch Kommunen haben wahrscheinlich Grund, sehr vorsichtig zu operieren. Wie ein Beispiel aus jüngster Zeit zeigt, müssen diese Institutionen manchmal noch 8prozentige Anleihen mit einem Ausgabekurs von 98 v. H. bewilligen. -ndt.