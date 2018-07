Neun Monate lang, meine verehrten Leser, hat an dieser Stelle nahezu in jeder Ausgabe der ZEIT ein „Gespräch am Bankschalter“ stattgefunden. Wir haben uns über viele Fragen des Wertpapiergeschäftes, über Eigenheim-Finanzierung, über Steuerprobleme und auch über die Möglichkeiten des steuerbegünstigten Sparens unterhalten. Aus den zahlreichen Briefen, die ich von Ihnen erhielt, glaube ich schließen zu dürfen, daß Sie unsere Gespräche nicht gelangweilt haben. Darf ich Sie bitten, diesen Briefwechsel auch im kommenden Jahr nicht einschlafen zu lassen. Ihre Anfragen sind wertvolle Anregungen und tragen mit dazu bei, daß unsere Unterhaltungen – wie bisher – in der täglichen Praxis der Geld- und Kapitalanlage verwurzelt bleiben. Ich darf Ihnen verraten, daß in den Börsensälen Wetten darüber abgeschlossen wurden, wann uns der Gesprächsstoff ausgehen wird. Dazu sage ich: Vorläufig nicht, meine Freunde! Zum Thema „Ersparnisse“ ist sehr viel zu sagen.

In den Tageszeitungen finden Sie allwöchentlich Inserate, in denen Geld gegen hypothekarische Sicherheit bei meist sehr hohen Zinsen zu einem beachtlichen Abschlag gegenüber der nominellen Hypothekensumme gesucht wird. Nehmen wir ein Beispiel aus der letzten Woche: Angeboten wird eine erste Hypothek über 10 000 DM für 8500 DM mit einer Jahresverzinsung von 10 v.H. (Lohnsteuerpflichtige, deren Einkommen jährlich 24 000 DM nicht übersteigt oder deren Nebeneinnahmen nicht höher als 600 DM im Jahr sind, brauchen die Zinseinnahmen nicht zu versteuern). Nun ist zunächst einmal zu prüfen, was der Inserent unter „Jahresverzinsung“ versteht. Zwei Möglichkeiten gibt es: entweder die Hypothek hat tatsächlich einen Zinsfuß von 10 v.H.; dann beträgt die tatsächliche Verzinsung unter Berücksichtigung des Disagios (Differenz zwischen Nennwert der Hypothek und des ausgezahlten Betrages) nahezu 12 v.H.; oder der Inserent hat von sich aus bereits die Rendite ausgerechnet und sie unkorrekterweise als „Jahreszins“ deklariert.

Erste Hypotheken auf gute Objekte sind heute zu einem Zinssatz von 8 bis 8,5 v. H. bei Auszahlung von 90 bis 95 v. H. erhältlich. Von diesen Konditionen muß man bei der Beurteilung des Hypothekenmarktes ausgehen. Über zweite Hypotheken wollen wir uns hier nicht unterhalten, weil sie – meiner Ansicht nach – für die Anlage privater Gelder wenig geeignet sind. – Doch zurück zu unserem Beispiel mit seinen überdurchschnittlich günstigen Bedingungen. Sie lassen darauf schließen, daß es dem Hypothekenschuldner offensichtlich nicht gelungen ist, zu marktgerechten Konditionen Geld zu beschaffen. Wahrscheinlicher scheint es jedoch zu sein, daß hier jemanc seine Hypothek aus irgendwelchen Gründen verkaufen muß und dafür einen Käufer sucht. Das ist oftmals nur mit Verlust möglich. Entscheidend ist neben der Kapitalanlage auch der Wert des beliehenen Grundstückes, der Schwankungen unterliegt. Diese Wertschwankungen übertragen sich auch auf die Hypotheken – natürlich in erster Linie auf die an zweiter und dritter Stelle stehenden Belastungen.

Vielleicht haben Sie, meine verehrten Leser, nun schon selbst den Schluß aus dem bisher Gesagten gezogen: Hohe Zinsen brauchen im Hypothekengeschäft nicht immer ein gutes Geschäft zu sein. Ich glaube, je besser die angebotenen Konditionen sind, desto mehr Mißtrauen ist am Platze. Natürlich ist es durchaus möglich, daß sich gelegentlich einmal auf diesem Wege ein „Goldfisch“ an Land ziehen läßt, aber üblicherweise wird auch auf dem Hypothekenmarkt nichts verschenkt. Deshalb kann ich Ihnen nur raten, in allen Hypothekenangelegenheiten einen wirklich zuverlässigen Hypothekenmakler, einen tüchtigen Notar oder einen sachkundigen Rechtsanwalt Ihres Vertrauens zu Rate zu ziehen. Außerdem: Sehen Sie sich das Objekt an, in das Sie Ihr Geld stecken wollen. Nur wenn Sie bereit sind, es unter Umständen bei einer Zwangsversteigerung selbst zu erwerben, sollten Sie Ihre Ersparnisse aus der Hand geben. Denken Sie daran, daß wirklich gute Objekte üblicherweise heute wieder durch Kreditinstitute, Versicherungen und andere Kapitalsammelstellen beliehen werden, daß es also ungewöhnlich ist, wenn jemand einen anderen Weg sucht. Ungewöhnlichkeiten muß aber in jedem Falle auf den Grund gegangen werden!

Eine andere Frage ist, ob für den Privatmann eine Hypothek überhaupt eine gute Kapitalanlage darstellt. Früher hatten wir in Deuschland einen ausgedehnten privaten Hypothekenmarkt; durch die Währungsreform, die alle Geldforderungen im Verhältnis 10:1 zusammenstrich, ist hier eine begreifliche Verödung eingetreten. Die alten Hypothekengläubiger sind größtenteils verarmt und die neuen Sparerschichten sind geneigt, die Lehre aus der Währungsreform zu ziehen und legen ihre Erparnis nur relativ kurzfristig an. (Die Pfandbriefinstitute kommen dieser Tendenz entgegen, indem sie die Laufzeit ihrer Pfandbriefe verkürzt haben.)

Fassen wir zusammen: Hypotheken haben in der Mehrzahl eine lange Laufzeit (Tilgung bei Wohnungsbauhypotheken 1,5 v. H. im Jahr). Während dieser Zeit ist die Hypothek schwer zu verwerten, unter Umständen nur mit Verlust zu verkaufen. Hypotheken bieten in vielen Fällen eine höhere Verzinsung als Hypotheken-Pfandbriefe, die jedoch leichter handelbar sind, wenngleich auch ihr Kurs Schwankungen unterliegt. Der Wert eines Pfandbriefes ist für den Laien leichter zu beurteilen als der einer Hypothek. Es ist ratsam, beim Kauf oder Gewähren einer Hypothek mit einem zuverlässigen Fachmann zusammenzuarbeiten. Der letzte Punkt entfällt natürlich, wenn Sie aus verwandtschaftlichen Gründen ein Darlehen gegen hypothekarische Sicherheit geben, weil sich dann naturgemäß die Verhältnisse besser überblicken lassen. Völlig andere Aspekte ergeben sich, falls mit der Gewährung der Hypothek ein Geschäft sonstiger Art verknüpft wird. Unter diesen Umständen kommt es vor, daß Sonderbedingungen eingeräumt werden.

Damit soll nun unsere Unterhaltung im alten Jahr beendet sein. Für das Jahr 1958 wünsche ich Ihnen recht viel Erfolg – und gute Gesundheit!

Ihr Securius