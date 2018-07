Inhalt Seite 1 — Investition: Vermögensplus keine "Last" Seite 2 Auf einer Seite lesen

Wir wollen uns nicht lange mit der hier in den letzten Sätzen deutlich hervortretenden Tendenz aufhalten, neben der Höhe der Belastung, die sich aus allgemeinen Steuern und besonderen Abgaben ("Beiträge zur Montan Union") ergibt, außerdem noch die Art der Verwendung der von hoher Hand eingeforderten Steuern, Gebühren und Abgaben zu beklagen — also sich darüber beschwert zu fühlen, daß von Staats wegen diese und jene Aufgaben erfüllt werden, deren Notwendigkeit dem Kritiker nicht einleuchtet. Wichtiger ist in diesem Zusammenhang die Klarstellung, daß öffentliche und private Lasten — auch dann, wenn diese privaten Verpflichtungen durch Gesetze entstanden (oder wieder aufgelebt) sind — nicht einfach als "Belastungen des Volkseinkommens" addiert werden dürfe. So vorzugehen verbietet sich ja schon allein deshalb, weil sich das Sozialprodukt ("bekanntlich") in zweierlei Rechnungsvorgängen repräsentiert: mit der Entstehungsseite hier, der Verwendungsseite da — wobei also die auf den einen Seite verbuchten "Lasten" (ausgenommen lediglich die ohne Gegenleistung ins Ausland gehenden Zahlungen, für die es in der Gesamtrechnung aber auch, "Gegenposten gibt) auf der anderen Seite der Rechnung wiedererscheinen: sei es unter dem Posten der "abgeleiteten Einkommen" (an Gehältern und Pensionen für die Staatsdiener, an Zuschüssen für Schüler, Studenten, Sozialrentner, Fürsorge Empfänger), sei es als laufender Verbrauch oder als Vermögensziuwachs der öffentlichen Hand.

Aber der größte und zugleich entscheidende Einwand gegen die in dem vorstehenden Zitat hervortretende Begriffsverwirrung ist, daß hier — wahrscheinlich noch nicht einmal "bewußt und gewollt" — einseitig nur die Kostenseite des Zustrom der Vertriebenen und der Ostzonenflüchtlinge gesehen wird, unter völliger Außerachtlassung der Tatsache, daß der Zuwachs an Menschen — zum mindesten dann, wenn sie arbeitsfähig, arbeitswillig, arbeitsgew0hnt und schließlich auch lernbereit sind — ein gewaltiges Aktivum in jeder Art von "volkswirtschaftlicher Gesamtrechnung" bedeutet. Das wissen die Funktionäre im sowjetzonalen Bereich sehr genau: weshalb sie sich denn auch verzweifelt gegen die angebliche "Abwerbung" , von Arbeitskräften zur Wehr setzen, die in Wirklichkeit nicht "Republikflucht" ist, wie das jetzt in der Amtssprache drüben heißt, sondern ein Abwandern in menschlich erträgliche Arbeits Verhältnisse, in eine ruhigere und gesündere soziale und politische Atmosphäre. Die Argumentation unserer Broschüren Autoren besagt, daß die ständig weitertröpfelnde Zuwanderung jener — zumeist arbeitsfähigen und arbeitsund lernbereiten — Männer und Frauen aus der Ostzone deshalb eine (volkswirtschaftliche) Belastung sei, weil diese armen Menschen ja nicht nur verpflegt, behaust und mit allem Nötigen versehen werden müssen, sondern weil außerdem noch für sie neue Arbeitsplätze einzurichtensind. Umgekehrt müßten also die ostzonalen Wirtschaftsfunktionäre recht froh darüber sein, daß sie uns nicht nur neue Konsumenten auf den Hals geschickt haben, sondern daß sie sich damit obendrein die (volkswirtschaftlichen) Kosten für den Aufbau neuer — oder für den Ausbau bereits bestehender "volkseigener" Arbeitsplätze sparen können . Es genügt wohl, diese eine scharf zugespitzte- Formulierung in die Diskussion hineinzuwerfen, um den so schwach basierten gedanklichen Aufbau der Klagen über die — angeblich! — aus dem Flüchtlingsproblem erwachsenden Investitionslasten zum Einsturz zu bringen: einerlei, ob diese Investitionskosten nun überwiegend aus privaten Leistungen oder aus öffentlichen Geldern aufzubringen wären.

Zur Investitionspolitik wird später noch einiges zu sagen sein. Zunächst ein Rückblick auf die Arbeitsmarktlage. Da ist also jetzt deutlich erkennbar, daß jener damals (Mitte 1953) so lebhaft beklagte Zustrom aus dem Gebiet der sowjetischen Besatzungszpne sich als ein wahrer Segen erwiesen hat, weil — nach erreichter Vollbeschäftigung — nur derart eine weitere Vergrößerung der Belegschaften möglich war. Wie wäre sonst ein Ausgleich zu schaffen gewesen für die Verluste an "Arbeitspotential", die eingetreten find (erstem) durch die Rentenreform, mit dem forcierten Ausscheiden vieler älterer Arbeitskräfte aus den Betrieben, und (zweitens) durch die Arbeitszeitverkürzung, bei der bereits für zwei Drittel der (industriellen) Belegschaften die Fünftagewoche zur Tatsache geworden ist! "Hunderttausende von Italienern" sind zwar, in der bei uns so beliebten "großzügigen" Diktion, für 1956 angekündigt worden, als man in Bonn noch glaubte, es gäbe keine Grenzen der Expansion wirklich gekommen sind für die gewerbliche Wirtschaft damals (1956) ganze 4300, und 1957 dann tatsächlich 4400. Und die Landwirtschaft hat sehr bald ein Haar in der Suppe gefunden: ihr wurden im Vorjahr noch 5900 Italiener vermittelt — in diesem Jahr sank die Zahl auf 3300. Ob es unter diesen Umständen noch zu verantworten ist, daß die Nürnberger Bundesanstalt jahraus, jahrein ein Werbebüro in Verona unterhält, das (je Arbeitstag gerechnet) gerade 20 italienische Wanderarbeiter in Kontrakt nimmt, mag Herr Blank demnächst entscheiden; uns scheint dieser dauernde Italienaufenthalt einer Gruppe von Beamten eine (im Vergleich zum Ergebnis) allzu kostspielige Angelegenheit zu sein.

Nun gibt es freilich noch die "Arbeitsreserve" der Erwerbslosigkeit. Sie hat, seit 1954, aber nicht mehr nennenswert zur Erhöhung der Beschäftigtenzahl beigetragen, und im dritten Quartal 1957 hat sich sogar erstmalig das paradoxe Bild ergeben, daß die Zahl der Erwerbslosen noch fühlbar (nämlich um 86 000) abgenommen hat, während sich die Zahl der Beschäftigten nicht etwa — wie bisher stets, als Folge des Zustroms aus der Ostzone und aus der "stillen Reserve" der unbeschäftigten Frauen — um ein Mehrfaches dieser Abnahme erhöht hat, sondern nur um gut die Hälfte der eben genannten Zahl: nämlich um 46 500. Betrachtet man nicht die Gesamtzahl, sondern die Entwicklung bei Männern und Frauen gesondert, so sieht die Sache erst recht kurios aus: 38 000 erwerbslose Frauen weniger, 55 000 beschäftigte Frauen mehr — aber bei den Männern: Abnahme der Beschäftigtenzahl um knapp 9000, bei gleichzeitiger Abnahme der Erwerbslosenzahl um rund 48 000! Ist es etwa so, daß sehr viele dieser so plötzlich aus der Statisktik "verschwundenen" Erwerbslosen bisher zu unrecht das Arbeitslosengeld empfangen und dann, als ihnen endlich eine zumutbare Arbeit nachgewiesen wurde, die Arbeitsaufnahme verweigert haben, so daß sie nun nicht mehr als "erwerbslos" in den Karteien der Arbeitsämter geführt werden? Wenn man das, als weniger wahrscheinlich, nicht annehmen will, dann bleibt nur der Schluß, daß der Zustrom von einigen hunderttausend männlichen Arbeitskräften, der während dieser drei Monate in der üblichen Weise (aus der Sowjetzone, aus selbständiger Tätigkeit und unbezahlter Ausbildung, aus der "Reservearmee" der Erwerbslosen) erfolgt sein wird, übet" kompensiert werden sein muß durch den Abstrom einer noch etwas größeren Zahl bisher Beschäftigter ins Rentnerdasein Und darum scheint es sich tatsächlich auch zu handeln. Die Nürnberger Bundesanstalt, die den von ihr vererheblich. Zudem beruht er entscheidend auf der kurbelung", billigem Geld, deficit spendirig und tigung in den Wirtschaftsbereichen im Sommerhalbjahr 1957" schreibt: "Die Beschäftigtenzahl stieg bis Ende September (1957) auf 18967000 an, das waren 358 000 Beschäftigte mehr als vor einem Jahr. In den beiden vorangegangenen Jahren war die Beschäftigungszunabme von September z September mit 976000 (von 1955) 1956) erheblich höher. Der geringere Anstieg in diesem Jahr (auf 358 000 also) ist nicht nur ein Zeichen für die entspanntere Arbeitsmarktlage, sondern auch dafür, daß die Arbeitsmarktreserven begrenzt sind. Allerdings wäre die Zunahme größer gewesen, wenn nicht im Zusammenhang mit der Rentenreform eine genauere Überprüfung der Beschäftigungsverhältniise aller älteren Arbeitnehmer notwendig gewesen wäre. Im Zuge dieser Maßnahme dürften etwa 120 000 bis 140 000 Karteikarten ausgesondert worden sein " Dieser letzte Satz ist nun freilich für uns Nicht Nürnberger kaum verständlich. Was sind "Karten", und warum werden sie "ausgesondert"? Wer das liest, möchte beinahe meinen, die Nürnberger Bundesanstalt habe es primär nicht mit Menschen zu tun — wie wir bisher annehmen zu können glaubten —, sondern in erster Linie mit Karteikarten Dabei ist es offenbar so, daß die Kanei plötzlich nicht mehr gestimmt h a t was wohl nicht so sehr an einem chronischen Verfahrensfehler gelegen haben wird, als vielmehr daran, daß die Segnungen der Rentenreform viele ältere Arbeiter und Angestellte veranlaßt haben, früher "in Pension zu gehen", und daß die Karteiführer angesichts dieser Massenflucht aus der Beschäftigung mit dem laufenden "Aussondern" der Karten eben nicht mehr nachgekommen sind, bis dann, mit eigens dafür zusammengestellten Stoßbrigaden, eine Aktion "Karteiberichtigung" angeordnet und durchgeführt worden sein mag. Wenn man sich in die Erinnerung zurückruft, daß in den Jahren vor der "endgültigen" Rentenreform — die uns ja in diesem letzten Frühjahr beschert worden ist — alle Fachleute, gleichgültig ob politisch "links" oder "rechts ", der Auffassung waren, daß dem alten Arbeiter und Angestellten ein finanzieller Anreiz (durch Rentenzulagenl) zur Weiterarbeit über die Altersgrenze hinaus gegeben werden sollte, dann muß man wieder einmal rief betrübt den Kopf schütteln über die Art und Weise, wie diese Rentenreform entgegen allen guten Vorsätzen und Einsichten übers Knie gebrochen worden und dabei verschroben und vermurkst worden i s t wie ein Werkstück von einem ungeschickten Schlosserlehrling. Wir haben hier — eben — ja nur ein Randgebiet gestreift, auf das die Folgen dieser Art von "Reform" abgefärbt haben: der Auszug depahen Facharbeiter (und Angestellten) aus den Betrieben in einer Zeit des Facharbeitermangels, der Vollbeschäftigung, des Expansionsstrebens und — gleichzeitig! — der Arbeitszeitverkürzung . Genau das Gegenteil von dem, was sich da abgespielt hat, wäre notwendig und wäre möglich gewesen, weran man im Bundesarbeitsministerittm den Überlegungen gefolgt wäre, die bei der Vorbereitung der Rentenreform "erarbeitet" worden sind. Aber gerade das hat man nicht getan, sondern eine (zunächst) ungeprüft übernommene Patentlösung übereilt zu einem Kompromiß umgebogen, das sich mit den früher als Grundsätzen der Reform verkündeten Richtlinien kaum noch in einem Punkte vereinbaren läßt (Und teuer ist die Sache außerdem noch: für die Zwangsversicherten, für die Arbeitgeber und die Steuerzahler!) Die große und wichtige Lehre, die für die Konjunkturpolitik aus der Entwicklung des Arbeitskräftepoterjtials während des booms der Jahre 1954 bis 1957 zu ziehen wäre, könnte etwa lauten: rechtzeitig abbremsen — nämlich schon vor der allgemeinen Vollbeschäftigung, also dann, wenn in konjunkturell begünstigten Sparten der Facharbeitermangel spürbar wird . Anders zu verfahren und irgendwelchen Illusionen nachzuhängen — etwa: daß die schnelle technische Rationalisierung jetzt noch, in dieser Konjunkturphase, Arbeitskräfte "freisetzen" werde, oder: daß die irrt Schatten der Konjunktur stehenden Branchen noch zahlreiche Arbeitskräfte an die Preismttation nach sich j LI t r>- r Aneuer Lohnerhöhungen "Die Deutschen lieben es seit jeher, aus wirkrecht zufrieden mit der z war nur leichten, abernach- gleich mit einer reichlichen Versorgung der Inlandsumgekehrtem Vorzeichen, ist die weitverbreitete lang eine Erhöhung der Steuerlast nach sich ziehen. vollbeschäftigten Betriebe "abgeben" könnten — wäre ebenso verkehrt, wie das Warten auf die bewußten "Htmderttausende" von Italienern, oder wie die Hoffnung, daß aus den "stillen. Reserven" des Arbeitsmarktes weitere Hunderttausende zu gewinnen seien. Eine Volkswirtschaft Linie durch nicht rechtzeitig der modernen und psychische Gegenreaktionen mit aller Macht a .

1Jahren sehr eindringlich gezeigt hat: auf ökonomischem FeJd durch Tariflohnerhöhurtgen, deren Schrittmacher die übertariflich gezahlten Löhne zu sein pflegen, und im psychischen Bereich durch den Drang zur Arbeitszeitverkürzung, der in den dauernd überfordertea und überbeanspruchten Belegschaften eines Tages übermächtig wird, Das Ergebnis dieser Gegenreaktionen war, in dem nun abgelaufenen Jahr, daß zwar die Produktivität je Arbeitsstunde noch weiter gestiegen ist, daß aber die Produktivität je Arbeiter praktisch überhaupt nicht mehr zugenommen hat. Und da ja gleichzeitig, wie oben schon erwähnt, die Zahl der Beschäftigten insgesamt — bei mancherlei Umschichtungen natürlich von den weniger produktiven ( und ertragssieheren) Sparten in solche mit besserer Produktivität und Rentabilität — nur um rund 360 000 zugenommen hat, gegenüber einem Zuwachs vor 800 000 und 975 000 in den beiden Vorjahren, so ergibt sich nun das Resultat, daß von dem etwa fünfprozentigen Zuwachs des Sozialproduktes, der ( nach Ausschaltung der Preissteigerungen) in diesem letzten Jahr geschafft worden ist, in erster Linie die "Werktätigen" profitiert haben. Ihnen ist es gelungen, dank der tatkräftigen. Lohnpolitik der Gewerkschaften, den Rahm von der bereits leicht abflauenden Beschäftigangskonjunktur sozusagen noch nachträglich abzuschöpfen: ganz im Sinne der gewerkschaftliche Forderung, daß der Arbeiterschaft stets ein höherer Anteil an dem wachsenden Sozialprodukt zustehe. Nun aber ist der Brutto Zuwachs des Sozialprodukts auf die stolze Zahl Von 200 Mrd — zu einem erheblichen Teil nur nomineller Art, nämlich durch gestiegene Preise bedingt, und der Netto Zuwachs ( um 4v. H im Jahr 1957, gegenüber 7v. H im Vorjahr und 11 v. H im Jahr 1955) nicht mehr sehr Verbesserung der technischen Ausrüstung und dem 1Treibstoffen — bedingt war und (zweitens), daß wachsenden Sozialprodukt sich alsLohninflation charakterisiert, die eine n,zieht, in deren Gefolge mitten unter uns, und dann die Vorteile nomizu zerrinnen drohen.

Wir werden deshalb die Gewerkschaften fragen müssen, ob sie tatsächlich meinen, daß ein durch verbesserte Produktivität erreichtes Plus beim Sozialprodukt auch dann zu einer Erhöhung der Lohnquote führen sollte, wenn der Produktivitätszuwaehs nur durch erhöhte Aufwendungen für Investitionen und erhöhte Kosten für einen zusätzlichen Aufwand an ("technischer") Energie geschafft werden konnte. Und weiter: ob es auf die Dauer sinnvoll ist, gegen Preiserhöhungen zu protestieren was ja nur dann Erfolgversprechenkönnte, wenn es sich dabei um Willkürakte der Unternehmer (oder, bei staatlich gebundenen und manipulierten Preisen: tim solche der Verwaltung) handelte, und nicht, wie es ja zumeist der Fäll ist, um markt- und kostenbedingte Preisanpassungen. Wenn es den Gewerkschaften wirklich ernst damit ist, das Preisniveau zu "halten" und zu verteidigen, d h also, wenn sie nicht (wie es mitunter den Anschein hat) haltig wirksamen Aufweichung des Geldwertes sind, der ihnen immer aufs neue die Anlässe zu lohn , politischer Aktivität gibt — dann dürfen sie eben nicht nachträglich protestieren, daß die Preise für irgendwelche Bedarfsgüter und Dienstleistungen "davongelaufen" seien, sondern müssen von vornherein die Weichen so stellen helfen, daß es (zwar) allenfalls zu den unvermeidbaren Preiskosten Anpassungen auf einzelnen Sachgebieten kämmt, (aber) eben nicht zu der Kettenreaktion, bei der allgemein gestiegene Kosten zu einem allgemeinen "leichten" inflatorischen Trend führen. Schließlich ist gar nicht so schwer einzusehen, daß def Forderung, wonach bei wachsendem Sozialprodukt die Lohnquote noch stärker als das Sozialprodukt steigen solle, als Korrelat des Zugeständnis entsprechen müßte: bei rückläufigem Sozialprodukt soll die Lohnquote nicht nur proportional sinken, sondern müßte noch darüber hinaus gekürzt werden.

un schon w T el .