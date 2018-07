Niemand könne damit rechnen, daß noch in diesem Jahr eine fühlbare Verbilligung des Schweinefleisches zu erwarten wäre. Diese würde, wenn überhaupt, frühestens ab Januar möglich sein. So lautete eine Erklärung der Verwaltung der größten kontinentalen Fleischwarenfabrik, der Fleischwaren- und Konservenfabrik L. Schweisfurth GmbH., Herten i. W. Direktor Hanns, der mit seinem Unternehmen jährlich rund 100 Millionen DM Umsatz macht, meinte sogar, daß die überschüssigen 1,5 Millionen Schweine den Markt gar nicht beeinflussen würden.

Nun, die Öffentlichkeit hat die „Aktion Schweineberg“ nicht vergessen, die vor wenigen Wochen unter höchst persönlichem Einsatz des Bundesernährungsministers Lübke auf jener denkwürdigen Pressekonferenz in Bonn gestartet worden war, auf der der Minister ein Schlachtschwein fachgerecht vor aller Augen zerlegen ließ. Er wollte damit zeigen, daß die gute alte Sau nicht nur aus Schnitzeln und Koteletts, sondern auch aus vielen anderen Stücken bestände. Er sagte weiter, daß das Schweineangebot um 1,5 Millionnen Stück gegenüber dem Vorjahr gestiegen sei, daß die Schweinepreise fallen würden und fallen müßten und daß mit Hilfe von verbrauchsanregenden niedrigeren Preisen der deutsche Markt den Überhang aufnehmen würde.

Aus zwei Gründen wurde der Bonner Ankündigung Glauben geschenkt. Einmal, weil die Wahlen längst vorüber waren und preispolitischer Klimbim nicht mehr notwendig erschien; zum anderen, weil Minister Lübke als sachlicher Mann bekannt ist und ihm in jeder Hinsicht voller Respekt entgegengebracht wird. Doch gleich nach der „Aktion Schweineberg“ röhrte es im Wald der Zwischenstufen. Es setzte ein preispolitisches Kartellspielen mit dem Ziel ein, den Minister Lügen zu strafen und ihm zu zeigen, wer wohl der Stärkere sei und wer die Preise mache.

Jedenfalls wurden an den meisten Schlachtviehmärkten die Schweinepreise heraufgesetzt statt gesenkt und unter leichten Schwankungen bisher auf höherem Niveau gehalten. Aus Schleswig-Holstein und aus Westfalen, aber auch von anderswo, verbreiteten interessierte Kreise Skepsis und Gegenmeinung zu dem, was in Bonn gesagt worden war. Doch so deutlich wie jetzt in Herten haben wir es noch nicht gehört. In Herten wurde behauptet, daß ein Mehranfall von 1,5 Millionen Schweinen oder 10 v. H. des Bedarfs den Markt nicht beeinflussen würde, obwohl jeder weiß, daß bei einem gesättigten Markt ein Mehrangebot von 10 v. H. die Preise zum Purzeln bringt, wenn die Kartelle nicht spielen.

In Herten wurde die Auffassung auch begründet. Der Grund lautete: „Wir hegen Zweifel, ob die 1,5 Millionen Schweine tatsächlich vorhanden sind. Die Viehzählungsergebnisse sind schließlich in Vergangenheit wie Gegenwart nicht immer zuverlässig. Die Landwirte geben entweder zu wenig an, um vielleicht die Viehversicherung oder sonstige Abgaben zu sparen. Oder es ist denkbar, daß bei der letzten Zählung die Bestände zu hoch angegeben wurden, um die (inzwischen erfolgte) Schließung der Grenzen für Schweine zu forcieren.“

Hier werden also von der Fleischwarenindustrie der Landwirtschaft bewußte Manipulationen der Statistik vorgeworfen. Aber noch ein anderes Argument wurde bereit gehalten. Es hieß nämlich, daß sich die Schweineschwemme überhaupt nicht in dem von Bonn erwarteten Ausmaß auswirken werde, weil die Landwirte ihre Tiere um 10 bis 15 v. H. leichter auf den Markt brächten als in der Vergangenheit. 10 v. H. weniger im Gewicht würden die 10 v. H. Mehr in der Stückzahl glatt aufheben. So wäre z. B, in Schleswig-Holstein das durchschnittliche Schlachtgewicht von 97 auf 91 kg zurückgegangen. Es wäre also falsch, so orakelt die Verarbeitungsstufe, der Bonner Aktion zugunsten rückläufiger Verbraucherpreise einige Erwartungen entgegenzubringen.

Bonn wird dazu Stellung nehmen müssen. Irgendwo kann, die Rechnung nicht stimmen, und irgendwo wird auf dem Rücken des Verbrauchen ein böses Spiel getrieben. Es gibt, so sieht es fast aus, wieder Krach um Jolanthe. Rlt.