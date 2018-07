Inhalt Seite 1 — Kleineres Feuer unter dem Konjunktur–Kessel Seite 2 Auf einer Seite lesen

Jede Expansion stößt einmal auf Grenzen – Keine Krise, keine Flaute: aber Kostendruck und knappere Erträge

Von Erwin Topf

Die sieben fetten Jahre seien um, und ergo müsse man sich auf sieben magere Jahre einrichten... so kann man jetzt mitunter sagen hören. Aber hier stimmt verschiedenes nicht. Ganz abgesehen davon, daß die zyklische Gesetzmäßigkeit des "ergo" anzuzweifeln ist, wonach auf die Phase der Hochkonjunktur eine Zeit der geschäftlichen Flaute – oder, genauer gesagt: erst "die" Krise und danach eine mehrjährige Depression – folgen müsse: es hapert bereits an der Prämisse. Denn "eigentlich" haben wir ja gar keine siebenjährige Schönwetterperiode hinter uns: weder in der weltwirtschaftlichen noch in der bundesdeutschen Entwicklung’. Im Jahr 1951 hatte die westdeutsche Wirtschaft noch hart mit den Folgen der Korea-Krise zu kämpfen; auch 1952 kann nur mit einigem Euphemismus als Normaljahr bezeichnet werden, und erst 1953 brachte – überraschend, weil Westdeutschland von der kräftigen recession in den USA überhaupt nicht in Mitleidenschaft gezogen wurde – die Wende zur vollen und ausgereiften Konjunktur. Aber schon im Hochsommer 1955 mußte, um den geschäftlichen Überschwang zu dämpfen, mit einer restriktiven Konjunkturpolitik begonnen werden, die sich im Frühjahr 1956, gegen von hohen und höchsten politischen Instanzen falsch angesetzte psychologische incentives, hart durchzusetzen hatte, und erst gegen die Jahresmitte (1956) war der Erfolg dieser wirtschaftlichen Dämpfung gesichert, der uns nun, die letzten anderthalb Jahre hindurch, ein gemäßigtes ökonomisches Klima beschert und uns vor härteren Eingriffen – wie sie etwa die Londoner Regierung verfügen mußte – bewahrt hat.

Die große Frage ist jetzt, wie es weitergehen kann und wird. Man soll, bekanntlich, mit Prognosen recht vorsichtig sein... es gibt da mannigfache "Exempla von Beispielen"! Blenden wirdeshalb noch einmal auf das Jahr 1953 zurück. Damals erschien, im Spätsommer, etwa zur Zeit der Bundestagswahlen, gemeinsam verfaßt von einem Wirtschaftspraktiker – sagen wir ruhig: einem bekannten Unternehmer – und einem unserer Kollegen aus der Wirtschaftspublizistik, eine handfeste Broschüre unter dem Titel: "Was können wir für die Verteidigung zahlen?" Aus einer rund 100 Druckseiten umfassenden Analyse der wirtschaftlichen Lage, wie sie sich ihnen damals darstellte, kamen die beiden Verfasser zu einem von schwärzestem Pessimismus erfüllten Urteil über die finanziellen und materiellen Folgen, die sich aus der damals gerade aktuellen Aufrüstung ergeben müßten.

"Einen besonderen Raum", so heißt es in dem Waschzettel, den der Verlag dem Buche beigegeben hat, "nimmt die Darstellung der Kosten ein, die der deutschen Wirtschaft und dem Staat dadurch erwachsen, daß die Folgen der Demontagepolitik nach dem Kriege beseitigt werden müssen, damit das Wirtschaftsleben gesunden kann. Die Verfasser kommen zu dem Ergebnis, daß unter Berücksichtigung aller Belastungen – unter anderem: Flüchtlingslasten, Wiederaufbaukosten der deutschen Wirtschaft (auch ... der Handelsflotte und der Seehäfen), Londoner Schuldenabkommen und Israel-Abkommen – eine jährliche Belastung von 26 bis 28 Mrd. DM entsteht: eine Summe also, die etwa 20 v. H. des Sozialprodukts entspricht. Verglichen mit der wesentlich geringeren Belastung des Sozialprodukts anderer Völker ist damit ein Punkt erreicht, der ohne ernste Gefährdung der deutschen Wirtschaft nicht überschritten werden darf ..." Dem kundigen Leser wird vermutlich sofort auffallen, daß hier irgend etwas nicht stimmt: weil nämlich wieder einmal der typische Fehler gemacht worden ist, alles, was "kostet", unter einen Hut zu bringen – gleichgültig, ob es sich um "verlorene Kosten" oder um Aufwendungen für die Erstellung (produktiver) Anlagen handelt. Verfehlt ist außerdem, daß alle derartigen "Kostenposten" in Beziehung zum Sozialprodukt gesetzt werden, ohne Rücksicht darauf, von wem sie aufzubringen sind: ob von der öffentlichen Hand, also von der Gesamtheit der Steuerzahler, oder von einzelnen "Wirtschaftssubjekten", also von größeren oder kleineren Unternehmungen. Und schließlich lassen die Verfasser – indem sie einmalige Investitionsaufwendungen, fortlaufende Verbrauchsabgaben und die Devisen für gewisse besondere Auslandsverpflichtungen in einer Summe zusammengefaßt in eine Art von "volkswirtschaftlicher Gesamtrechnung" hineinstellen – damit erkennen, daß sie von der schwierigen Kunst, Äpfel und Pflaumen und Birnen zusammenzurechnen, noch nicht einmal die Anfangsgründe beherrschen...

Geradenwegs ins Chaos ...

Es ist als gutes Zeichen für die Höflichkeit, die in der Wirtschaftspresse kultiviert wird, zu verbuchen, daß jene Broschüre damals in den Fachzeitungen nur kurz erwähnt und nicht ausführlich – was also bedeutet hätte: hart und kritisch – besprochen worden ist. Auf die grundlegenden Fehler im gedanklichen Aufbau dieser "Warnung vor weiteren Lasten" wäre ja schon damals hinzuweisen gewesen; die im Verlauf der letzten vier Jahre erbrachte Bestätigung, daß jene damals geäußersten Sorgen und Bedenken maßlos übertrieben und aus einem falschen Ansatz heraus entwickelt worden sind, brauchte man wahrhaftig nicht abzuwarten. Es geht also um keine nachträgliche Besserwisserei, wenn wir heute das opus von 1953 wieder aus dem Schrank holen: das geschieht nur deshalb, weil aus der kritischen Betrachtung des Textes einige recht handfeste Lehren zu ziehen sind. Dabei ist zu beginnen mit der Sentenz, daß jedermann (und vor allem der Praktiker, der zu dieser Art von Betrachtung hinneigt) sich davor hüten möge, die wirtschaftlichen Divergenzen der Gegenwart, in gradliniger Verlängerung gewissermaßen der Fakten (und somit auch der sich aus ihnen ergebenden Spannungen), in die Zukunft hinein zu projizieren: wobei dann, entgegen den Regeln der Perspektive, diese Spannungen immer größer zu werden scheinen, also nach verhältnismäßig kurzer Zeit schon, nach wenigen Jahren, das gesamte wirtschaftliche Gefüge zu sprengen drohen, in dem wir leben und uns häuslich eingerichtet haben ... Dies also, das Bild einer progressiven Entwicklung, die geradenwegs ins Chaos führt, ergibt sich bei jener einseitigen (und letztlich mechanistischen) Betrachtungsweise ... aber wie falsch, wie unwirklich ist das alles! In der wirtschaftlichen Realität gibt es ja keine geradlinigen Abläufe: immer sind, Gegenkräfte am Werk, die eine bedachtsame Wirtschaftspolitik fördern, stärken, potenzieren kann, mit dem Ergebnis, daß gefährlich erscheinende Divergenzen sich mildern, bedrohliche Spannungen sich harmonisch auflösen. Man braucht da um Beispiele, auch aus den letzten Jahren, nicht verlegen zu sein.