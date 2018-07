Die Dividende der Hamburgische Electricitäts-Werke AG, Hamburg, lag in diesem Jahr zum ersten Male nach der Währungsreform auf dem Gabentisch. Damit ist ein langgehegter Wunsch der HEW-Aktionäre in Erfüllung gegangen. Wenn sie trotz der brennenden Lichter des den Raum der HV schmückenden Weihnachtsbaums nicht gerade friedlich gestimmt waren, dann lag es diesmal an der Dividendenpolitik des Unternehmens, das seine Aktionäre auch für das Geschäftsjahr 1956/57 (30. 6.) wieder mit einer Dividende von acht v. H. abfand. Begründung: Der Anteil des Gewinnes am Umsatz ist im Berichtsjahr nicht nur relativ sondern sogar – absolut zurückgegangen.

Natürlich hatte sich die Verwaltung auf Opposition aus dem Kreis der Aktionäre gefaßt gemacht. In welche Richtung diese gehen würde, zeigten schön die Bilanzkritiken der Zeitungen, außerdem hatten sich offensichtlich auch einige Aktionäre direkt an die Gesellschaft gewandt. In einer sorgfältig abgewogenen Vorstandserklärung wurde auf die kritischen Punkte der Bilanz sowie auf die Faktoren eingegangen, die für die Dividendenhöhe maßgebend waren. Diese Erläuterungen waren um so notwendiger, als sehr zuversichtliche Erklärungen des Vorstandes (im Zusammenhang mit der Kapitalerhöhung im Sommer dieses Jahres) in weiten Kreisen die Hoffnung auf eine .Dividendenerhöhung geweckt hatten. Dieser Optimismus schien fundiert zu sein, weil die Nordwestdeutsche Kraftwerke AG, Hamburg, bereits in 1955/56 (30. 9.) ihre Dividende auf neun v. H. heraufgesetzt hatte. In der auf der HEW-HV abgegebenen Verwaltungserklärung heißt es zwar, daß Vergleiche mit den dividendenfreudigeren Gesellschaften nur bedingt möglich seien, weil die Verhältnisse überall anders liegen. Bei der NWK sind die Unterschiede jedoch wohl kaum so groß, daß ein Vergleich unbedingt zu Fehlschlüssen führen müßte – abgesehen natürlich von der andersgearteten Zusammensetzung des Verbraucherkreises.

Hauptansatzpunkt der Aktionärskritik war die Höhe der „Rückstellungen für Ruhegelder“, die jetzt ungefähr 30 Mill. DM ausmachen, aber – nach Mitteilung der Verwaltung – auf etwa 60 Mill. gebracht werden müssen, wenn sie den versicherungsmathematischen Vorschriften entsprechen sollen. Es ist gut, daß der Vorstand hier einmal die Katze aus dem Sack gelassen hat. Sicherlich hat er durchaus recht, wenn er von einer Rückstellungspfticht in dieser Höhe spricht. Man kann auch der Verwaltung keine Vorwürfe machen, wenn sie sich möglichst schnell dieser „Pflicht“ entledigen will – und dabei einige Abschreibungsmöglichkeiten ausläßt. Im höchsten Grade bedenklich, ist jedoch das System, das es zuläßt, Rückstellungen für Ruhegelder in einer Höhe von knapp einem Drittel des Aktienkapitals zu bilden. Damit wird nämlich die HEW zu einem echten „Versorgungsunternehmen“, nicht nur für die Stromabnehmer, sondern auch für ihre Belegschaft – aber beileibe nicht für die Aktionäre, mit deren Geld gearbeitet wird. Rückstellungen für Ruhegelder sind für jede Verwaltung angenehm; sie bleiben im Betrieb und sind steuerfrei. Ja, es handelt sich sogar um Kapital, das nicht einmal verzinst zu werden braucht. Allerdings ist es eine zweite Frage, ob diese Rückstellungen nicht eine gewisse Ähnlichkeit mit dem trojanischen Pferd besitzen. Die Gewerkschaften haben bereits die Forderung erhoben, daß diese – „der Belegschaft gehörenden“ – Gelder eine Vertretungsberechtigung in den Hauptversammlungen haben müßten. Hier liegt die Gefahr, nicht nur für die Eigentümer, nämlich für die Aktionäre, sondern auch für die Verwaltungen. Deshalb unsere wiederholten Mahnungen zur Mäßigung in der Frage „Pensionsrückstellungen“.

Trotz des zweifellos vorhandenen Zündstoffes und der sehr lebhaften Diskussion konnte die HEW-HV auf einem anerkennenswert hohen Niveau abgewickelt werden. Die Verwaltung war in der Beantwortung der Fragen freimütiger, als sie es mit ihren Angaben im Geschäftsbericht gewesen ist. Wenn es auch bei den Abstimmungen zahlreiche „Nein“-Stimmen gab und der Vorstand seine als unpopulär empfundene Dividendenpolitik mit großer Festigkeit verteidigte, so wurde dennoch ein anschauliches Beispiel dafür geliefert, wie fair es in Hauptversammlungen zugehen kann, und daß Typen wie Erich Nold nicht gebraucht werden, um die Rechte der Aktionäre zu verteidigen. Kurt Wendt

Die Steuerkurswerte per 31.12.1956, die bei der Veranlagung zur Vermögensteuer zugrunde gelegt werden, haben vielerorts Verstimmung ausgelöst, weil sie oftmals über den gegenwärtigen Kursen liegen. Möglicherweise können einzelne Steuerkurse noch herabgesetzt oder aufgehoben werden. Entscheidungen darüber werden jeweils im Bundesanzeiger veröffentlicht. Angaben über die Steuerkurse finden sich in der Broschüre „Rund um die Börse 1957“. die von den Instituten der Commerzbank-Gruppe herausgegeben wird und in der daneben noch aufschlußreiche Angaben über Kursentwicklungen gemacht werden.