A. S., Remagen

Die sanfte Rheinschleife am Unkelstein‚ zu Füßen der Residenz des französischen Botschafters, hat unter Schiffern einen schlechten Ruf. 1953 lief bei Niedrigwasser das Frachtschiff „Peine“ auf ein Hindernis im Strombett. Zwei Jahre später, im November 1955, barsten die Planken des französischen Motorgüterschiffes „Caillac“. Auf einer holländischen Werft wurde später festgestellt, daß der Schiffsbauch an der Steuerbordseite wie von einem riesigen Messer aufgeschlitzt worden war.

Experten schätzten, daß sich der Schaden, der bei beiden Havarien entstanden war, auf etwa 500 000 Mark beläuft. Das lohnte einen Prozeß. Aber es, ging nicht allein ums Geld, sondern auch um die Sicherheit der Rheinschiffahrt. Für sie ist in diesem Stromabschnitt die Wasser- und Schifffahrtsverwaltung Koblenz (den Rheinschiffern auch als „Wasserstraßendirektion“ bekannt) verantwortlich.

Vertreter der französischen Reederei und der deutschen Wasserstraßendirektion trafen sich in St. Goar vor dem Schiffahrtsgericht. Aber die Franzosen konnten nichts nachweisen, und die Wasserstraßenbeamten blieben hart: Sie hätten das Strombett mit einem Peilschiff abgetastet und in der Fahrrinne kein Hindernis gefunden.

Damit wäre die Sache vielleicht erledigt gewesen, hätten nicht auch die französischen Reeder von jener sonderbaren Geschichte gehört, die der Remagener Installateurmeister Albert Krahe allen zu erzählen weiß, die sich für das Rätsel am Unkelstein interessieren. Dieser Albert Krahe hatte zu jenen Einwohnern gehört, die zu Beginn des Jahres 1945 aus der zerschossenen Stadt Remagen evakuiert worden waren. Albert Krahe fand damals Zuflucht in der Villa Heimann am Unkelstein und hielt sich just zu jener Stunde des 8. oder 9. März am Rheinufer auf, in der eine Gruppe deutscher Kampfmaschinen einen Angriff auf die Remagener Brücke flog – die einzige Rheinbrücke, die den Alliierten unversehrt in die Hände gefallen war. Während sich Albert Krahe vor den Splittern der amerikanischen Flakgeschosse duckte, sah er, wie zwei Flugzeuge in den Rhein stürzten: eine Ju 88 und eine Ju 87. Albert Krähe konnte den Typ ganz genau angeben, denn er hatte drei Jahre lang Junkers-Maschinen repariert.

So ein dreißig Zentner schwerer Flugzeugmotor kann nun freilich einem Schiff den Bauch mühelos aufreißen. Die Franzosen, als sie das erwogen hatten, baten die Wasserstraßendirektion, das Strombett noch einmal genau zu untersuchen. Die Antwort aus Koblenz lautete: Nein. Aber die Franzosen könnten es ja selbst einmal versuchen.

Die Franzosen versuchten es. Mitte Dezember brachte ein Kombi-Wagen vier Froschmänner an den Rhein, Mitglieder der Société Generale de Traveaux Maritimes et Fluviaux, einer Art Genossenschaft von etwa 80 ehemaligen Amateurtauchern, die aus ihrer Neigung im Lauf der Zeit ein gutes Geschäft gemacht haben. Froschmänner, bewegt licher als die herkömmlichen Taucher mit ihren schweren Bleischuhen, so mutmaßten die Franzosen, müßten das Strombett spielend durchkämmen können.