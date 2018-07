Inhalt Seite 1 — Ornithologie auf schwachen Füßen Seite 2 Auf einer Seite lesen

Jetzt ist jener letzte Tropfen gefallen, der das Faß zum Überlaufen brachte. Was dem Leser heute an sogenannten „Natur-Büchern“ zuweilen geboten wird, ist manchmal derart, daß sich Naturfreunde, Lehrer und – Rezensenten zu gemeinsamem Protest verbinden müssen, um diejenigen zu warnen, die so etwas – vor allem dann, wenn es von einem „namhaften Naturschriftsteller“ kommt – guten Glaubens akzeptieren. Neun Bücher dieser Art habe ich jetzt stillschweigend geschluckt – das zehnte ist:

Werner Haller: „Geheimnisvolles Federvolk – Begegnungen an Nistplätzen koloniebrütender Vögel.“ Rotapfel-Verlag, Zürich. 160 S., 50 Photos, 17,80 DM.

Naturschriftsteller Haller wird von seinem Verlag so vorgestellt: „Er ist einer unserer erfahrensten und vielseitigsten Kenner der beschwingten Welt und steht seit Jahren im unermüdlichen Einsatz für seine gefiederten Freunde.“ Was er da so „Geheimnisvolles“ von seinem letzten „Einsatz“ mitgebracht hat, verraten leider auch die alten Klischees der geheimnistuerischen Kapitelüberschriften nicht: „Geheimnisse aus der Mehlüberschriften und „Storchenrätsel“.

Aber dann endlich enthüllt der Autor seine „Geheimnisse“ in den Bildunterschriften, Er hat entdeckt, daß Tiere in ihren Eigenschaften und Fähigkeiten eigentlich wie Menschen seien. So liest man denn: „In voller Würde schreitet Vater Storch...“; halberwachsene Krähenscharben sehen bei Haller aus wie „ulkige Stofftierchen“, frisch geschlüpfte jedoch noch wie „kleine Teufel“, und schließlich: „bei den Trottellummen weiß man nie genau, ob sie wirklich so dumm sind, wie sie den Eindruck erwecken“. Schade, man weiß auch bei Haller nicht genau, ob er aus Ignoranz oder aus Koketterie verschweigt, daß der Name dieser nordischen Vögel nichts mit unserem Wort „Trottel“ zu tun hat.

Gleichzeitig entdeckt Haller in den Bildunterschriften die Poesie der Natur, etwa so: „Wenn gegen Mitternacht die Sonne die Wogen des Meeres küßt...“

Nimmt man diese und andere Entgleisungen noch hin als sprachliche Unbeholfenheit eines „Forschers“, so darf man ihm aber doch nicht sachliche Fehler durchgehen lassen wie diese: „Das Wichtigste im Leben der Jungstörche, um Futter zu erhalten, ist das Klappern.“ Wohl jeder aufmerksame Dorfjunge weiß, daß das Geräusch der Jungstörche bei dieser Angelegenheit alles andere ist als Klappern – und er weiß auch, daß zwar Rehe am Waldesrand, aber nicht Mehlschwalben am Nest „verhoffen“ können. Haller weiß das offenbar nicht.

Oder doch? Vielleicht hat ein tüchtiger „Texter“ des Verlages die Unterschriften gemacht und gar nicht Haller? So habe ich denn einige Textproben genommen, aber auch dabei fand ich: Geheimnistuerei, Vermenschlichung, Verniedlichung, Sentimentalitäten und sachliche Fehler.