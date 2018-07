Daß es nachts jetzt immer so knackt in den Möbeln. Ich glaube, ich sehe doch mal im Schrank nach. „Hallo –?“ frage ich an der offenen Tür.

„Ja –?“ sagt es drin.

„Um Himmels willen, wer ist da?“ frage ich zitternd.

„Das Knacken“, sagt es im Schrank.

Wolfdietrich Schnurre