In den Vereinigten Staaten hat es in der letzten Zeit an Versuchen nicht gefehlt, den waffentechnischen Vorsprung der Sowjets zu bagatellisieren. Diese zum Teil allzu optimistischen Stimmen haben jetzt durch die führenden US Militärs, die sich in den vom Senat veranstalteten und in der vergangenen Woche abgeschlossenen "Hearings" zum amerikanischen Rüstungsstand äußerten, eine deutliche Antwort erhalten.

"Geht man vom gegenwärtig verfügbaren militärischen Potential aus", erklärte General (javin, lich schwierig bezeichnen " Der Chef des Heeres, General Taylor, fügte hinzu: "Die sowjetischen Bodentruppen sind mit Raketenwaffen ausgerüstet, denen wir nichts entgegenzusetzen haben " Der Chef der Navy, Admiral Burke, erklärte den Senatoren: "Die Sowjets haben 500 U Boote und bauen jährlich etwa 100 neue dazu. Wir aber haben nur 110 U Boote und bauen im Jahr nicht mehr als 5 bis 10 " "Wir verlassen uns hundertprozentig auf unser gab dann allerdings zu, daß die Russen bei einem Überraschungsangriff die meisten Flugplätze des sin Senator meinte, im amerikanischen Volk sei die Illusion genährt worden, die Luftwaffe könne ederzeit zu einem entscheidenden Ggenschlag ausholen, während doch in Wirklichkeit das Strategiiche Bomberkommando über zu wenig Maschinen und zu wenig Flugplätze verfüge — da sagte General Lemay: "So ist es " Und auch Luftwaffenminister Douglas erwiderte wjf die Frage, ob es zutreffe, daß bei einem übertaschenden Angriff mit Interkontinentalraketen das gegenwärtige Radarsystem keine rechtzeitige Warnung geben könne, nichts anderes als: "That ist