So feierten wir damals – so feiern wir heute – Eine Silvesterbilanz

Ein altes Jahr ist vorbei, unwiderruflich. Was wir getan haben oder versäumt haben – daran ist nichts mehr zu ändern. Aber ein neues Jahr beginnt. Ein guter Zeitpunkt, gute Vorsätze zu fassen. Um sie wieder in vergessen? Hoffentlich nicht. Alles Vergessen macht uns ärmer (auch dann, wenn wir es zunächst als Erleichterung empfinden). Deswegen kann es nicht schaden, über die Dinge, die man nicht vergessen will oder darf, Buch zu führen und einmal im Jahr Bilanz zu ziehen. So macht es das Finanzamt, so macht es der Geschäftsbetrieb. Wäre es nicht angebracht, auch in unseren persönlichen Tagebüchern – nicht den geschriebenen und den ungeschriebenen – Jahresbilanz zu machen. Bei einer solchen Bilanz könnte es manchem auffallen: Zehn Jahre ist es jetzt her. Vor zehn Jahren wurde der Jahreswechsel zum letztenmal bei Heißgetränken, geklauten Kohlen und halbierten Zigaretten gefeiert. Damals hatten die Menschen nichts, aber sie hatten noch etwas füreinander übrig. Dann kam die Währungsreform. Heute haben sie alles. Haben alle alles. Gibt es in der Welt, in Europa, sogar unter uns, nur ein paar Häuser weiter, nicht doch noch viele Leute, die das neue Jahr begrüßen, die es vielleicht sogar fürchten? Haben wir damit wirklich gar nichts zu tun, wie wir uns gern einreden? Liegt es tatsächlich immer an den anderen oder etwa nur an den Umständen, wenn in der Welt zuwenig Freude, zuwenig Glück ist? Wenigstens diese Frage sollten wir uns stellen, ehe die Sektpfropfen knallen, ehe Hoffnung und Bedauern im Taumel der Silvesternacht untergehen. Vielleicht denken wir dann im Laufe des Jahres zuweilen daran – und vielleicht fällt uns sogar etwas ein ...

Nach der „Kippe“

bückten sich vor zehn Jahren auch Menschen, die das Bücken nie geübt hatten. Sollten wir im neuen Jahre vielleicht den Vorsatz fassen und genügend innere Freiheit finden, auf einen armen alten Mann zuzugehen und ihm eineZigarette anzubieten, damit er sich nicht heute noch zu bücken braucht? Das heißt doch nicht zuviel erhoffen?

Wenn man nichts mehr zu wünschen hat,

was sich mit Geld bezahlen ließe, ist Silvester eine langweilige Sache. Am besten, man spricht vom Geschäft. Man hofft auf ein neues Jahr des Wirtschaftswunders. So unruhig das politische Leben ist, soviel Sattheit und Optimismus spiegelt das gesellschaftliche Leben wider. Stabilisiert sich unser Leben oder tanzen wir auf dem Vulkan, das ist die Frage. Das eine schließt das andere nicht aus, und wahrscheinlich ist beides richtig. Schließlich wird auf dem „Vulkan“ nicht nur getanzt, sondern auch gearbeitet. Und was nützt es schon, wenn man sich von der Vulkanfurcht in der Arbeit oder im Vergnügen lähmen ließe? Nichts würde besser. Also macht man so weiter, als könne nichts geschehen. Aber die Feste, die wir feiern, offenbaren unsere heikle Situation. Unsere Welt ist noch nicht heil. Wir spielen Gesellschaft, aber wir haben keine, seit die alte Ordnung zerbrochen und eine neue noch nicht in Sicht ist.

Aufn.: Chargesheimer

Noch keine zehn Jahre ist es her, als viele von uns vorübergehend so leben mußten, daß wir vor Gier und Freude zehn Jahre uns waren, wenn fremde oder fremdgewordene Menschen aus dem Ausland uns zu Silvester von diesem Überfluß abgaben. Das Vergnügen an den Dingen, die wir heute kaufen können, wirkt seltsam blaß gegen die hektische Erregung, die uns beim Auspacken eines Care-Paketes können,