Vielleicht werden wir sehr bald schon die Probe aufs Exempel zu machen haben... Wo steht denn eigentlich geschrieben, daß die Expansion stets weitergehen werde, daß nicht auch einmal Zeiten der Stagnation oder gar des Nachlassens der volkswirtschaftlichen Gesamtleistung kommen könnten? Irgendwo war, vor wenigen Wochen, bereits die Überschrift zu lesen: Kommt die Krise?“ Und wenn man die weltwirtschaftlichen Daten einmal Revue passieren läßt, konnte in der Tat Anlaß zu einem handfesten Pessimismus gegeben sein – vor allem dann, wenn man die jetzt schon vorhandenen Divergenzen in der bekannten Weise (siehe oben!) geradlinig in die Zukunft hineinprojiziert, wobei die Spannungen immer größer zu werden scheinen... Da haben wir also, Punkt eins, zunächst die tendenziell schwachen Rohstoff preise, als Symptom einer nachlassenden Investitionsneigung und der Tendenz zum Lagerabbau in den großen industriellen Käuferländern. Als Punkt zwei muß sich zwangsläufig eine geringere Kaufkraft der überseeischen Rohstoffproduzenten ergeben, was also heißt: geringere Investitionsbereitschaft auch dort, also abfallende Exporte der hochindustriellen Lieferländer. Das allein wäre noch nicht tragisch, wenn nicht obendrein die Zahlungsbilanzsituation in einigen dieser großen Industrieländer den Anlaß zu ständigen Besorgnissen gäbe: sie werden weitere Einfuhr- oder zusätzliche Kreditrestriktionen vornehmen (oder vornehmen müssen), fallen also zum Teil als Kunden für die übrigen Industrieländer aus, und ganz als Kreditgeber für die Rohstoffländer. Und schon ist die perfekte Kettenreaktion im Gange, und am Ende steht eine völlige „weltweite“ Lähmung der Risikobereitschaft und des Unternehmerwillens.

So malt sich zweifellos heute das Bild in vielen Köpfen – freilich nur in solchen, die rein mechanistisch denken. Genauso mechanistisch, freilich mit umgekehrtem Vorzeichen, ist die weitverbreitete Illusion, das herrliche Zeitalter der beharrlich steigenden Preise für „Sachwerte“ und (somit) einer ständig geringer werdenden Last aus langfristiger Verschuldung sei angebrochen: die Chance des enrichissez-vous, der fortlaufenden Beraubung des Gläubigers durch den Schuldner, sei endlich da... Beide Meinungen sind falsch; beide sind gefährlich, wenn auch in unterschiedlicher Art. Richtet der Konjunkturpessimismus vielleicht deshalb für die mal so viel wert wie die Tränen einer Familie, deren Ernährer arbeitslos geworden ist. Ein Liberalismus, der über Leichen gehen will, provoziert mit solch törichten Formeln (Anmerkung des Verfassers: gemeint sind Äußerungen, die auf der letzten Godesberger Tagung der „Aktionsgemeinschaft Soziale Marktwirtschaft“ gefallen sind) nur eine Entwicklung, die ihn selbst überrollen würde...“

Und im nächsten Satz wird dann auch tatsächlich die Katze aus dem Sack gelassen: „Es ist deshalb besonders wohltuend, daß dem billigen Fetisch ‚Währung‘ eine um so humanere und verantworttungsbewußtere Parole aus der Großindustrie entgegengehalten wird“ –, nämlich die Parole, die als „überflüssig“ bezeichneten drei Milliarden Dollar an Währungsreserven der Deutschen Bundesbank in Form von (langfristigen!) Exportkrediten „zum! Einsatz zu bringen“ und überhaupt „eine aktive Notenbankpolitik auf dem Kapitalmarkt“ (!) zu treiben, bei der sich die großen Industriegesellschaften „genauso billig und genauso langfristig auf dem Frankfurter Markt finanzieren können, wie die Amerikaner.“ – Das alles ist zwar, kreditpolitisch gesehen, horndumm und laienhaft gedacht, aber es steht in der letzten Ausgabe von „Christ und Welt“, und (wahrscheinlich) auch noch an vielen anderen Stellen. Weshalb ausgerechnet ein christliches Wochenblatt in solch plumper und demagogischer Form für eine inflatorische Exportförderungspolitik zugunsten gewisser („humaner und verantwortungsbewußter“) Industriefirmen – oder „Großfirmen“ – Propaganda macht, ist schwer verständlich. Nun ja: „Den Teufel spürt das Völkchen nie, und wenn er es am Kragen hätte...“