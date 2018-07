Was kann zur Sanierung der kranken Krankenversicherung getan werden?

Was die Ärzte schon immer gesagt haben, wird jetzt auch von den Sozialpolitikern überlegt: Was helfen soll, muß bitter sein. Gesundheit ist ohne tätige innere und äußere Mithilfe des Patienten kaum zu erlangen. Der Arzt braucht zum Erfolg die Bereitschaft des Patienten, gesund werden zu wollen. Der Vollzug dieser Bereitschaft ist oft bitter – nicht nur im medizinischen, sondern auch im materiellen Sinne. Das überkommene System der gesetzlichen Krankenversicherung verzichtet weitgehend auf die materielle Mithilfe des Versicherten, dem sie im Krankheitsfalle eine Vollversorgung garantiert.

Die Vollversorgung ist nun in Gefahr. Die jüngste Grippewelle hat das finanzielle Dilemma der gesetzlichen Krankenversicherung offengelegt: Entweder Leistungsminderung zu den bisherigen Beitragssätzen oder höhere Beiträge für die bisherigen Leistungen. Hinzukommt, daß das Gesetz über die Lohnfortzahlung im Krankheitsfalle in seinen endgültigen Auswirkungen auf die Finanzen der gesetzlichen Krankenversicherung noch nicht zu übersehen ist. Fest steht jedenfalls, daß die gesetzliche Krankenversicherung in Not ist. Die Reform drängt, und der neue Bundesarbeitsminister Theo Blank wird nicht zögern dürfen, dieses heiße Eisen alsbald anzupacken. Aber wie?

Die Kosten der Krankheit

Eine wichtige Rolle bei der Reform der gesetzlichen Krankenversicherung wird die Frage spielen, ob der Versicherte an den Kosten der Krankheitsbehandlung beteiligt werden soll – das heißt: ob er einen Teil der Krankheitskosten aus seiner eigenen Tasche bezahlen soll, oder ob es richtiger wäre, es bei der jetzt üblichen Vollversorgung zu lassen. Es scheint so, daß sich heute bereits in Fachkreisen über die grundsätzliche Bejahung der Kostenbeteiligung der Versicherten (Selbstbeteiligung) nicht mehr gestritten wird. Freilich, über die Arten der Selbstbeteiligung kann und muß noch gesprochen werden. Da aber die Kosten der Krankheit gestiegen sind und da viele Ärzte aus medizinisch-psychologischen Gründen Wert auf die Selbstbeteiligung legen, wird auch die Reform der gesetzlichen Krankenversicherung die Selbstbeteiligung berücksichtigen müssen, so unangenehm dies auch für die Sozialpolitiker im Parlament sein mag – es sei denn, sie würden eine starke Beitragserhöhung bei Verzicht auf die Selbstbeteiligung für populärer halten.

Die Verteuerung der Behandlung

Die Verteuerung der Krankheitsbehandlung hat, worauf auch die Gesellschaft für Versicherungswissenschaft und -gestaltung (Köln) in einer „Diskussionsgrundlage“ hingewiesen hat, folgende Hauptgründe: