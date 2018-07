Eigentlich dürfte es in unserem Lande keinen wirtschaftlich geschulten Menschen mehr geben, der eine langfristige Exportfinanzierung auf Grund von kurzfristigen Geldern – und eben das sind ja die Währungsreserven der Notenbank! – propagieren möchte. Gewiß: es ist bisher noch gut abgelaufen bei dem bisherigen System, die Exportdevisen gegen D-Mark anzukaufen und so ständig „zusätzliche“ innere Kaufkraft – in der Höhe der Zahlungsbilanzüberschüsse, d. h. also in der Größenordnung von drei bis vier bis fünf Milliarden DM jährlich – zu schaffen, ohne daß diesem Kaufkraftzuwachs ein entsprechendes inländisches Warenangebot gegenübersteht (weil ja eben die betreffenden Waren exportiert worden sind). Warum aber konnte die Sache gutgehen? Doch nicht bloß deshalb, weil die Devisenreserve für potentielle Mehreinfuhren, mit denen einmal nachträglich der Ausgleich mit einer reichlichen Versorgung der Inlandsnachfrage geschaffen werden kann, „griffbereit“ vorhanden ist! Sondern vor allem deswegen, weil die Notenbankleitung stets kräftig „gegengehalten“ hat, insbesondere durch ihre liquiditätsbindenden Operationen am „offenen“ Geldmarkt, und weil Jedermann davon überzeugt war daß alles für die Erhaltung der Währungsstabilität Erforderliche geschehen werde. Eine Volkswirtschaft verträgt eine ganze Menge an gravamina, die „an sich“ inflatorisch wirken müßten, im Sinne streng-quantitätstheoretischer Lehrmeinungen. Das einzige, was sie nicht verträgt, ist, daß gewispert (und geglaubt ...) wird: es fehle an der Entschlossenheit und an der Kraft, die Währung zu verteidigen. Das sicherste Mittel aber, es dahin zu bringen, daß solche Zweifel übermächtig werden, ist das Wiederaufkommen der bekannten Parole ‚Geld spielt keine Rolle!“ Mag das nun mit schnarrender Stimme oder in einem salbungsvollen Ton gesagt werden: die Wirkung ist, so oder so, verheerend, sobald eine solche Auffassung von maßgebender politischer Stelle verkündet wird.

Diese Mahnung richtet sich keineswegs nur an die Politiker, sondern auch an die Unternehmerschaft, die zwar in ihren eigenen Betrieben sehr wohl weiß, welche Rolle die Kosten spielen, die aber nur zu gern mit dem Gedanken liebäugelt, die öffentliche Hand könne „großzügig“ helfen: hier mit Aufträgen, da mit Steuervergünstigungen, an dritter, vierter, fünfter Stelle dann mit Finanzierungserleichterungen, also billigen oder zinsfreien Krediten, mit Ausfallgarantien und Bürgschaften, schließlich mit Subventionen. Aber da der Staat fein Geld zaubern kann, und da er nur vorsichtig an den Kapitalmarkt herangehen sollte, muß praktisch eigentlich jede Mark, die irgendwo als Hilfe ausgezahlt oder auch nur bereitgestellt werden soll, vorher über die Steuer hereingeholt werden –, und da jedermann endlich einmal weniger Steuern zahlen möchte, müßte es eigentlich höchst unpopulär sein, Forderungen zu stellen, die über kurz oder lang eine Erhöhung der Steuerlast nach sich ziehen.

Unter diesem Aspekt sollten primär auch alle Pläne für die Förderung des Sparens und des Kapitalmarktes geprüft werden, an deren endgültig Konzeption nun herangegangen wird. Und wer den Kapitalmarkt nach Professor Erhards Rezepten fördern will, wird auch kaum um die Forderung des Bundeswirtschaftsministers herumkommen, die ehe – wenn auch nicht drastische, so doch zum mindesten fühlbare – Einschränkung der Selbstfinanzierung betrifft: insbesondere durch Abbau der Abschreibungsprivilegien. Das ist in der Tat eine notwendige Sache... einmal, um der überstarken Tendenz zur Vermögenskonzentration entgegenzuwirken, und zum anderen, um den Zins als das Mittel zur Steuerung der Kapitalverwendung wieder funktionskräftig zu machen. Aus der Selbstfinanzierung stammende Kapitalien sind ja „billig“, gemessen an den Zinssätzen des Kapitalkredits, und sie verlocken zu Investitionen mit einer Rendite, die nur dank der möglichen Steuerersparnisse ausreichend ist, unter gesamtwirtschaftlichem Aspekt gesehen aber nicht genügt. Und für die nun – aller Wahrscheinlichkeit nach – wieder anbrechende Periode des Käufermarktes, auf dem Binnenmarkt wie auf den Exportmärkten, müssen sich die Unternehmungen, die vielfach mit erhöhten Kosten (für Löhne, Dienstleistungen, Vormaterial), mit gedrückten Erlösen und mit geringeren Gewinnen zu rechnen haben werden, auch auf eine sehr viel vorsichtigere Investitionspolitik einrichten, als sie bisher ungestraft betrieben werden konnte.

Der Mut und die Fähigkeit zu weiteren Investitionen müssen auch bei einem fühlbaren Nachlassen der Expansion erhalten bleiben, und notfalls muß sogar eine zusätzliche Anregung hierfür gegeben werden: damit es nicht erst zu der gefährlichen „Kettenreaktion“ kommt, und damit die technische Ausrüstung auf dem hohen Stand gehalten wird, der Kostensenkungen und Qualitätsverbesserungen ermöglicht. Also nur kein investitionspolitischer Defaitismus! Wenn aber ein Unternehmen sich nur deshalb weiter ausbaut, weil es auf die fortlaufende Nutzung der steuerlichen Abschreibungsvorteile nicht verzichten will – mit anderen Worten: weil es weiter so wachsen will, wie es bisher, in den Jahren des Wiederaufbaus und der schnellen Expansion der Gesamtwirtschaft, gewachsen ist, und weil das Weiterwachstum vom Finanzdirektor (anstatt vom Verkaufschef) „eingeplant“ worden war –, dann wird die Sache unter Umständen bedenklich, und zwar in erster Linie unter gesamtwirtschaftlichen Aspekten. Auf die Dauer kann in einer Volkswirtschaft nicht ungestraft Kapital in Anlagen, die vielleicht nur 4 v. H. Rendite einbringen, investiert werden, wenn gleichzeitig die Mittel so knapp sind, daß Investoren, die sich eine Rendite von 8 oder 10 v. H. errechnen, nicht zum Zuge kommen. Es wird, auf einige Jahre hinaus, notwendig sein, schärfer zu kalkulieren als bisher, um in einer Zeit der allmählich auslaufenden Kostenerhöhungen und der verschärften Konkurrenz um Aufträge noch zurechtzukommen; eine an den Maßstäben der glücklichen Hochkonjunkturjahre orientierte „großzügige“ Investitionspolitik ist da kaum mehr am Platze – zum mindesten nicht bei der Mehrzahl der Betriebe in der Weiterverarbeitung, wie sie für Deutschland typisch sind. Freilich: wer in der Energieversorgung tätig ist oder in ähnlich günstig liegenden Sparten, die Ersatzleistungen für das nicht mehr so stark wie bisher erweiterungsfähige Potential an teurer (menschlicher) Arbeitskraft bereitstellen, der wird auch in den nächsten Jahren, selbst wenn überall sonst bei kleinem Feuer gekocht werden muß, zur Expansion befähigt sein. Aber das ist ja auch nur gut so: hier wird gebaut werden, hier werden Aufträge vergeben – und damit kommen neue Auftriebskräfte in eine Wirtschaft hinein, die sonst sehr leicht in die Starre der Stagnation hineingeraten könnte!