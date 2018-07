Das neue Paßgesetz der Sowjetzone, daß das Verlassen der „DDR“ unter Strafe stellt, gilt jetzt auch in Ostberlin. Nach einem Kommuniqué des Ostberliner Magistrats wurde dieser Schritt zur „Sicherung des sozialistischen Aufbaus der Hauptstadt der DDR“ getan. Der Verkehr innerhalb Berlins bleibt vorerst unberührt von den neuen Vorschriften. Ein Ostberliner allerdings, der in Westberlin bleibt oder sich als Flüchtling meldet, macht sich strafbar. Ob auf die Dauer der freie Verkehr innerhalb Berlins erhalten bleibt, muß sich zeigen. Jedenfalls scheinen die Versuche der Pankower Regierung, die Zone gegenüber dem Westen abzuschnüren, mit dieser Maßnahme einen Schrift weiter gekommen zu sein.

*

NATO-Konferenz beendet. Mit einer programmatischen Erklärung wurde die Konferenz der Regierungschefs der 15 NATO-Staaten in Paris beendet. In der Erklärung, die eine Art Präambel zu dem Schlußkommuniqué der Konferenz darstellt, wird der Wunsch nach Entspannung in der Welt und die feste Entschlossenheit zur Verteidigung des Westens betont. Noch einmal wurde in der Erklärung wiederholt, daß ein Angriff auf ein Mitglied der NATO einen Angriff auf alle Mitglieder des Bündnisses bedeutet und daß die Gemeinschaft mit allen ihr zur Verfügung stehenden Mitteln einem solchen Angriff Widerstand leisten würde. Eine! der wichtigsten Resultate der Konferenz ist der Beschluß, zu versuchen, mit Moskau aufs neue in ein Gespräch zu kommen Die NATO-Länder wollen zunächst abwarten, ob Rußland an den Beratungen der UN-Abrüstungskommission am 1. Januar 1958 teilnimmt. Wenn die Russen dies nicht tun, soll versucht werden, auf der Ebene der Außenminister ein Gespräch in Gang zu bringen. Von dem Ausgang einer solchen Außenministerkonferenz würde es schließlich abhängen, ob eine neue „Gipfel“-Konferenz einberufen wird.

*

Chruschtschow-Rede. In einer Rede vor beiden Häusern des Obersten Sowjets wiederholte Parteisekretär Chruschtschow den Vorschlag des Ministerpräsidenten Bulganin, eine Konferenz der Regierungschefs der „kapitalistischen“ und der kommunistischen Länder abzuhalten, auf der alle Probleme zwischen Ost und West einschließlich der Abrüstungsfrage beraten werden sollen. Ebenfalls vor dem Obersten Sowjet lehnte Außenminister Gromyko Außenministerverhandlungen über die Abrüstungsfrage als nutzlos ab.

*

Raketen-Start in USA. Ein erster erfolgreicher Flugversuch mit der interkontinentalen Rakete Atlas wurde in den USA durchgeführt. Das Geschoß wurde auf dem Versuchsgelände von Cap Canaveral in Florida abgefeuert und flog wie vorgesehen 500 Kilometer weit. Die Rakete traf nach fünf Minuten Flugdauer in das vorbezeichnete Ziel. Mit voller Treibstoffladung kann die Atlas bei einer Geschwindigkeit von 25000 Kilometern in der Stunde 9000 Kilometer weit fliegen. Der amerikanische Luftwaffenminister Douglas erklärte zu dem Start, die USA würden in zwei Jahren einsatzfähige interkontinentale Geschosse besitzen. An einem Warnsystem gegen feindliche interkontinentale Raketen in den USA würde gearbeitet. Vor allem bei den amerikanischen Teilnehmern der NATO-Konferenz in Paris rief die Nachricht von dem erfolgreichen Raketenstart große Befriedigung hervor.

