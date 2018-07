Inhalt Seite 1 — Ein Wort an die ZEIT-Leser Seite 2 Auf einer Seite lesen

Zum Anbruch eines neuen Jahres ^pfle einen Händedruck und einen ^Glückwunsch sehen. Und so wünscht die ZEIT ihrer Glück für 1958.

In solchem Augenblick, in dem ein ^pere Wort erlaubt ist, pflegt man Überschau, 21 und Vorsätze zu fassen. Und so darf ^gey die ZEIT in dieser Ausgabe mit ein paar darlegen, wie sie sich für das soeben ^beg Jahr gerüstet und was sie sich ^vorgenomr Es ist nicht Eigenbrötelei unserer ^Kul daktion, wenn sie dabei ihre eigenen ^Pl eigenem Platz vorträgt; es wär’ sonst zu worden.

Nun ist freilich ein Jahreswechsel kein solcher Art, daß da plötzlich, ein oft ^durchse Tor zuschlüge und ein neues weit aufgetan Vieles hat sich schon angebahnt, und so ^is am politischen Leben Interessierten in Den und im Ausland nicht entgangen, daß ^Bund schaftsminister Professor Ludwig Erhard neuerdings in der ZEIT häufig als Autor hervorgetreten ist. Wir haben sein Wort, daß er fortan mit größerer Regelmäßigkeit bei uns zu Vorgängen Stellung nehmen wird, die unser bundesdeutsches Schicksal bestimmen, wobei sich seine Themen nicht allein auf das wirtschaftliche Gebiet beschränken werden. Ludwig Erhard, den wir zu unseren Freunden zählen dürfen, ist ja nicht nur als der „Vater des Wirtschaftswunders“ über die deutschen Grenzen hinaus viel gerühmt (er selbst mag das „wirtschaftswunderliche“ Wort nicht hören), sondern ein sprachgewaltiger Mann von klarem, aufrechtem und temperamentvollem Geist.

Es gibt mittlerweile eine Reihe von politischen Autoren, die den Versuch machten, in großem Rahmen Wesen und Leben der Bundesrepublik darzustellen, aber wohl keinem hat die Kritik so viel Objektivität und Kenntnis bescheinigt wie dem Autor des Buches „Bonn ist nicht Weimar“, dem Journalisten Fritz René Allemann. Auch er ist seit einiger Zeit regelmäßiger Mitarbeiter der ZEIT und wird künftig unseren Lesern noch mehr vertraut werden. Wir schätzen an ihm besonders seinen Gerechtigkeitssinn und Weitblick.

Und eben diese Eigenschaften sind auch bezeichnend für unseren dritten neugewonnenen Mitarbeiter, für Professor Theodor Eschenburg, der als Ordinarius für wissenschaftliche Politik in Tübingen wirkt und den sein unbestechlicher Geist und seine fundamentale Kenntnis, des demokratischen Staatswesens und der modernen Industriegesellschaft dazu treibt, als Publizist kein Blatt vor den Mund zu nehmen. Gelehrte von solcher Lebensnähe und solchem sachlich-kühlen Mut haben einst das politische und geistige Leben in Deutschland in hohem Maße beeinflußt: als Mahner und Warner, als Moralisten von Format, die auf die Geste des erhobenen Zeigefingers verzichten konnten.

Es ziemt sich, neben den Philosophen den – Humoristen zu stellen. Und da nun von PaulFlora die Rede ist, den wir als politischen Zeichner für die ZEIT und damit für unsere Leser gewinnen konnten, sei – und dies gewiß auch im Namen unserer Leser – ein Wort der Wehmut darüber verloren, daß Hicks, der ZEIT-Karikaturist seit Bestehen dieses Blattes, uns verließ und zur WELT hinüberwechselte. Paul Flora nun ist nach dem Urteil der Künstler ein Zeichner von hohem Rang und von besonderer Art. Obwohl ein Riese an Gestalt, pflegt er, der Wortkarge, den feinsten, zartesten Strich, der nie anklagt, sondern gleichsam nur lächelt. Dies hat die Bewunderung eines Hermann Hesse, aber auch seines, besonderen Gönners Erich Kästner erregt,

Der weitere Mitarbeiterkreis im In- und Ausland ist im vergangenen Jahre vergrößert ^worden wie auch der Stab derjenigen, die an den Redaktionstischen sitzen. All dies geschah im Bestreben, die Wirkung jeder einzelnen Druckzeile zu erhöhen, damit in einer Zeit, da niemand Zeit hat, wenigstens in der ZEIT möglichst keine überflüssigen oder langweilenden Sätze stehen. So haben wir uns – um ein Beispiel zu nennen – die Möglichkeit geschaffen, unsern bewährten Mitarbeiter Dr. Erwin Topf so weit von redaktioneller Alltagsplage zu befreien, daß er sich fortan seiner eigentlichen Leidenschaft noch mehr als bisher hingeben kann: dem Kommentieren wichtiger wirtschaftlichen Ereignisse und Sorgen.