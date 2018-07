Von Sabina Lietzmann

Stolz der kleinen Landwirtschaft, die Otto Nuschke in Nieder-Neuendorf betrieb, war der Zuchteber „Walter“. Wer aus diesem Namen Rückschlüsse auf das gespannte Verhältnis zwischen Nuschke und Ulbricht zu ziehen geneigt war, irrte sich nicht. Auf dem Frankfurter Kirchentag im vorigen Sommer befragten Journalisten den spitzbärtigen Herrn im eleganten taubengrauen Anzug nach den Auswirkungen der Entstalinisierung auf die DDR. Da sei noch nichts abzusehen, meinte Nuschke und fügte mit vielsagendem Lächeln hinzu: „Wenn Sie denken, was für eine schöne Position sich der Rakosi in Ungarn aufgebaut hatte, und nun...“

Doch dieser Freimut war der Luxus, den die Sicherheit erlaubt: Nur wer dazugehört, darf sich das Air des Außenseiters leisten. Und Nuschke gehörte dazu. Er hatte sich seine Position im Vorsitz der Zonen-CDU und in der Regierung Grotewohl mit Zugeständnissen erkauft, die jeder, für den auch im politischen Leben die Maßstäbe der Moral Geltung haben, mit dem schlichten Wort „Verrat“ bezeichnen muß.

Nuschke selbst und seine Verteidiger in der Ost-CDU hatten für dies Verhalten die klassische Rechtfertigungsformel aller Kollaborateure bereit: „Mitmachen, um Schlimmeres zu verhüten.“ Was hier freilich das Schlimmere war, darüber wird erst die Zukunft entscheiden können. Heute, und vom Westen her zumal, läßt sich darüber keine verbindliche Auskunft geben. Sicher ist, daß Nuschke seine Möglichkeiten überschätzt hat. Er war der geduldete Außenseiter, dessen persönliche Kontakte zu westdeutschen Freunden die SED aus taktischen Gründen schätzte und dessen Abneigung gegen Ulbricht durch das „bürgerliche“ Alibi wettgemacht wurde, das seine Mitwirkung in der Regierung als stellvertretender Ministerpräsident dem SED-Regime verschaffte.

In der eigenen Partei genoß er zwar dank seiner integren politischen Vergangenheit bis 1947 Ansehen und Respekt, doch war er durch das emsige Korps aufstrebender Funktionäre unter Anführung des CDU-Generalsekretärs Gerald Götting praktisch schon lange entmachtet. Auch der bescheidene Spielraum, der Nuschkes politischem Wirken innerhalb des Kabinetts verblieb, schrumpfte Anfang 1957 vollends zusammen, als man das Ressort für Kirchenfragen seiner Aufsicht entzog und dem SED-Mann Eggerath unterstellte. Wie sich sein Tod auf seine Partei auswirken wird, ist ungewiß. Von der alten Garde „konservativer“ Politiker lebt nur noch der jetzige Gesundheitsminister Luitpold Steidle, und die jüngeren Funktionäre, wie Gotting und Toeplitz, drängen kräftig nach vorn.

Jeder Kollaborateur ist aus zweierlei Perspektive zu betrachten. Für westliche Augen ist Nuschke der Mann, der die Ost-CDU als einziges Mitglied des Hauptvorstandes 1947 auf russischen Druck mit dem SED-Block gleichschaltete, dessen Verbleiben in Partei und Zone Ulbrichts Regime bürgerlichen Kredit verschaffte und ihn selbst wenn nicht zu Macht, so doch zu Rang und Würden brachte.

Doch für die Menschen in der Zone gehörte er zu den wenigen Männern an prominenter Stelle, die ab und an noch „eine Lippe riskierten“, die sich, wenngleich vergeblich, um einen Ausgleich zwischen Kirche und Staat bemühten, die ihre Stellung dazu nutzten, politische Häftlinge aus Gefängnissen zu befreien. Durch Nuschkes Vermittlung hat sich manche Zellentür geöffnet, und schon mancher Zonenbewohner hat gefragt, ob dieses nicht schwerer wiege als all der (mäßige) Kredit, den Nuschke seinem Erzfeind Ulbricht verschafft habe.