Von Theodor Eschenburg

Über die Grenzen Schleswig-Holsteins hinaus hat es Aufsehen erregt, als Ministerpräsident von Hassel vor einigen Wochen den Sozialminister Asbach aus dem Kabinett entließ, und zwar mit dem ausdrücklichen Hinweis, er sei nicht fähig gewesen, sein Amt innezuhaben. In folgendem untersucht Professor Theodor Eschenburg die Frage, wann ein Minister wegen Unfähigkeit entlassen werden kann.

Wie kann ein Bundes- oder Landesminister, der in seinem Amt versagt hat, entlassen werden? Die Verfassungen sehen hier ein scheinbar einfaches Verfahren vor. Im Bund erfolgt die Entlassung – wie die Ernennung – durch den Bundespräsidenten auf Vorschlag des Bundeskanzlers, in den Lindern durch die Ministerpräsidenten, die allerdings in einigen. Ländern der Zustimmung des Landtages bedürfen. Eine Ausnahme bilden die Stadtstaaten, in denen die Parlamente die Mitglieder der Senate wählen und abberufen. Sieht man von diesen ab, liegt also die Initiative für die Entlassung immer bei den Regierungschefs, vielfach sogar auch die Entscheidung. Baden-Württemberg ist das einzige Land, in dem das Parlament eine Abberufung der Minister – aber nur mit Zweidrittelmehrheit – erzwingen kann.

Tatsächlich ist der Fall, daß ein Minister gegen seinen Willen entlassen wurde, seit 1945 kaum vorgekommen. Die Verabschiedung des ersten Bundesinnenministers Heinemann im Jahr 1950 erfolgte auf Grund von Richtungsdifferenzen zwischen dem die Richtlinien der Politik bestimmenden Bundeskanzler und ihm als Ressortminister, nicht wegen mangelhafter Amtsführung. Der Fall Schlüter in Niedersachsen ist bekannt.

Wenn einerseits das Verfahren der Entlassung – vor allem in den Ländern, wo der Ministerpräsident allein entscheidet – so einfach ist, andererseits von diesen Möglichkeiten kaum Gebrauch gemacht wurde, so scheint dies ebenso für die Qualität der Minister zu sprechen, als auch für die Sorgfalt, die die Ministerpräsidenten im Interesse einer funktionsgerechten Auslese und Amtsführung beobachtet haben. Und tatsächlich stehen die Regierungschefs bei Ernennungen und Entlassungen in einem ernsten Konflikt zwischen ihrer Sorgfaltspflicht und den Interessen der eigenen Partei. Die Sorgfaltspflicht kann gesetzlich nicht gegenüber den von der Politik bestimmten Ausleseprinzipien abgegrenzt oder gar gesichert werden. Dieser Konflikt hat sich schon einmal im Fall Schlüter gezeigt und zeigt sich jetzt erneut im Fall Asbach.

Der schleswig-holsteinische Ministerpräsident von Hassel hat die vor kurzem erfolgte Entlassung des Sozialministers Asbach (BHE) mit dessen schlechter Amtsführung begründet. Daß Asbach nicht zum Minister qualifiziert war, pfiffen in Kiel die Spatzen seit Jahren von den Dächern der Regierung und des Parlaments – selbst von den Zinnen der BHE-Fraktion. Schon seine Ernennung 1950 durch Hassels Vorgänger, den verstorbenen Ministerpräsidenten Lübke, war ein Fehler. Aber Lübke konnte bei der Regierungsbildung nicht den wichtigen und keineswegs unter Propagandahemmungen leidenden Volkstribunen übergehen, wollte er nicht auf die Beteiligung des BHE an der Koalition verzichten und damit für seine Partei auf die Regierungsbildung überhaupt.

Der Regierungschef wählt ja gar nicht seine Kollegen aus dem Bereich der Koalitionsparteien aus, wie es die Verfassung vorsieht, sondern er ist auf deren Vorschläge, die häufig den Charakter von Bedingungen haben, angewiesen. Bestenfalls hat er die Möglichkeit, ein Veto gegen die Fraktionsvorschläge einzulegen. Aber auch davon kann er nur Gebrauch machen, wenn eine für die Regierungsbildung unentbehrliche Fraktion nicht auf ihren Kandidaten besteht. Zwar wird sowohl Lübke als auch sein Nachfolger von Hassel hinsichtlich der Amtseignung Asbachs ernste Bedenken gehabt haben. Aber Lübke ernannte und ertrug Asbach aus politischen und aus machtgerechten Erwägungen, während Hassel bei seiner Regierungsübernahme die Bestellung nur wiederholte und die Amtsführung duldete. So blieb Asbach sieben JahreMinister.