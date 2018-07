Bonn, Anfang Januar

Der Ministerpräsident Ben Gurion möchte, wie man durch eine Indiskretion aus israelischen Regierungskreisen erfuhr, Waffen in der Bundesrepublik Deutschland kaufen. Im israelischen Parlament gab es darüber schwere Auseinandersetzungen, Ja, es heißt, das Kabinett Ben Gurion sei in seiner gegenwärtigen Zusammensetzung gefährdet.

In Kreisen der Bonner Regierung wurden die Nachrichten über die Absicht, bei uns Waffen zu kaufen, mit Verwunderung zur Kenntnis genommen. Man weist hier darauf hin, daß Westdeutschland den größten Teil der von ihm benötigten Waffen bei seinen NATO-Verbündeten kauft. Besonders erregte die Mitteilung Erstaunen, daß wir Israel „besondere“ Waffen oder Ausrüstungsgegenstände liefern könnten, die anderswo nicht zu haben wären.

Wir haben trotz heftiger Kritik von arabischer Seite mit Israel ein Wiedergutmachungsabkommen vereinbart, das wir gewissenhaft erfüllen. Wir möchten damit eine moralische Schuld wenigstens zum Teil abtragen. Aber Waffenlieferungen? In den Warenlisten dieses Abkommens sind alle Lieferungen, die Bewaffnungszwecken dienen könnten, sorgfältig ausgeschlossen. Eine deutsche Waffenlieferung an Israel würde also das Wiedergutmachungsabkommen verletzen. Außerdem verbietet unser Grundgesetz in Artikel 26 „Handlungen, die geeignet sind und in der Absicht vorgenommen werden, das friedliche Zusammenleben der Völker zu stören“. Unsere Beziehungen zu den arabischen Ländern werden bereits durch die Wiedergutmachungslieferungen an Israel schwer belastet. Würden wir Israel nun auch noch mit Waffen ausstatten, dann zögen wir uns damit die offene Feindschaft der arabischen Welt zu. Das weiß man doch auch in Tel Aviv!

Wir verstehen, daß Israel in seiner bedrängten Lage nach Waffen Ausschau hält. Offiziell bekommt es sie weder von der amerikanischen noch von der britischen Regierung. Beide haben ihre allgemein bekannten Gründe für diese Ablehnung. Auch unsere Gründe sind offenkundig. Man spricht davon, eine israelische Delegation werde in die Bundesrepublik kommen, um die Möglichkeit von Waffenlieferungen zu erkunden. Nun, sie könnte sich die Reise sparen. Es ist doch auch in Israel bekannt, wo und bei wem man Waffen kaufen kann. Waffenkauf ist ein Geschäft auf Umwegen. Die Plätze, wo man es abschließen kann, liegen nicht in der Bundesrepublik Deutschland. R. S.