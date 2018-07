Von Martin Beheim-Schwarzbach

Poesie und Romantik des Bartes drohen, uns verlorenzugehen. Es ist mit ihnen ähnlich wie mit der Poesie und Romantik des Männlichen überhaupt bestellt. Welche Frau wäre noch des alten Lehrsatzes eingedenk – wir zitieren ihn nicht ohne Ergriffenheit: Ein Kuß ohne Bart ist wie ein Ei ohne Salz? Sie ist es so wenig, wie sie sichs ersehnt, daß ihr Liebhaber seinen Nebenbuhler niedersticht. Was Wunder, unsere Welt wird von Paragraphen bestimmt, und wer nach der Uridee des Männlichen zu leben sucht, etwa indem er den anderen vor den Augen der Angebeteten nicht aus-, sondern niedersticht, wird nicht mit ihrer Gunst, sondern ihrem Schreikrampf belohnt und kommt vors Gericht.

Es gab Zeiten, in denen sie ihm ihre Gunst nach der Beschaffenheit seines Bartes gewährte; heute schenkt oder entzieht sie sie ihm nach der Güte seiner Rasur. Damit ist ihm ein gut Teil seiner Möglichkeiten des Prunkens mit seiner Persönlichkeit entzogen. (Fast bleibt ihm nur seine Fertigkeit auf dem Parkett des Witzeerzählens.)

Dennoch und trotz alledem – noch sind Bärte Wir unterscheiden den Schnurr-, den Backen- und den Vollbart. Der Schnurr tritt häufig für sich allein auf, der Voll in Verbindung mit dem Schnurr, der Backen in Tateinheit mit den beiden andren. Der Schnurr pflegt dem Willen zur Schönheit, Voll und Backen mehr dem Willen zur Würde zu entspringen, diese zwei mit allerlei Nuancen gegeneinander. Doch müssen wir uns vor Verallgemeinerungen hüten. Ein anderes Hauptmotiv aller kinnbedeckenden Bärte dürfte eben dies sein: das Kinn wegen seiner Mängel zu bedecken, nämlich weil es zu klein, zu fliehend, zu willensschwach, zu schrumplig oder sonstwie mangelhaft ist – diesen Kinnen kommt ein Bart wie gerufen. An den Wangen und über der Oberlippe entfällt dieses Motiv, hier ist nicht Verbergen, sondern Schmücken das Bestreben des Trägers.

Als erstes ist das Urbild des Bartes zu behandeln, der richtige schwere Vollbart, auch Biber oder Matratze genannt. Er ist weiß, da er erst im Alter gedeiht, und seine Archetype ist nicht der Vollmann, sondern widersprüchlichermaßen ein konträres Doppelgespann: der liebe Gott, als solcher wie auch als Weihnachtsmann auftretend, und der Zwerg. Bei beiden hat ihn das Alter gezüchtet, das bodenlose Verrinnen der Zeit. Er ist die Illustration der Alterswürde: der göttlichen, der zwergischen und nebenher noch derjenigen des preisen Witzes. Wer im Zivilleben den richtigen Biber trägt, sollte dessen eingedenk sen, mit wem er sich auf eine Stufe stellt.

Es ist der Biber in leicht reduzierter Länge und kohlschwarzer Ausführung, der mit Vorliebe von Massenmördern getragen wird. Ein besonders prominentes Mitglied dieser Gilde, dessen Bart vor lauter Schwärze schon ins Bläuliche schillerte, erhielt den Kosenamen „Blaubart“, der dann auf die ganze Gilde übertragen wurde. Jedoch muß sich der Bartforscher davor hüten, jeden Träger eines kohlschwarzen Bibers für einen Massen- oder auch nur einfachen Mörder zu halten, dies wäre übers Ziel hinausgeschossen; auch bedienen sich Mörder ja noch anderer Barttrachten.

Der eigentliche, das heißt volle Biber weist noch drei Nebenformen auf. Zwiegeteilt und in gleichfalls weißer Ausführung ist er unter dem Namen Tirpitz in die Historie eingegangen, wird aber heute nicht mehr getragen, höchstens noch von Förstern. Das Schicksal des Verschwindens teilt er mit dem Assyrer oder Babylonier, wie wir ihn aus den Reliefs des orientalischen Altertums kennen und schätzen. Sein Untergang ist zu bedauern, denn er ist malerisch, bedarf aber viel mathematischer Pflege, denn seine gekräuselten Strähnen müssen streng parallel liegen. Sein Stil besteht in der Strenge und Akkuratesse. Er verleiht seinem Träger ein ungemein geordnetes Aussehen, wie man an den verschiedenen Assurbanipals und Nebukadnezars bewundern kann, denen heutzutage – nochmals, leider! – kein Mann mehr nacheifert.