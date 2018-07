Inhalt Seite 1 — Darf ein Pfarrer flüchten? Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Helmut Thielicke

Wir haben den Theologen Professor Helmut Thielicke, Direktor des Seminars für Systematische Theologie und Sozialethik an der Hamburger Universität, gebeten, zu den brennenden Fragen Stellung zu nehmen, die ausgelöst wurden durch die Nachricht, daß gegen zwei Pfarrer, die aus der Ostzone geflohen waren, um sich der Verhaftung zu entziehen, im Westen ein Disziplinarverfahren eröffnet wurde. Professor Thielicke hat nur zögernd unserem Wunsch entsprochen, weil er meint, man besäße hier im Westen nicht die ausreichenden Informationen und weil er fürchtet, jede kritische Frage, die an die bedrängten Pfarrer im Osten gerichtet wird, werde von der Propaganda des östlichen Systems ausgenutzt. Nur die Überlegung, daß die Bürger im Westen dieses entscheidende Ringen, das jene stellvertretend zu durchstehen haben, nicht einmal als Betrachter wirklich miterleben, weil sie zuwenig davon hören, hat ihn dazu bewogen, seine Gedanken hier aufzuzeichnen.

Der entscheidende Zug am Geschehen drüben ist sicher, daß dort der Staat ostentativ in die innerkirchlichen Bereiche hineingreift. Das zeigte sich beim Falle Schmutzler, dem ja Verbindung mit den Evangelischen Akademien, also einem regulär kirchlichen Organ, vorgeworfen wurde. Der gleiche Eingriff zeigt sich dort, wo die Verweigerung des kirchlichen Begräbnisses oder der Konfirmation genügt, um den betreffenden Pfarrer als Staatsfeind anzuprangern. Hier wird eine Maßnahme der Kirchenzucht – über deren theologische Berechtigung sich durchaus streiten läßt – vom Staat als strafbarer Tatbestand geahndet.

Man kann die Bedeutung dieses Vorgangs nur ermessen, wenn man dessen exemplarischen Rang erkennt. Hier nämlich verrät die ideologische Tyrannis ein Geheimnis ihres Wesens: Sie kann die in ihrer Verfassung „verbürgte“ Distanz von Staat und Kirche einfach deshalb nicht durchhalten, weil sie gar kein Staat im eigentlichen Sinne ist, sondern weil sie selber Pseudo- und Gegenkirche ist. Der ideologische Machtstaat erhebt innerhalb jenes geschichtlichen Interims, das bis zum Anbruch der klassenlosen Gesellschaft währt, totale Ansprüche an den Menschen. Er beschränkt sich nicht auf Ordnungsfunktionen, sondern er durchdringt. mit seiner Ideologie alle Lebensbereiche: Universität und Schule, Kunst und Gesittung und zwingt darum nicht nur in speziell politischen Zusammenhängen, sondern in jedem dieser Lebensbereiche zu einem Bekenntnis. Der Begriff „Resolution“ – und wie viele Resolutionen werden nicht ständig gefaßt – ist eine Säkularisierung des Begriffs „Konfession“, er umschreibt also nur die ständige Nötigung zum Bekenntnis.

Ein Staat mit so totalitären Ansprüchen spricht folglich die Seelen an und etabliert sich auf diese Weise als Pseudokirche. Der daraus sich ergehende Zusammenprall mit der Gemeinde Jesu Christi hat, wenn man genauer differenziert, zwei Ursachen: Erstens ist die Kirche in institutioneller Hinsicht für den Staat unerträglich, und zwar deshalb, weil sie ihr Mandat nicht von ihm und der ihn tragenden Ideologie empfängt. Zweitens müssen Kirche und Pseudokirche hier deshalb Zusammenstoßen, weil der christliche Glaube den Menschen zur Person, zu einem „Herrn aller Dinge“ macht und ihn damit eine Gewissenssouveränität verleiht, die dem verhaftenden Zugriff des Staates gegenüber sperrig ist.

So klar im Grundsätzlichen man diese Kollision auch aufzuzeigen vermag, so undurchsichtig kann ihre konkrete Erscheinung sein. Das hat eine sehr einfache Ursache: Der ideologische Staat ist zwar von bestechender Konsequenz in seiner strategischen Linie. Er verwirrt diese Linie aber für die Optik von außen durch taktische Schachzüge. Das heißt: Er hütet sich nach Möglichkeit vor einem offenen konfessorischen Gegensatz zur Kirche, um nicht die Gewissen zu mobilisieren. Denn jede Nötigung zum Bekenntnis schafft harte und eindeutige Gegner und ist darum unökonomisch. Darum besteht die Taktik der Tyrannis darin, nicht das Zentrum des Glaubens zu attackieren, sondern periphere schwache Stellen. Man spricht von Devisen-,,Vergehen“, weil der westliche Teil der Kirche Opfer für den östlichen eingesammelt hat. Oder man stellt in Schauprozessen einen kirchlichen Amtsträger heraus, der sachlich problematisch oder persönlich ungeschickt gehandelt hat.

Diese Überlegungen scheinen mir auch ein Licht auf die Frage fallen zu lassen, ob es recht sei, wenn westliche Kirchenleitungen über Pfarrer, die sich unter schwerstem Druck und angesichts einer drohenden Zuchthausstrafe zur Flucht aus dem Osten entschließen, ein Disziplinarverfahren verhängen. Viele Fragen erheben sich: Sind die beiden Pfarrer, die nach langjährigem; tapferem Ausharren diese Flucht antraten, wirklich Mietlinge, die ihre anvertraute Herde pflichtvergessen verließen? Steht die Residenzpflicht des Pfarrers unter einem Ausnahmegesetz und sind ihm also die üblichen Rechte, sich selbst und seine Familie in Sicherheit zu bringen, versagt? Ist nicht die Flüchtlingsquote der Pfarrer unvergleichlich geringer als die aller anderen Berufszweige?