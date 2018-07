Das sind die neuen Bestimmungen.“ Was für ein gefürchtetes Wort das doch ist! Die Zöllner führen es einmal wieder im Mund, aber sie können nichts dafür. Gelegt worden ist das traurige Ei von Herrn Schäfer, als er noch Finanzminister war. Sein Nachfolger hat es ausgebrütet, statt den Mut aufzubringen, es still wieder verschwinden zu lassen. Die Empfänger von Paketen aus dem Ausland werden nun damit bedacht. „Es sind die neuen Bestimmungen.“ Wie vertraut klingt uns doch dieser Satz aus den Mündern von Beamten; und fast immer enthalten neue Bestimmungen, statt Vereinfachungen, neue Komplikationen. So diese:

Geschenkpakete aus dem Ausland sind nur noch zollfrei, wenn sie von Verwandten gerader Linie kommen und Geschenke enthalten, die innerhalb der Familie bei Festen üblich sind. Ausnahmen werden nur gemacht, wenn die Empfänger bedürftig sind. So dem Sinne nach; die amtliche Fassung ist natürlich verwickelter:

Ist das nicht klug ersonnen? Die Zöllner, denen ohnehin vor unklaren und undurchführbaren Bestimmungen der Kopf saust, haben sich jetzt mit Familienbräuchen und Verwandtschaftsverhältnissen zu befassen. Verwandte gerader Linie sind Gatten und Geschwister, wofür der Nachweis zu erbringen ist: Ausweise, notarielle Beglaubigungen und eidesstattliche Erklärungen tut man gut, gleich mit aufs Zollamt zu bringen; die Mehrzeit, die die Beamten zur Prüfung und die Beschenkten zum Warten brauchen, spielt gewiß beim Zollamt auch keine Rolle.

Bei einigem guten Willen dürfte auch der Nachweis von Bedürftigkeit nicht viel Schwierigkeit machen. Zweifellos genügt eine Bescheinigung des Finanzamts oder der letzte Steuerbescheid, der ja auf den Einnahmen von 1955 fußt. Sollten sich die Verhältnisse seitdem geändert haben, was ja vorkommt, so könnte man wohl eine Anzahl unbezahlter Rechnungen mitbringen, an die jeweils die letzten Mahnungen der Gläubiger geheftet sind. Das ist doch alles ganz einfach.

Hoffen wir nicht von Jahr zu Jahr, das Behörden- und Bestimmungsunwesen ein wenig erleichtert zu bekommen, und stehet nicht geschrieben, daß Gott, wem er ein Amt gibt, auch den Verstand dazu? M. B. S.