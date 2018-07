Von Ludwig Marcuse

„Der Mensch begreift niemals, wie anthropomorphistisch er ist.“ Goethe: „Maximen und Reflexionen“

Es wäre zu bequem, die Beantwortung dieser Frage unter dem Vorwand abzulehnen, daß die Frage nach Konfektion aussieht und daß die Antwort in Gefahr bringt, als Wichtigtuer zu erscheinen. Wer genug Bescheidenheit besitzt, und auch genug Stolz, weiß, daß man zum Antworten geboren ist, nicht nur zur Zersetzung der Fragen – auch wenn sie so überwältigend sind, daß man es mit der Angst zu tun bekommt. Man soll mit der Sprache heraus!

Für manche ist die Frage, die hier gestellt wird, gar keine. Wer weiß, für den ist nicht fraglich, was er weiß. Er hält nichts vom..., er hat Christentum. Es gibt da nicht die Distanz, welche in diesem „halten von“ erscheint. Auf die Einladung, sich zu äußern, wird er kühl antworten, daß kein Christ ist, wer irgend etwas „vom Christentum hält“.

Alle aber, die nicht in der Wahrheit leben, sondern sie zum Thema haben, halten nicht dies oder das vom Christentum, sondern nur von den Christentümern. Jede Dorfmagd hat ihr eigenes: ein Gewebe aus manchen traditionellen Motiven und vielen intimen. Es gibt so wenig zwei Christentümer, die miteinander identisch sind, wie zwei Gesichter. Die Breite der Variationen ist schon außerordentlich, wenn man auch nur die literarischen, bildlichen, klanglichen Manifestationen beachtet. Was hat Thomas von Aquino zu tun mit Henry Adams, der sich als „christlich konservativer Anarchist“ porträtierte. Die Spielarten sind von solcher Zahl, daß sie den Begriff „Spielart“ fast aufhebt.

Toynbee nennt unsere Zeit „nachchristlich“. Von den ersten Christen her gesehen war schon der erste Papst „nachchristlich“. Die Maler malten Christus als strengen Herrn, als Krieger, als demütigen Sklaven – und unendlich viele andere „Christusse“.

Es gibt einen christlichen Konservativismus und Liberalismus und Sozialismus und Kommunismus und Anarchismus. Es gibt einen christlichen Rationalismus und Irrationalismus. Auch einen christlichen Epikuräismus. Malebranche, der zur Kongregation der Väter des Oratoriums Jesu gehörte, schrieb: „Wir gehorchen Gott, wenn wir dem Instinkt nachgeben, der uns treibt, unsere Sinne und Leidenschaften zu befriedigen.“ Der katholische Denker Theodor Hacker schrieb in seine Tag- und Nachtbücher: „Jede Natur, die sich in Lust vollendet, tut den Willen Gottes.“ Und Madame. Bovary nahm die Letzte Ölung sowohl nach dem Pariser Ritual als auch mit der letzten Kraft ihrer Wollust. Seit einundeinhalb Jahrtausend ist innerhalb der westlichen Kultur Leben auch – christliches Leben.