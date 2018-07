Inhalt Seite 1 — Illustrator der Erbsünde Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Theodor Heuss

Was ist es wohl, das den Bundespräsidenten an der Persönlichkeit Wilhelm Buschs so gereizt hat? Jedenfalls hat er selber es übernommen, Buschs Porträt für die zusammen mit Hermann Heimpel und Benno Reifenberg herausgegebene biographische Reihe „Die Großen Deutschen“ (5 Bände, je 39,– DM, im Propyläen-Verlag, bei Ullstein, Berlin) zu zeichnen. Wir drucken davon etwa das letzte Drittel ab und möchten anregen zu überlegen, ob vielleicht das innige Verständnis, das aus den beiden letzten Absätzen spricht, eine Antwort geben könnte auf unsere eingangs gestellte Frage.

Buschs Doppelbegabung des knappen Strichs und des knappen Reimes schafft jenen einiges Ungemach, die einen katalogisierenden Platz für ihn suchen. Das Bildnerische ist, das erweist ja schon die frühe Berufsentscheidung, das Primäre. Illustrationsaufträge, für die ihm die Motive vorgeschlagen, auch erste Texte geliefert werden, führen auf den Weg zu den „Bildergeschichten“. Er findet, daß die Texte, die er selber verfaßt, eigentlich das, was er im Bild zeigen will, netter sagen als fremde, und daß den Reimen, je nach der Aufgabe, eine steigernde, aber auch (und dies gibt eine Pointierung sonderlicher Art) eine retardierende Wirkkraft innewohnt. So wird er zum „Dichter“.

Dieser Begriff bleibt dann an der unabsehbaren Menge der Zwei- und Vierzeiler hängen, die das Alltägliche, das Banale „in Form“ bringen und die durch die Formung, in der Kontrastwirkung zum Inhalt, fast immer, mit voller Bewußtheit und großem Gelingen, antipathetisch wirken. Dies eben hat dem Mann die ungeheuere Volkstümlichkeit verschafft.

Die Freude an skurriler sprachlicher Verbindung oder an einprägsamer Namensgebung mag ihn in die Nähe des Verfassers von „Horacker“ und „Wunnigel“, des niedersächsischen Landsmannes Raabe rücken, auch mancher Zug skeptischer Beurteilung dieser ihnen beiden zugewiesenen Gegenwart. Das sozusagen technische Verfahren, in den quasilyrischen Rhythmus durch das Alltagswort der Nüchternheit das Element der sprachlichen oder auch seelischen Parodie aufzunehmen, ist ohne Heinrich Heine, vielleicht auch ohne Kortum, den Schöpfer der „Jobsiade“, nicht recht zu denken; de badische Oberamtsrichter Ludwig Eichrodt, der gleichzeitig mit Busch die „Fliegenden Blätter“ belieferte, der Erfinder der „Biedermeier“-Figur, war ein Virtuos in dieser Branche. Aber Busch hat sie alle geschlagen, vermutlich weil er weniger kokett war.

Damit meldet sich ein menschliches Rätsel. Es gibt Leute von hohem geistigem Rang, keine pädagogischen Pedanten, die das artistische Können von Busch respektieren, aber ihn oder doch seine Wirkung hassen: er sei ein heimlicher Sadist, seine Geschichten seien nur voll von Roheit, es komme kaum ein edler Zug in ihnen vor, die Anständigen seien immer nur die Dummen, und ihr Schicksal werde von einem billigen Hohn begleitet.

Es kostet einige Mühe, solches Urteil abzuschleifen – der Hinweis auf die Briefe tat dabei gute Dienste. Doch der Augenblick wird kommen, da die Psychoanalytiker sich seiner bemächtigen werden. Es gibt für sie recht bunte Komplexe zu klären, zumal eine Liebesbeziehung nur in einem nicht sehr erheblichen Gedicht zu vermuten ist. Der Mann, der mit „Max und Moritz“ die Epopöe des so einfallsreichen wie rücksichtslosen Lausbuben geschrieben hat, hielt als Sozusagen-Miterzieher der Neffen – die haushaltende Schwester war frühe verwitwet – auf die wohlanständigste, bescheidene Korrektheit. Der Mann, der mit stummen Linien den großartigsten, schier hörbaren Krach und Lärm zu machen verstand, war in Musikdingen von einer zarten, angenehm kennerischen Empfindsamkeit. Ungesellig und verstimmt in größerem Kreis, heiter und aufgeräumt im vertrauten Gespräch.