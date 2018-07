Inhalt Seite 1 — Schatten der Pamir Seite 2 Auf einer Seite lesen

W. L., Lübeck

Der Wind heulte in der Takelage. Die steifgefrorenen Gordings trommelten gegen die Eisenmasten der PAMIR. Gischtsprühend bohrte sich der Klüverbaum mit dem Wasserstag in das aufgewühlte Meer. Die Reeling des Vor- und Achterschiffes schleifte unter Wasser, und jetzt gurgelte die See auch in den Speigatten des Hochdecks. Der blankgeputzte Messingzeiger im Kartenhaus pendelte voll 30 Grad Schlagseite aus, als sich der 2. Offizier Schommartz am Strecktau entlang nach Luv zerrte, auf seiner Trillerpfeife pfiff und dem Sturm entgegenschrie: „Bobenbramsails doohl“.

Dies geschah 1930. Und es war weder für die 1905 erbaute Viermastbark PAMIR noch für ihre Besatzung etwas Ungewöhnliches. Das Oberbramsegel wurde weggenommen, die Schlagseite blieb, die Steuerbordwache lag in den Kojen, und das Holzkreuz der Reelingslogge sauste mit dem Sturm um die Wette.

Die Offiziere waren vorher als Matrosen, und die Matrosen waren später als Offiziere auf diesen Schiffen gesegelt. Sie verstanden ihr Handwerk, sie kannten Wind und Wellen, und wenn sie abmusterten, landeten sie auf einem anderen Großsegler oder auf den Bänken der Seefahrtsschule. Aus den Reihen dieser Männer holten die Reedereien ihre besten Kapitäne und die Admirale ihre erfolgreichsten Kommandanten.

Eine Handvoll dieser Männer steht jetzt als Sachverständige im Mittelpunkt der Seeamtsverhandlung, die den Untergang der PAMIR klären soll.

Ihre Erfahrungen und Aussagen der sechs Geretteten bilden die Grundlage für ein Seeamtsurteil von unübersehbarer Tragweite. Es geht hier um Sinn oder Unsinn der Segelschulschiffausbildung.

Das 700 Jahre alte Lübecker Rathaus bildet den ehrwürdigen Rahmen zu einem hektischen Film-, Fernseh- und Photoreporter-Aufgebot, dem die Hinterbliebenen der ertrunkenen Seeleute verständnislos gegenüberstehen.