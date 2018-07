Inhalt Seite 1 — Scheiterhaufen, die verbrennen, aber auch zeugen Seite 2 Auf einer Seite lesen

Ich glaube, daß hierin die Bedeutung des Prozesses gegen den Leipziger Studentenpfarrer Schmutzler besteht. Auch wenn Schmutzler in seinem Widerstand das eine oder andere Problematische getan hat und vielleicht auch aus eigener Überzeugung zugeben mußte, so ist doch völlig klar, daß man in Wirklichkeit den vollmächtigen Zeugen des Evangeliums und den Führer der studentischen Generation mundtot machen wollte. Auch hier griff man sekundäre Anlässe auf, um damit den eigentlichen Grund – eben die Erstickung einer weithin hallenden Stimme – zu tarnen.

Hat es nicht seinen Sinn, ich spreche jetzt sehr gewagt, wenn sich für diesen Zweck Hunderte von Pfarrern einsperren ließen? Die Scheiterhaufen verbrennen ja nicht nur die Zeugen, sondern sie sind auch ein brennendes Fanal. Sie zerstören nicht nur, sondern sie zeugen auch. Man hat Hemmungen, im gesicherten Westen so etwas auszusprechen. Aber vielleicht darf man es mit einigem Zagen doch tun, weil es auch unter uns einmal eine Zeit des äußersten Ernstfalles gegeben hat, in der wir solche Erwägungen für uns selber anstellten.

Zweitens ist zu der Frage der Disziplinarverfahren politisch zu sagen: Einer kollektiven Bedrohung läßt sich auch nur kollektiv widerstehen. Wenn die „Solidarität“ des Handelns aufgelöst wird und sich die Aktionen in Einzelentscheidungen zersplittern, dann wird die Potenz des Widerstandes erschüttert und überdies der menschlichen Schwäche ein gefährlicher Raum eröffnet. Darum liegt ein Sinn in der harten Maßnahme, daß westliche Kirchenleitungen geflohene Ost-Pfarrer nur dann in ihren Dienst übernehmen, wenn deren heimische Kirchenleitung ihr Placet dazu gibt und damit die Flucht legitimiert. Das Christentum hat seine harten und weiß Gott unbürgerlichen Seiten. In Kampfeszeiten wird sein Urgestein sichtbar.

Freilich sähe man die Dinge falsch, wenn man meinen würde, die Aufgabe der Kirchenleitungen bestünde angesichts solcher Situationen nur in der Wahrung der Disziplin. Sie besteht sicher zunächst in der Seelsorge an den Bedrohten und Verfolgten. Bei der Neigung der menschlichen Schwäche, angesichts eines gefährlichen Druckes einer würgenden Angst, sich für den leichteren Weg zu entscheiden, etwa für die Flucht in den Westen, ist es aber zweifellos eine weise Verordnung, daß derartige Entscheidungen nicht bloß auf eigene Verantwortung, sondern in der Mitverantwortung der Bruderschaft vollzogen werden müssen.

Drittens: Man hat in den letzten Wochen gegenüber der disziplinaren Regelung immer wieder eingewendet, daß man im Dritten Reiche weniger streng verfahren sei. Hier habe man in kritischen Fällen nicht auf der Residenzpflicht des Pfarrers bestanden, sondern habe ihn versetzt und ihn gegen einen Amtsbruder ausgewechselt. Eine solche Auswechslung, wie sie damals immerhin noch möglich war, erweist sich heute aber als weithin undurchführbar. Wo ein Platz verlassen wird, droht er leer zu bleiben. Wir sehen das drastisch an den theologischen Fakultäten: Ein durch Eremitierung frei gewordener Lehrstuhl wird häufig durch mehr als fragwürdigen Nachwuchs besetzt; hier werden die Partisanen des Systems konsequent hinter der christlichen Front abgesetzt, um sie zu unterwandern oder sie vom Rücken her aufzurollen.

Ich habe mich bemüht, in die Gedanken und Meditationen einzuführen, die stellvertretend für uns alle von den Brüdern jenseits des Eisernen Vorhanges durchlitten werden. Der „kirchliche Sektor“ dieses Geschehens geht dabei zweifellos auch den an, der christlichen Dingen sonst ferner steht. Denn in der Begegnung mit der Kirche Jesu Christi enthüllt sich die ideologische Tyrannis wie nirgendwo sonst. Hier stoßen die Vortrupps der Fronten aufeinander. Hier wird stellvertretend gekämpft und gelitten.

Die Menschen drüben können das nicht offen und öffentlich aussprechen, was wir in den Spalten einer Zeitung sagen können, die in viele Länder kommt. Darum müssen auch wir eine Aufgabe der Stellvertretung übernehmen. Wir müssen für die reden, die hinter schalldichten Mauern und eisernen Vorhängen sitzen. „Tue deinen Mund auf für die Stummen und für die Sache aller, die verlassen sind“ – sagt der weise Salomo.