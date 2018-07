C.D. Johannesburg, Südafrika

Das war ein ungewohntes Bild in diesem Land der Rassentrennung: Europäer, Neger, Inder, Chinesen, in buntem Nebeneinander in der Aula der Johannesburger Universität! Nicht als Zuschauer sind sie zusammengekommen, sondern als redefreudige Akteure einer Multiracial Conference – einer Konferenz aller Rassen – der bedeutendsten ihrer Art seit Bestehen der Südafrikanischen Union. Ziel der Konferenz ist es, nach einer Formel für die Lösung des historischen südafrikanischen Problems, einer Lebensgemeinschaft aller Rassen, zu suchen.

Harte Worte fielen in den Sitzungen der etwa 300 Teilnehmer. Der Präsident, ein weißhaariger eingeborener Pastor Mahabane, findet reichen Applaus, als er sagte, die Apartheidphilosophie der derzeitigen Regierung sei das Produkt einer doppelten psychologischen Erkrankung, nämlich eines Furchtkomplexes und eines Herrenvolkkomplexes. „Die Vertreter der Apartheid verneinen die Persönlichkeit des nicht-weißen Menschen. Für sie ist er nur ein ‚Kaffer‘, ein besserer Hundsaffe, Angehöriger einer Art Kinderrasse, die ein wohlwollender Gott als dienstbare Geister für das Herrenvolk geschaffen hat.“

Die Diskussion des Plenums über die Ergebnisse der einzelnen Kommissionssitzungen ist angeregt, impulsiv, häufig von Gelächter begleitet-Sie wird aber überwiegend von Europäern bestritten, die mindestens zwei Drittel der Teilnehmer ausmachen, und deren vorzügliches Englisch sie als Eingewanderte aus Übersee und nicht als Südafrikaner ausweist. Ein Neger leitet die Diskussion als Mr. Chairman, ruhig, geduldig, oft fast überlegen. Von den anderen Eingeborenen und Indern melden sich nur wenige zum Wort, diese allerdings häufig und mit guten Formulierungen. Überhaupt stehen lapidare und eindrucksvolle Sätze in den Entschließungen der Konferenz, die das allgemeine gleiche Wahlrecht fordert, freie Berufswahl und das Recht auf Gewerkschaften:

„Was südafrikanische Regierungen zu allen Zeiten versucht haben, ist ein Widerspruch in sich selbst: – die weiße Gesellschaft auf parlamentarischem Wege zu regieren, gleichzeitig aber die Schwarze Gemeinschaft durch exekutive Diktatur.“

Zur selben Zeit, da die Multiracial Conference in Johannesburg ihre Thesen formulierte, sagte Mr. Louw, der südafrikanische Außenminister, in einem Radiointerview: „Apartheid“, also getrennte Entwicklung der verschiedenen Gruppen, sei eine Politik, die weder aus Angst noch aus Hybris geboren sei, sondern die das Ergebnis darstelle wohlwollender Sorge um das Schicksal der eingeborenen wie der weißen Bevölkerung. Erst wenn es der Regierung gelungen sein werde, für jede Rassengruppe einen gesonderten Lebensraum zu schaffen, in dem sie ihre materielle und geistige Aktivität ohne Furcht vor den anderen Gruppen frei entfalten könne, erst dann werde es zu einer friedfertigen Ko-Existenz aller Rassen kommen.

Wer in Südafrika lebt und die Verhältnisse kennt, dem scheint, daß beide nicht ganz unrecht haben, weder die Mitglieder der „Konferenz der vielen Rassen“ noch der weiße Minister. Aber gerade diese Tatsache, daß zwei diametral entgegengesetzte Auffassungen nicht zu widerlegen sind, läßt das Problem eines harmonischen Südafrika unlösbar erscheinen,