Das Gesicht des Menschen ist kein Zufall, keine Laune nur der Natur. Es ist mehr oder weniger klar erkennbar das Abbild seiner Beseeltheit und seines Charakters oder beider Abwesenheit. Wir können nicht längere Zeit gemeine Gedanken denken, niedrige Gefühle hegen, unaufrichtig, feige, rücksichtslos, ränkesüchtig oder zynisch sein, ohne daß es sich in unserem Gesicht für alle, die Augen haben zu sehen, widerspiegelt. Wie wir lieben, leiden oder hassen, ob wir an Gott und die Menschheit glauben oder sie beide leugnen und verachten, ob wir der Güte fähig sind oder nicht, mit welchen Menschen wir umgehen, welche Bücher wir lesen und welche Musik wir hören, es hinterläßt Spuren in Struktur oder Ausdruck unseres Gesichtes, in unserer Physiognomie. Diese Physiognomie wird nicht nur von unserer Herkunft, sondern auch von unserer Zeit und ihren bewegenden Kräften, unseren Idealen, unseren Tugenden und mehr noch unseren Lastern, von unserem alltäglichen gesellschaftlichen Milieu und schließlich auch von der Landschaft mitgeprägt. Sind diese Einflüsse stark und einigermaßen einheitlich und andauernd, so vermögen sie sogar eine typisierende, prägende Gewalt über die Gesichter eines gesellschaftlich und funktionell verwandten Personenkreises, über eine Generation und endlich, wenn der Einfluß lange genug dauert, auch auf die Mehrheit unseres ganzen Volkes auszuüben. So entsteht der „aktuelle Mensch“, der Typ des Zeitgenossen. Er entsteht vorzugsweise in Ländern, deren Bevölkerung von der Berührung mit der unendlichen Vielfalt menschlicher Lebensformen und -ausdrücke isoliert ist.

Unter diesen, der allgemeinen Lebenserfahrung entstammenden Aspekten, mag es nicht uninteressant sein, am Beispiel einiger Bilder die Wandlung in der Physiognomie der russischen Führungsschicht vom Zarenreich zur sputnikbewehrten Sowjetmacht zu verfolgen. Welch ein Sprung von der schlichten, „rechtgläubigen“ Noblesse des Zaren zu der flackernden Genialität Lenins oder der genialen Brillanz Trotzkijs, und von diesem wieder zu der selbstherrlichen Kraft des Macht- und Gewaltmenschen Stalin! Was aber nach Stalin kam, wirkt irritierend. Normalerweise pflegen die von politischen Umwälzungen nach oben gespülten neuen Führungischichten sich alsbald zu verbürgerlichen, zu verfeinern und eine neue Art der Elite oder Aristokratie zu erzeugen. Aber ist das auch in der Sowjetunion der Fall? Die neuen Machthaber mögen so gute Schauspieler sein wie sie wollen – und die Russen sind bekannt für ihre natürliche schauspielerische Begabung –, es irrt sich, wer da glaubt, der Ehrgeiz und die Machtsucht politischer Emporkömmlinge kennten Gnade oder Grenzen. Man muß die Gesichter nur lange genug ansehen. Seit auch Molotow, Schukow, und besonders der hochgebildete Malenkow, in den Hintergrund traten, beherrscht das grobe Gebaren Chruschtschows ganz das Bild. Welch eine Veränderung, welche Vergröberuig dieses äußeren Bildes der Sowjetführung von Lenin bis Chruschtschow, von der Krupskaja zur Furtsewa, von Schukow zu Malinowski. Wird Chruschtschow dem ganzen russischen Volk den Stempel seiner kraftstrotzenden pfiffigen Persönlichkeit aufdrücken, die alle technischen und organisatorischen Machtmittel nicht zuletzt dazu benützt, sich selber als neuen Götzen in Positur zu bringen.