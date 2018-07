Helsinki, im Januar

Am Südende des Vesijärvi-Sees, etwa hundert Kilometer nördlich von Helsinki, liegt Lahti, die modernste Stadt des Landes. In knapp zwei Jahrzehnten hat sich die Zahl ihrer Einwohner um das Fünffache vergrößert. Sie zählt heute etwa 65 000 Einwohner, die zum großen Teil in Hochhäusern wohnen, die mit aller Raffinesse einer neuzeitlichen Technik erbaut und ausgestattet sind. Kein Wunder, daß die Einwohner von Lahti mit einem geradezu rührenden Stolz jedem fremden Besucher das Lob ihrer Stadtverwaltung singen, die jetzt zudem noch etwas ganz Besonderes geleistet hat, wovon, wie man hofft, die gesamte Welt sprechen wird.

Vom 1. bis 9. März finden hier die Nordischen Skiweltmeisterschaften (Langlauf und Sprunglauf) statt, zu denen die Finnen Sportler aus vielen Ländern erwarten. Das schon vor über dreißig Jahren anläßlich der ersten Spiele an den Abhängen der Selpansselkü errichtete Skistadion reichte natürlich dafür nicht mehr aus. So entschloß man sich kurzerhand, für mehr als eine halbe Million Mark die veraltete Kampfstätte von Grund auf zu modernisieren. Nun können die Männer und Frauen von Lahti wohl mit Recht behaupten, das schönste Skistadion auf dem ganzen Erdenrund zu besitzen. Schon immer war Lahti das Dorado der finnischen Springer. Kein Mensch zerbricht sich den Kopf darüber, ob das viele Geld, das man hierfür aufgewandt hat, sich auch rentieren wird. Man ist sich dessen sicher. Und sollte man sich tatsächlich verrechnet haben – nun, dann haben die Finnen eben selbst eine herrliche Anlage, die für die nächsten dreißig Jahre ausreichen dürfte.

Das Organisationskomitee der Weltmeisterschaften hat gut und geschickt vorgesorgt. Man hat sehr bald schon mit dem Vorverkauf der Dauerkarten begonnen. Eine Serienkarte, die für alle Veranstaltungen gilt, kostet im Vorverkauf bis zum 31. Januar 2500 Finnmark (33 Mark). Später kostet sie 3200 FMK (42 DM). Wer von den Skisportenthusiasten nur etwas auf sich hält, hat sofort zugegriffen. Dadurch ist schon wieder ein gewisser Teil der Unkosten auf bequeme Art und Weise in die Kasse zurückgeflossen. In Finnland gibt es in jedem Jahr für alle Angestellten und Arbeiter eine Woche Winterurlaub. Diesmal werden ihn selbstverständlich viele in der ersten Märzwoche nehmen. Vorsichtige Rechner erwarten 150 000 Zuschauer an den Sonnabenden und Sonntagen der Kämpfe und mindestens 15 000 Gäste an den übrigen Tagen.. Das Organisationskomitee hat sich auf 700 000 Besucher eingestellt. Jeder verfügbare Raum wird zur Unterbringung der Fremden verwendet, große Kantinen und fliegende „Verpflegungsstätten“ werden für das leibliche Wohl aller Teilnehmer an den Kämpfen sorgen. Für die Zuschauer werden außer in Lahti auch in Heinola, Helsinki und Konvola Unterkünfte bereit gehalten. Die tägliche An- und Abfahrt wird von der Staatseisenbahn durchgeführt werden.

Das Angenehme mit dem Nützlichen verbindet der finnische Weltmeister im 30-km-Langlauf, Veikko Hakulinen. Der 31jährige Förster, der bei den Olympischen Spielen 1952 schon das Rennen über die 50-Kilometer-Strecke gewonnen hatte und vier Jahre später in Cortina d’Ampezzo über 30 Kilometer ein mörderisches Rennen siegreich nach Hause lief, absolviert sein Weltmeisterschaftstraining als Orientierungsläufer für das technische Komitee, das gewiß seinem Rat bei der Auswahl der Strecken folgen wird.

Besonders stolz ist Lahti darauf, daß die Photographen hier zum ersten Male die Gelegenheit haben werden, die Langläufer nach dem Start sowie bei ihrem Einlauf ins Ziel auf einer Strecke von ungefähr einem Kilometer zu verfolgen. Wer nur einigermaßen sein Handwerk versteht, wird so die schönsten und aufregendsten Bilder schießen können. Die Fernseh-Gesellschaften werden keine Gebühren für ihre Sendungen zu zahlen haben. Walter F. Kleffel