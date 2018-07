Der italienische Bühnenschriftsteller Diego Fabbri darf Aufmerksamkeit beanspruchen. Sein „Prozeß Jesu“ ist während der letzten zwei Jahre auf mehreren deutschen Theatern gespielt worden. Gewiß war das kein Drama. Aber bei der Erstinszenierung in Kassel geschah es wiederholt, daß Zuschauer sich in eine Gerichtsverhandlung deutscher Juden, die den historischen Jesusprozeß von neuem aufgerollt hatten, einmischten. In völliger Verkennung des Handlungsspiels meldeten sie sich aus dem Parkett zum Wort auf der Bühne. So vollständig war die Illusion gelungen.

Unter den möglichen Arten, Theater zu spielen, ist der Gebrauch der Bühne als Tribüne nicht die vornehmste. Gleichwohl ist die Bühne als Agitationsstätte beglaubigt. Das bewies die politische Willensbildung mit Hilfe des Theaters zum Beispiel in den zwanziger Jahren. Das bestätigte sich gegen alle ästhetischen Vermutungen jüngst durch den deutschen Bühnenrekord des „Tagebuchs der Anne Frank“. Sartre ist der raffinierteste, Brecht (auch dichterisch) der konsequenteste Benutzer der Bühne zur Veränderung der Welt.

Im Grunde gehört auch Fabbris jüngstes Schauspiel zur Gruppe der dramatisch verbrämten Kanzelankündigungen. Der Italiener hat Dostojewskis umfangreichen Roman „Die Dämonen“ für die Bühne eingerichtet und damit dem Weltanschauungstheater einen doppelten Themenkreis zugeführt: die Anfänge des modernen Revolutionszeitalters mit den Terrorakten russischer Anarchistengruppen in den sechziger Jahren und die Geburt des heute noch schwärenden Nihilismus in engster Verbindung mit religiöser Ekstatik.

Als bei der deutschen Erstaufführung im Düsseldorfer Schauspielhause der Vorhang vor einem Vorspiel hochging, sah man den Bischof Tichon im Gespräch mit der Hauptfigur von Roman und Stück, Nikolai Stawrogin. Durch ein Bibelzitat wurde das Thema Besessenheit und religiöse Heilung angeschlagen. In der ersten Szene entfaltete sich glänzend, ja spannend russische Gesellschaft, wie sie Tschechow auf die Bühne gebracht und Fabbri mit Dostojewskij-Gestalten nachgebildet hat.

Als aber der Vorhang nach gut zwei Stunden zum erstenmal fiel, gingen Theaterbesucher, die keine Romankenntnis mitgebracht hatten, ziemlich ratlos in die Pause. Wenn so vieles, was geschieht, nicht verstanden wird, dann hilft auch nicht die Anerkennung des dramaturgischen Einrichtungsgeschicks darüber hinweg, daß Fabbris Bühnenunternehmen sein religiöses Ziel verfehlt.

Es folgten dann noch einmal eineinhalb Stunden, in denen man sich an Knalleffekte halten konnte. Dem Revolutionär Pjotr Werchowenski läuft die Revolution in Einzelaktionen davon. Der Nihilist Kiriloff erschießt sich als Apostel des Selbstmords, nachdem er die mystischen Wonnen der Epilepsie gepriesen hat. Der reumütige Schafott, der „genug vom Außerordentlichen“ hat, wird als Verräter durch Genickschuß liquidiert. Stawrogin schließlich, den die Frauen vergöttern und die Revolutionäre als Messias haben möchten, vollbringt keine Tat, außer daß er sich erhängt wie sein erstes Opfer, eine Zwölfjährige.

Durch Theatralisierung ist eine bedeutende Romandichtung verrutscht. Dostojewskij hat sich solcher Popularisierung entzogen.

Es bleibt die Wiedergabeleistung des Theaters. Sie ist um so aufschlußreicher, als sie im Düsseldorfer Schauspielhaus fast ausnahmslos vom Stammpersonal (ohne die großen Zugvögel) und unter dem jungen Regisseur Horst Balzer vollbracht wurde. Dieser bewies Sinn für Stimmungs-Verdichtung und hatte die Kraft, Akzente zu setzen. Nur erlaubte er einigen Schauspielern zu schreien. Daß manche Rollenforderung noch über die Kraft ging, mindert nicht die Anerkennung für Heinrich Schweiger (Werchowenski), Walter Schmidinger (Kiriloff) und Martin Benrath (Schatoff). Am schwersten hatte es Werner Dahms. Da er für den Stawrogin nicht über das Äussere eines Dandy gebot, sondern am stärksten wirkte, wenn er geheimnisvoll grübeln konnte, nahm er gelegentlich Zuflucht zu einer interessanten Gründgens-Kopie. Bewundernswert war das Bühnenbild von Ita Maximowna. J. J.